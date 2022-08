Chía volvió a sufrir un voraz incendio: cinco perros murieron calcinados

En la madrugada de este domingo 14 de agosto, el municipio de Chía, al norte de la capital del país, volvió a sufrir los estragos de un voraz incendio, esta vez en el sector de Samaria, Saucedal.

Según lo informó la administración municipal, los hechos ocurrieron hacia las 12:30 a. m. “A causa de la irresponsabilidad de algunas personas que desechan en este lugar el aceite quemado de sus establecimientos, el fuego se propagó rápidamente”, informó la Alcaldía.

“Lamentamos informarles un nuevo incendio que se nos presenta en el sector de Samaria, por Saucedal. Estamos esperando que el cuerpo de bomberos nos dé en primera mano cuáles fueron las causas de la conflagración”, aseguró en la madrugada de este domingo el secretario de Gobierno de Chía, Rafael Roa.

Al momento de las declaraciones del secretario Roa, el incendio estaba controlado en 80 % y con el pasar de las horas se controló en su totalidad. De acuerdo con el balance que entregó la Alcaldía, el incendio no dejó personas heridas, pero lamentablemente cinco perros murieron calcinados.

Este hecho se suma a otro incendio que sufrió Chía el pasado 7 de junio. En su momento, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que fueron 15 los locales comerciales afectados, entre joyerías, restaurantes, almacenes de ropa, cacharrerías y una droguería, y de los cuales 12 quedaron en pérdida total.

Varias viviendas resultaron afectadas en un incendio en el centro histórico de Chía - Foto: Tomado de Twitter @nicolasgarciab

Dos bomberos y un funcionario de la Defensa Civil resultaron heridos mientras atendían la emergencia y fueron trasladados a un centro asistencial del municipio.

Según informó el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, tras la investigación preliminar adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, se pudo evidenciar que los actos que dejaron dos bomberos y un funcionario de la Defensa Civil heridos, fueron suscitados por personas que se encontraban en el lugar.

“En el día de ayer hizo presencia el CTI de la Fiscalía, le sugerí, respetuosamente, que realizaran las labores que corresponden a los actos urgentes de investigación respecto de los hechos que pudieron motivar y causar este incendio”, dijo Segura.

“En este sentido ya tenemos una noticia criminal y donde tiene conocimiento el fiscal seccional de Zipaquirá. ¿Qué podemos decirles a los ciudadanos? Que en las labores de investigación que viene adelantando el CTI y la Policía Judicial, se ha podido evidenciar en algún material probatorio, en cámaras de seguridad, en cámaras del sector [...], se ha podido evidenciar que presuntamente estos hechos fueron suscitados previamente por unas personas que también se encontraban en el lugar sobre las horas de la madrugada”, añadió

“Esta situación nos lleva a generar todo un análisis y pedirle a la Fiscalía General de la Nación que le dé prioridad a este caso. Invito a los ciudadanos a que si tienen conocimiento de alguna situación no la hagan rodar en las redes sociales. Si conocen algún tema testimonial se acerquen a la Fiscalía ubicada en el barrio 20 de Julio, muy cerca de la Parroquia de Cristo Rey, para que entreguen información valiosa que nos permita aclarar los hechos suscitados respecto del incendio”, finalizó el mandatario local cuando sucedieron los hechos.

Luego de la investigación preliminar adelantada por el CTI de @FiscaliaCol tras la tragedia que sufrimos en #Chía, tenemos poderosas razones para creer que el incendio fue provocado. Invito a los ciudadanos a denunciar si tienen mayor información. Llegaremos al fondo del hecho. pic.twitter.com/bzdjMMXdiP — Luís Carlos Segura R. (@LaOpcionSegura) June 9, 2022

Asesinato de Adriana Pinzón en Chía

“Tengo arrepentimiento del acto que cometí”. De esta forma Jonathan Torres Campos reconoció por primera vez públicamente su responsabilidad en el crimen de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón. En su intervención, el procesado detalló la forma como actuó en la tarde del 7 de junio de 2021 cuando llegó a la casa de Adriana en el municipio de Chía (Cundinamarca).

La psicóloga Adriana Pinzón desapareció el 7 de junio. Los videos registran que ingresó a su apartamento el 6 de junio y no se supo más de ella. - Foto: suministradas a semana

Tras la petición hecha por los familiares de la víctima, Jonathan Torres pidió perdón a los familiares que se encontraban en la sala de audiencias. “Me arrepiento mucho, en su momento haré lo posible para poder ayudar a la Fiscalía a esclarecer los hechos”. El procesado manifestó que debido a la presencia de la prensa en la diligencia temía por su vida, seguridad e integridad.

Sin embargo, la jueza especializada no aceptó esta posición y le pidió a Torres que aclarara qué lo motivó a asesinar a su propia cuñada a sangre fría. “De corazón sé que son unas excelentes personas, una familia muy amorosa, me siento muy arrepentido”.

El procesado dio a entender que había otras personas vinculadas en este caso, entre ellas algunos integrantes de la familia. Pero toda esta información se la quiere entregar a la Fiscalía General: “Soy consciente del acto que cometí y pido perdón”.

Ante la jueza reiteró: “En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo señor juez, lo lamento mucho (...) No fue nada económico, sino pasional”.

La representante de víctimas se opuso al preacuerdo, señalando que la sentencia fijada no es coherente con el daño que se le causó tanto a Adriana como a su núcleo familiar. “28 años son pocos frente a todo lo que hizo”, reseñó la abogada al manifestar que no se sabe si el arrepentimiento de Torres es real y nunca ha dado los motivos que lo llevaron a asesinar. “Hoy dice que no fue nada económico”.