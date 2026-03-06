Nación

Así avanza la cacería de la Policía contra la corrupción electoral; 120 investigadores llevan los casos

Una de las mayores preocupaciones en el país para la jornada de elecciones es la compra de votos con dineros en efectivo.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 11:19 a. m.
Monitoreo de la Policía durante la jornada previa a las elecciones del 8 de marzo.
Monitoreo de la Policía durante la jornada previa a las elecciones del 8 de marzo. Foto: Policía

A horas que comience la jornada de elecciones del próximo fin de semana, la Policía extremó las medidas para evitar la corrupción electoral.

Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 se perfilan como uno de los eventos políticos más decisivos en la historia reciente del país. Programadas para elegir al próximo presidente y al vicepresidente de la República, estas elecciones llegan en un contexto de intensos debates sobre economía, seguridad, políticas sociales y rol del Estado.
La Policía mantiene dispositivos para evitar corrupción electoral.

En medio de estas acciones, donde prácticamente hay una cacería por parte de las autoridades contra quienes buscan torcer los comicios con prácticas como la compra de votos, se destinaron 120 investigadores que tienen como única tarea ir detrás de quienes cometan corrupción electoral.

Sobre este dispositivo especial, el Director de la Dijín, Dirección de Investigación Criminal, el coronel Elver Alfonso Sanabria, dijo que: “En el nivel central contamos con 120 investigadores y 12 despachos delegados de la Dirección Especializada Contra la Corrupción y en el nivel desconcentrado con 150 investigadores y 35 despachos fiscales seccionales.”

Informe de la Policía sobre acciones contra la compra de votos en el 2026.
Informe de la Policía sobre acciones contra la compra de votos en el 2026. Foto: Suministrada a Semana.

Añadió el mando policial que: “actualmente, se adelantan 14 macroprocesos investigativos a nivel nacional por delitos electorales, orientados a desarticular estructuras o redes que pretendan afectar el libre ejercicio del sufragio”.

