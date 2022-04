Cristiano Ronaldo y Messi: ¿se acerca el fin de una era?

El mundial de Alemania 2006 tuvo dos caras. La primera, que extinguió la luz de los mundialistas de la galaxia conformada por Ronaldo Luís Nazário, Zinedine Zidane, Cafú, Alessandro Del Piero, Francesco Totti y Oliver Kahn. La otra, el nacimiento en las copas del mundo de dos estrellas cuyo brillo ha logrado opacar por más de 16 años a otros astros del fútbol.

En la copa del mundo en la que Italia gritó campeón, los portugueses también lo hicieron, pero de emoción desde el 11 de junio cuando se enfrentaron a Angola. Su júbilo se dio al presenciar el talento del joven que llevaba la 17 en su espalda. Con 21 años y la personalidad de un experimentado, Cristiano Ronaldo demostró su velocidad, potencia física, fácil desborde y los lujos que tenía en su sombrero futbolístico. Un centro de rabona y un impacto de cabeza que estrelló en el travesaño avizoraban desde el debut mundialista un diferente de este deporte.

Seis días después, una pulga se haría gigante en el encuentro entre Argentina y Serbia. Un rosarino llamado Lionel Messi ingresó faltando 17 minutos con el partido 3-0 en cambio de Maxi Rodríguez. Tenía la número 19 y jugó como si tuviera capacidad para esas dos posiciones, la de un 10 y la de un 9. Gambetas, paredes, distribución, un pase gol a Hernán Crespo y el sexto tanto del encuentro, con solo 19 años en su primer mundial.

Los argentinos pusieron su fe en Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Esteban Cambiasso, Javier Mascherano y Hernán Crespo. Los portugueses en el histórico Luís Figo, sin saber que Messi y CR7 se convertirían en su religión.

Dieciséis años después, los fervientes seguidores de cada uno de ellos piden al Dios del fútbol entregarle a Messi o Cristiano la anhelada copa mundial. El planeta se divide y se pelea por ellos dos. Nunca fue tan valorada la frase de cajón “No los compares, disfrútalos”.

Será el quinto mundial para los dos astros. Messi llegará a Catar con 35 años y Cristiano con 37. Ambos entrarán al selecto grupo de Antonio Carbajal, portero mexicano, quien también disputó cinco copas del mundo con México en 1950, 1954, 1958, 1962 y 1966. Del alemán Lothar Matthäus, que jugó en 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998. De Rafa Márquez, también mexicano, que estuvo en los mundiales del 2000, 2006, 2010, 2014 y 2018; y el histórico portero italiano Gianluigi Buffon presente en los de 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014.

Lionel Messi ha tenido que soportar las comparaciones que constantemente le hacen con Diego Armando Maradona. - Foto:

Messi llega al Mundial de 2022 con la Copa América como máxima motivación y su séptimo balón de oro. Será el 10 y capitán de su país. Sin embargo, como en cada certamen, Lío aterriza con la sombra de Diego Armando Maradona, quien alzó la última copa para Argentina en México 86 y con quien lo comparan cuando no logra los objetivos.

“Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, según vaya bien o mal. Esperemos que nos vaya de la mejor manera”, dijo el astro argentino tras la victoria ante Venezuela por eliminatorias en la que aportó un gol.

Cristiano Ronaldo llega a Catar con 17 juegos en las copas del mundo. Además, este año recibió el premio especial a su trayectoria en la gala The Best de la Fifa, celebrada en Zúrich, Suiza, por batir el récord de goles en selecciones nacionales, superando al delantero iraní Ali Daei. “¿Que si me retiro? Muchos se hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si quiero jugar más, jugaré más. Si quiero jugar menos, jugaré menos. Quien manda soy yo, punto final”, dijo el portugués un día antes de jugarse el boleto a Catar 2022.

Sin embargo, al tratarse de Messi y Cristiano, todo podría pasar y hay quienes creen que alcanzarían a llegar a su sexto mundial. “No creo que sea el último mundial, los veo a los dos retirándose en 2026. Los superhéroes nunca se terminan. Van a romper el esquema”, dijo el periodista Adrián Magnoli.

El comentarista argentino Gonzalo de Feliche cree que Ronaldo podría tener muchos años más de fútbol, por lo que no se puede decir que este será su último mundial: “Cuando sienta que no da para un nivel tan alto y prestigioso, pero lo cumple a cabalidad.

Las puertas de la selección estarán abiertas hasta que lo disponga, no es que lo van a retirar. Él será quien ponga el punto final en la selección”.

Además de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, hay otros futbolistas que podrían jugar su último mundial al superar los 30 años, como Luka Modric (36) con Croacia; Manuel Neuer (36) con Alemania; Karim Benzema (34) con Francia; y Eden Hazard (31) con Bélgica.

Los dos astros del fútbol no pasan por su mejor momento en sus clubes, pero, cuando se ponen la camiseta de su país, la situación es a otro precio. El mundo cuenta los días para Catar, pero quiere olvidar el calendario para no despedir a este par. Su adiós será la bienvenida a la era de Kylian Mbappé, Erling Haaland o, por qué no, la del colombiano Luis Díaz.