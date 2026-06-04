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Blessd será imputado este martes por presunto secuestro extorsivo contra otro cantante

La formulación de cargos se conoce pocas semanas después de que el artista lanzó su último álbum de estudio.

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Redacción Semana
4 de junio de 2026 a las 9:14 p. m.
Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd.
Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd. Foto: Cortesía

La libertad del artista de reguetón Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, se podría ver afectada este martes, 9 de junio, día en que la Fiscalía General de la Nación lo citó para imputarle cargos e imponerle una medida de aseguramiento, dentro del proceso que hay en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado.

El caso esta relacionado con la presunta retención ilegal, agresión física e intimidaciones que habría cometido el artista colombiano y su mánager Santiago Jaramillo, más conocido como Dimelo Jara, contra Andrés Felipe Sánchez, también

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