Con cabuya y guadua biche, así estaban construidos los palcos que colapsaron en la plaza de toros de El Espinal

Al parecer, muchas irregularidades rondan la construcción de la plaza de toros Gilberto Charry, en El Espinal Tolima, las cuales habrían desencadenado su colapso el pasado domingo -26 de junio- durante el tercer día de ferias y fiestas de San Pedro en este municipio, dejando un saldo de cuatro personas muertas y 353 más heridas.

Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de esta población, Juan Carlos Tamayo, ante posibles falencias en la planeación y desarrollo de la plaza artesanal en la que al final colapsaron ocho secciones o palcos, cada uno con un aproximado de 100 personas.

“La Procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde de El Espinal, Tolima, por tragedia en corraleja. El mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastre realizados. Nos solidarizamos con familiares de heridos y fallecidos”, dijo este ente de control.

La Procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde de El Espinal, Tolima, por tragedia en corraleja. El mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastre realizados. Nos solidarizamos con familiares de heridos y fallecidos. — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 27, 2022

Falta de planeación, la no realización de pruebas de resistencia, cambios inesperados en los proveedores y la contratación de personas sin la experiencia necesaria serían algunas de las irregularidades que rondaría este proceso.

La Fiscalía General de la Nación es otra de las entidades que actualmente investiga este hecho, con el fin de determinar las causas del desplome.

SEMANA tuvo acceso a varias fotos en las que se ve la forma artesanal en que fue construida esta plaza de toros, con madera, guadua biche y cuerdas, las cuales, al parecer, no fueron suficiente para aguantar el peso de las mujeres, madres gestantes, niños, hombres y adultos mayores que se vieron involucrados en esta tragedia.

Fotos suministradas a SEMANA - Foto: Fotos suministradas a SEMANA

Así mismo, este medio habló con Luis Alfonso Ramírez, presidente de la Red de Veedurías de El Espinal, quien aseguró que hubo muchos detalles que llamaron la atención en el proceso de construcción de la plaza Gilberto Charry, los cuales fueron advertidos a las autoridades municipales en su momento, pero no fueron escuchados.

“Mire, un aspecto importante fue que vimos que se usó guadua biche y en las fotos se ve que hay guaduas verdes en la estructura, cuando esta se debe dejar secar y se debe tratar para que tenga la resistencia necesaria (...) acá en el municipio hay personas expertas, que han hecho esto durante años, las cuales nunca fueron consultadas y se fueron a buscar a gente a otras ciudades”, dijo inicialmente.

Otro punto que no estuvo bien, según Ramírez, quien destacó también que hubo mucha improvisación en la obra, fueron las sogas utilizadas, ya que no son las que se necesitan para este caso. Este veedor añadió que nunca vieron que se realizaran las pruebas de resistencia y peso que dan la seguridad frente al resultado final.

Plaza de Toros - El Espinal - Foto: Fotos suministradas a SEMANA

“Por las fotos y lo que hemos visto en el lugar, se usó cabuya, cuando todos sabemos que eso no da la resistencia necesaria, eso no aguanta, para estos casos se debe usar manila, que es mucho más fuerte. En todo esto parece que hubo personal que no es conocedor del tema, porque se ven amarres improvisados y eso es un arte que toca saberlo hacer”, agregó Luis Alfonso Ramírez.

Pese a que el alcalde Juan Carlos Tamayo dijo en la rueda de prensa del pasado domingo -26 de junio- que cuentan con las pólizas y seguros para responder por lo sucedido, la Red de Veedurías de El Espinal advirtió que han solicitado estos documentos en varias ocasiones a la administración municipal y no les han dado una oportuna respuesta.

“Tengo serias dudas de que haya pólizas, hemos estado averiguando ante la Secretaría de Gobierno del municipio, pidiendo que nos dejen ver las copias de las pólizas y contratos que se suscribieron con el contratista y no nos ha dicho nada, entonces creemos que esos documentos no existen y el municipio terminará pagando por todas las víctimas que van a demandar”, concluyó este veedor ciudadano.

Plaza de Toros - El Espinal - Foto: Fotos suministradas a SEMANA

Según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud del Tolima, entidad que ha manejado los balances de atención a víctimas, la cifra de muertos tras esta tragedia sigue en cuatro, mientras que el número de heridos subió a 353, aunque la gran mayoría ya han sido dados de alta, mientras que los casos más graves están siendo remitidos a centros asistenciales de Ibagué, Girardot y Bogotá.