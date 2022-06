Don Jediondo quiso corchar a Petro y el candidato le recordó la “quiebra” de su negocio

Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato del Pacto Histórico visitó algunos medios de comunicación y este miércoles estuvo como invitado en La Luciérnaga, programa de Caracol Radio.

El líder de la Colombia Humana aprovechó el espacio para hablar de sus propuestas y las estrategias que va a implementar para llegar a la Casa de Nariño. Igualmente, Don Jediondo quiso corcharlo con una pregunta económica.

No obstante, el chiste no salió como esperaba Pedro González (nombre real del famoso comediante) y el exalcalde de Bogotá terminó recordándole los problemas financieros que tiene actualmente su negocio, Don Jediondo Sopitas y Parrilla.

“Esta no es para mí, sino para un amigo. Doctor Petro: ¿qué hará con las empresas que están en la 1116 (Ley de insolvencia)?”, preguntó el reconocido humorista en medio del programa.

A lo que el candidato del Pacto Histórico respondió rápidamente: “¿Quién te quebró?, Don Jediondo. Sí, cómo no. Te quebró por quién votaste”. Asimismo, enumeró las empresas que tuvieron varias dificultades durante los últimos años.

El experimentado comediante finalmente le recordó al cordobés que la pandemia del coronavirus y las protestas del Paro Nacional también afectaron a cientos de negocios debido a los múltiples cierres.

Cabe mencionar que varios comerciantes de la central de alimentos de Corabastos se trasladaron en abril pasado hasta una de las sedes de los restaurantes de Pedro González y protestaron por la falta de pagos del humorista.

Ante estos reclamos públicos, el reconocido comediante se pronunció rápidamente y puntualizó que iban a responder económicamente a todas las deudas que tenían. Asimismo, indicó que las cosas mejoraron luego del levantamiento de las restricciones por la pandemia.

“A todos les vamos a pagar hasta el último peso. A partir de junio nos darán las fechas para pagarle a los proveedores. La situación después de la pandemia ha mejorado, fue un momento muy duro”, precisó.

Don Jediondo, de igual manera, aseguró que recibió varias amenazas por parte de un proveedor desde hace varios meses. Incluso, señaló que este fue el que mandó a sus empleados a protestar en contra de él en el norte de Bogotá.

Según el testimonio de González, el comerciante le dijo en 2020 que si no le pagaba le iba a hacer un escándalo y que tenía que cancelar unas facturas, presuntamente a personas de dudosa procedencia.

“Me dijo que si no le daba unos millones me iba a hacer un escándalo, que tenía que vender unas facturas a gente mala, y que me iba a cobrar a las buenas o a las malas. Me dijo que esa gente mala nos iba a cobrar a nosotros”, agregó.

La Superintendencia de Sociedades admitió en enero de 2020 el proceso de reorganización empresarial de los restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla, producto de los grandes inconvenientes que tenía para continuar funcionando.

“La empresa cometió la osadía de crecer muy rápido, entonces en menos de 15 años ya habíamos abierto como 60 puntos, algunos de ellos no eran rentables y se cerraron. Esa es parte de la causa de la reestructuración”, afirmó el comediante en aquel momento.

Don Jediondo recalcó en Caracol Radio que están esperando las instrucciones de la SuperSociedades para pagar sus deudas. Por último, manifestó que tiene 35 restaurantes actualmente en Colombia y uno en Miami (Estados Unidos).