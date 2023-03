Disidencias de las Farc instalaron retén en la vía entre El Paujil y Cartagena del Chairá

En las últimas horas, se conoció lo que sería una nueva retención ilegal por parte de las disidencias de las Farc. El episodio se volvió viral en las redes sociales a través de fotografías y videos, en los cuales se observa a varios hombres armados haciendo patrullajes en la vía que comunica a El Paujil con Cartagena del Chairá, en Caquetá.

El grupo de hombres fuertemente armados, al parecer, pertenecerían a disidencias de Iván Mordisco del frente, Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC. En medio del retén ilegal, este grupo, además de pedir documentos, entregó panfletos a los conductores.

Los panfletos entregados por las disidencias. - Foto: A.P.I.

La atemorizante situación se presentó en la vereda La Gallineta, en cercanías al centro poblado de Versalles. De acuerdo con la denuncia, este grupo al margen de la ley, retuvo durante dos horas (de 5:00 a 7:00 p.m.) a quienes transitaban por el mencionado corredor vial.

“En el Caquetá hace muchos años no se veía un retén de la guerrilla, ayer muchos habitantes del municipio de Cartagena del Chairá volvieron a vivirlo, esto gracias a una política permisiva del actual Gobierno, gracias por devolvernos 20 años en el tiempo”, denunció un ciudadano.

Así mismo, aseguran que a los conductores y pasajeros les advirtieron que quien circule por esa vía, entre los municipios de El Paujil y Cartagena del Chairá, deben llevar los vidrios abajo y si son de zona rural deben portar el carnet de la vereda. Adicional a esto, a los motociclistas les prohibieron utilizar el casco.

“Es preocuparte el tema de seguridad que se está viviendo en estos momentos, ya hemos adelantado reuniones para hacer un consejo de seguridad con el animo de analizar esta situación que se presentó el domingo”, dijo a la emisora Enfoque Caquetá, Molina Hernández.

Las disidencias de las Farc aseguraron que continuarán con los retenes ilegales. - Foto: Getty Images / Ernesto Tereñes

De acuerdo con el mandatario local, “la comunidad de Cartagena del Chairá ya no sabe qué hacer, si salir o no, hay mucho miedo y zozobra porque hace más de 20 años no se presentaba una situación como estas”.

Ante esta alteración del orden público, hizo un llamado al Gobierno nacional para que les ayude a reforzar la seguridad del municipio y a su vez, garantizar la movilidad de quienes transitan por allí.

“Ellos quieren mostrar su poderío, la capacidad que tienen para hacer este tipo de retenes. Por ello, le hago un llamado al Gobierno nacional y a la comunidad internacional para que se tomen las medidas pertinentes, porque todos los colombianos hoy queremos la paz total”, puntualizó el alcalde.

Crisis de orden público en Caquetá

Recientemente se desató una crisis de orden público en la zona de Los Pozos, la cual dejó un uniformado de la Policía muerto y un grupo de más de 79 policías secuestrados por los fuertes choques.

Ante estos hechos, el portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada, en una fuerte declaración lanzó una advertencia a las organizaciones criminales armadas que pretendan infiltrar las manifestaciones de campesinos en el departamento de Caquetá.

Más de 800 campesinos e indígenas superaron al escuadrón del Esmad que estaba custodiando un campo petrolero en San Vicente del Caguán, Caquetá. Los pobladores les quitaron los uniformes, el armamento y los secuestraron. - Foto: redes sociales

“A unas horas de allí se mueven estructuras delincuenciales, grupos ilegales, estructuras ilegales que los hostigan, los combaten, los asesinan, y en esa medida ellos mantienen siempre alerta ante todo este tipo de amenazas”, sostuvo Prada.

Y alertó: “Contra ese tipo de estructuras criminales va todo el accionar de las fuerzas militares y del Estado, contra los campesinos extendemos la mano siempre para el diálogo, los campesinos de todo Colombia merecen ser respetados, no solo por el Gobierno sino por la sociedad entera”.