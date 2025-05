César Valencia, supuesto emisario de Papá Pitufo, revela un desayuno en el que estuvieron Verónica Alcocer y el llamado zar del contrabando en la campaña presidencial

De hecho, César Augusto Valencia precisó que él fue a una reunión con la futura primera dama por invitación de Papá Pitufo . “Se me invita a socializar el proyecto de los comedores comunitarios en el que trabajé con la Arquidiócesis de Cali durante cuatro años. Se me invita por un posible interés para formar parte de la política de Hambre Cero. A Verónica Alcocer le interesó y me invitó a ser parte de su equipo, le socializamos el proyecto y asistimos a dos reuniones. Eso es una cosa; otra, decir que se intentó infiltrar la campaña engañando a la primera dama”, reiteró.

También respondió si era cierto que el zar del contrabando iba a apoyar el proyecto político de Gustavo Petro, dando dinero, y por qué aparecía en la reunión con Alcocer. “Él simplemente quería que conocieran y socializaran el proyecto (de los comedores comunitarios) para que ellos, si era de su interés, lo pudieran aplicar en su posible gobierno. Pero yo no me quedé durante toda la reunión, di las gracias y me fui. No me consta de qué otras cosas hablaron”, sostuvo.