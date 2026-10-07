Como un baldado de agua fría recibieron los apoderados de Olmedo López y Sneyder Pinilla la orden de trasladar a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de una guarnición militar a la cárcel La Picota, de Bogotá.

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“¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota”, indicó el presidente Abelardo De La Espriella, en su cuenta personal de X, al detallar los motivos del traslado.

Los apoderados de Olmedo López y Sneyder Pinilla anunciaron que recurrirán a todos los recursos judiciales con el fin de revocar ese traslado carcelario.

Fuentes cercanas confirmaron que este miércoles presentaron una solicitud de urgencia ante los jueces de control de garantías de Bogotá con el fin de que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los dos exfuncionarios.

El caso deberá ser revisado, en un principio, por el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá.

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En la audiencia, se manifestará que tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla se encuentran en una “situación de riesgo extremo” debido a las declaraciones rendidas desde hace tres años ante la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia.

Debido a esto, consideran que, en la cárcel La Picota, su vida e integridad personal están en riesgo constante, lo que afectaría su proceso de colaboración con las autoridades judiciales.

“Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, señaló el pasado martes el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneyder Pinilla.

Esto al citar la decisión tomada en septiembre de 2024 cuando un juez de control de garantías, atendiendo una petición de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó el traslado de López y Pinilla a una guarnición militar.

Ya para ese momento, habían dado luces de su colaboración con las autoridades judiciales, entregando información que permitió destrabar varias de las líneas de investigación sobre el contrato de los carrotanques para La Guajira, así como los convenios de obra e interventoría en los cuales varios congresistas habían mostrado un especial interés.

Las declaraciones

Las pruebas y testimonios entregados tanto por Olmedo López y Sneyder Pinilla han permitido vincular a procesos penales, hasta la fecha, a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco.

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Así como a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; los excongresistas Wadith Manzur y Karen Manrique. Así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González; y el exdirector del Departamento de Función Pública, César Manrique Soacha.