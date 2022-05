Atención: militar venezolano Clíver Alcalá será testigo en investigación contra Piedad Córdoba

SEMANA conoció que la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Clíver Antonio Alcalá Cordones, militar venezolano, y a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, en el caso contra Piedad Córdoba por la denominada farcpolítica. El despacho de la magistrada Lombana tiene la tesis de que posiblemente Clíver fue una especie de puente para Córdoba para gestionar negocios y obtener beneficios de la Comisión Nacional de Divisas.

Dichos montos habrían sido obtenidos, según la investigación, para enriquecer “ilegalmente a la investigada y a su círculo familiar y, por otra parte, a la realización de diversos eventos de carácter político que buscaban que Piedad Córdoba obtuviera una posición de poder privilegiada en Colombia”.

Pero Clíver no es el único testigo del caso que, entre otras cosas, sería un declarante cercano a la relación que podría haber tenido Córdoba, senadora colombiana vinculada con el régimen de Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro.

También el alto tribunal había citado previamente al exgeneral Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. De hecho, SEMANA conversó con la abogada María Dolores de Argüelles, abogada del exgeneral chavista. Cabe recordar que la magistrada Cristina Lombana adelantó una diligencia en Madrid en la que el exgeneral se abstuvo de hablar en el marco de una investigación contra Gustavo Petro por supuesta financiación de Venezuela al ahora candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Le preguntaron si quería contestar a las preguntas de la magistrada y él manifestó que de momento no quería responder, en tanto no hubiera garantías o no quería, mejor dicho, hacer alguna manifestación al respecto. Luego, el procurador le pregunta lo mismo y dice que no quiere contestar. Por último, el abogado de Petro le preguntó si era cierto que no tenía información”, dijo a SEMANA la abogada de Carvajal, uno de los hombres fuertes del chavismo.

Y agrega: “Él dijo que sí tenía información, pero no quería contarla en ese momento. Porque él está en una situación complicada, están solicitando una extradición a Estados Unidos. Desde el primer momento ha confesado que quiere hablar y colaborar con todo el mundo, pero quiere que a Estados Unidos le parezca bien porque no quiere que ese país le diga que por qué estando pendiente de llegar allí dio información que les puede parecer bien, mal o regular”.

La exsenadora Piedad Córdoba ha negado reiteradamente tener negocios con Álex Saab, pero las pruebas resultan contundentes. - Foto: guillermo torres-semana

Carvajal se encuentra, actualmente, en un centro penitenciario de Madrid. Fue capturado el 9 de septiembre en esa ciudad. Estaba prófugo desde 2019, cuando un tribunal español aprobó una demanda de extradición a Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico.

La noticia de la citación a Clíver se conoce horas después de que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia rechazara la tutela presentada por la senadora electa Piedad Córdoba Ruiz en el proceso de extradición que se adelanta contra su hermano, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz.

La congresista presentó el pasado 28 de abril la acción de tutela en contra de la Presidencia de la República y la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, reclamando la protección de sus derechos fundamentales que consideraba vulnerados.

El despacho del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en siete días, consideró que la acción judicial no cumplía con los requisitos para emitir un pronunciamiento de fondo.