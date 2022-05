Carlos Antonio Vélez: “Qué tal los pelmazos que culpan al Estado por no tener pensión”

Uno de los referentes colombianos en el periodismo deportivo, como lo es Carlos Antonio Vélez, arremetió contra algunas de las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República durante su programa de deportes.

En esta ocasión, Vélez dio su opinión sobre un artículo en el que se compara sin distinción al “señor de las bolsas, su pacto y el origen del M-19” con la “social democracia”.

“Yo entendía social democracia como otra cosa. Eso es como los de centro, ahora los centristas. Entonces le van cambiando el nombre a las cosas, ¿social democracia? Estos son comunistas, son socialistas de no sé qué, progres, eso le ponen todo tipo de apodos. No, son comunistas”, afirmó el comentarista.

Así mismo, Vélez continuó con la arremetida, incluyendo a Pablo Escobar. “¿Social democracia? No me joda, es lo mismo que llamar a Pablo Escobar emprendedor, por ejemplo, es la misma cosa”.

“Y ¿qué tal los pelmazos que culpan al Estado por no tener pensión? La pensión por si acaso es un ahorro de quien trabaja. Lógico que los vagos, que nada hacen, no tienen ese derecho, simplemente porque no han trabajado”, añadió.

Antes de comenzar con su intervención deportiva, el periodista continuó con su opinión sobre la actualidad política colombiana, aseverando: “Una cosa es una pensión y otra cosa es un subsidio de desempleo, que en algún momento pueda dar el Estado, pero eso es diferente”.

“En las novelas de narcos seguramente encontrarán un papelito y por ahí empiezan a trabajar otra vez. Háganle. Está claro, y lo dijo Napoleón, a los enemigos del Estado de derecho, ni pan, ni agua, ni justicia. Así de simple”, concluyó Carlos Antonio Vélez.

El comentarista ha aprovechado su espacio en Antena 2 para hablar sobre diferentes aspectos del país, además de los deportivos. Allí suele hacer críticas frecuentes a la política y sus protagonistas. Sin embargo, prefiere evitar los nombres propios con el fin de evitar pleitos.

Por lo anterior, Vélez habla de quien se considera es Gustavo Petro, como “el señor de las bolsas”. Así también lo ha llamado la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, cuando este propuso crear una JEP (Justicia Especial Para la Paz) para narcotraficantes.

“¿El señor de las bolsas ahora quiere una JEP para los narcos? Definitivamente, está empeñado en darles perdón a todos los criminales para conseguir votos. Ni para narcos, ni para bandidos debe haber perdón social; lo que debe haber es justicia con todo el peso de la ley”, indicó Cabal.

El candidato a la también Presidencia, Enrique Gómez, también llamó a Petro por dicho apodo cuando su hermano, Juan Fernando Petro, conversara con Iván Moreno en la cárcel La Picota de Bogotá.

Petro, en vez de aclarar o desmarcarse, defendió a Moreno diciendo que “fue corrupto”, que es un caso desde lo personal “muy interesante” y que, además, el mismo Moreno le sugirió ser el “constructor” de ese “perdón social” del que habla Petro. Y que la idea ya se estaría conversando en las cárceles del país.

A lo anterior, Enrique Gómez afirmó: “El señor de las bolsas manda a la cárcel a su hermano a negociar con parapolíticos y corruptos que se robaron hasta los manteles en Bogotá. ¿Por un ‘perdón social’?, o ¿amnistía para lograr apoyos delincuenciales? ¿Dónde están los entes de control?, de adorno. Reforma a la justicia ya”, dijo el candidato.