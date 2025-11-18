Suscribirse

Judicial

Comisión de Acusación inspeccionará expediente de Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro

El anuncio lo hizo la misma fiscal que investiga al hijo del presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 9:15 p. m.
La confesión de Day Vásquez abrió la caja de Pandora y dejó claro lo que, nuevamente, reconocería su expareja Nicolás Petro: él recibió plata para la campaña y se quedó con ella.
Por problemas técnicos la audiencia en la que se iba a debatir el futuro del principio de oportunidad que tiene Day Vásquez fue reprogramada para el próximo jueves 27 de noviembre a las 9 de la mañana.

Así lo definió el juez segundo de control de garantías de Barranquilla después de que el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro Burgos, anunciara que estaba en un lugar con graves problemas de señal, por lo que no podía garantizar su presencia virtual.

Contexto: La defensa de Nicolás Petro busca tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez

Mientras se definía la nueva fecha de la diligencia judicial, la fiscal Lucy Laborde señaló que el próximo viernes 21 de noviembre una comisión realizaría una inspección al mencionado radicado, hecho por el cual le resultaba imposible asistir a una audiencia.

“El día viernes viene una comisión a hacer una inspección a este radicado”, precisó la delegada del ente investigador antes de ser interrumpida por el juez que señaló que no necesitaba justificaciones.

Day Vásquez en la audiencia en la que se iba a debatir la continuidad de su principio de oportunidad.
Day Vásquez en la audiencia en la que se iba a debatir la continuidad de su principio de oportunidad. | Foto: Rama Judicial

En días pasados, la defensa de Nicolás Petro Burgos alegó que el principio de oportunidad firmado entre Day Vásquez y la Fiscalía General, y con lo cual se convirtió en testigo clave en el proceso contra el hijo del presidente Gustavo Petro, era ilegal.

Frente a esto, la defensa de Day Vásquez hizo un fuerte reclamo y pidió una vigilancia por parte de la Procuraduría General. Igualmente, anunció que la estudiante de Derecho ha entregado información clave para destrabar el proceso penal contra Petro Burgos, acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

La petición de Nicolás Petro

La defensa de Nicolás Petro Burgos pidió revocar el principio de oportunidad a Day Vásquez, argumentando que no se cumplió con el trámite que se exige.

Contexto: Day Vásquez, al presidente Gustavo Petro, por dinero de Santander Lopesierra: “No lo desconocías”

La situación se complica, puesto que el fiscal primero especializado de Barranquilla ya admitió, en las audiencias preparatorias de juicio, la declaración de Day Vásquez.

Igualmente, admitió como base probatoria los archivos que Day Vásquez entregó en julio de 2023 a las autoridades.

Según el dicho de Day Vásquez, en marzo de 2022, Nicolás Petro Burgos recibió dinero en efectivo por parte del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro y el empresario cartagenero Gabriel Hilsaca.

Sin embargo, pese a que se anunció que este dinero estaba destinado para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la realidad es que Petro Burgos lo utilizó para gastos personales, entre los que se destacan la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla donde tenía planeado construir una casa; así como para el pago de deudas personales y adquisición de ropa de marca.

Contexto: Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

Nicolás Petro Burgos tiene otro proceso pendiente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

