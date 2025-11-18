Comisión de Acusación inspeccionará expediente de Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro

Por problemas técnicos la audiencia en la que se iba a debatir el futuro del principio de oportunidad que tiene Day Vásquez fue reprogramada para el próximo jueves 27 de noviembre a las 9 de la mañana.

Así lo definió el juez segundo de control de garantías de Barranquilla después de que el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro Burgos, anunciara que estaba en un lugar con graves problemas de señal, por lo que no podía garantizar su presencia virtual.

Mientras se definía la nueva fecha de la diligencia judicial, la fiscal Lucy Laborde señaló que el próximo viernes 21 de noviembre una comisión realizaría una inspección al mencionado radicado, hecho por el cual le resultaba imposible asistir a una audiencia.

“El día viernes viene una comisión a hacer una inspección a este radicado”, precisó la delegada del ente investigador antes de ser interrumpida por el juez que señaló que no necesitaba justificaciones.

Day Vásquez en la audiencia en la que se iba a debatir la continuidad de su principio de oportunidad. | Foto: Rama Judicial

En días pasados, la defensa de Nicolás Petro Burgos alegó que el principio de oportunidad firmado entre Day Vásquez y la Fiscalía General, y con lo cual se convirtió en testigo clave en el proceso contra el hijo del presidente Gustavo Petro, era ilegal.

Frente a esto, la defensa de Day Vásquez hizo un fuerte reclamo y pidió una vigilancia por parte de la Procuraduría General. Igualmente, anunció que la estudiante de Derecho ha entregado información clave para destrabar el proceso penal contra Petro Burgos, acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

La petición de Nicolás Petro

La defensa de Nicolás Petro Burgos pidió revocar el principio de oportunidad a Day Vásquez, argumentando que no se cumplió con el trámite que se exige.

La situación se complica, puesto que el fiscal primero especializado de Barranquilla ya admitió, en las audiencias preparatorias de juicio, la declaración de Day Vásquez.

Igualmente, admitió como base probatoria los archivos que Day Vásquez entregó en julio de 2023 a las autoridades.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes realizará una inspección en el proceso contra Day Vásquez. Nicolás Petro por caso financiación de campaña Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2jihkpcq6b — Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2025

Según el dicho de Day Vásquez, en marzo de 2022, Nicolás Petro Burgos recibió dinero en efectivo por parte del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro y el empresario cartagenero Gabriel Hilsaca.

Sin embargo, pese a que se anunció que este dinero estaba destinado para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la realidad es que Petro Burgos lo utilizó para gastos personales, entre los que se destacan la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla donde tenía planeado construir una casa; así como para el pago de deudas personales y adquisición de ropa de marca.