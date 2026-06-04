Blessd será imputado este martes por presunto secuestro extorsivo contra otro cantante

La libertad del artista de reguetón Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, se podría ver afectada este martes, 9 de junio, día en que la Fiscalía General de la Nación lo citó para imputarle cargos e imponerle una medida de aseguramiento, dentro del proceso que hay en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado.

El caso esta relacionado con la presunta retención ilegal, agresión física e intimidaciones que habría cometido el artista colombiano y su mánager Santiago Jaramillo, más conocido como Dimelo Jara, contra Andrés Felipe Sánchez, también

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