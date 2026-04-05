Dos integrantes de las disidencias de las Farc le dieron la espalda a Iván Mordisco y se sometieron a la justicia

Las autoridades confirmaron que dos integrantes de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, desertaron de la organización criminal y se entregaron en el oriente del país.

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Estas dos personas, entre las que se encuentra un peligroso cabecilla, se suman a otros siete integrantes de la organización ilegal que decidieron dejar las armas y acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.

Las autoridades explicaron que los miembros de estas estructuras que delinquen en el departamento del Guaviare se están movilizando hacia el departamento del Meta para buscar a las autoridades y entregarse.

Estas personas se sometieron a la justicia debido a los constantes bombardeos y el amplio despliegue operacional de las Fuerzas Militares, de acuerdo con la información que se ha conocido.

Flavio y Meteoro utilizaron la excusa de instalar unas pancartas alusivas al grupo criminal en la carretera para someterse a la justicia. Foto: Ejército

¿Quiénes se sometieron a la justicia?

Las autoridades confirmaron que entre las personas que se entregaron hay un peligroso cabecilla que estaría a cargo de varios asuntos logísticos y criminales de la estructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias.

Se trata de Flavio y Meteoro, quienes iniciaron su movimiento hacia Granada, Meta, con el objetivo de entregarse a las autoridades, con la excusa de instalar unas pancartas alusivas al grupo criminal en la carretera.

En el camino se toparon con tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional, ante quienes decidieron someterse. Allí entregaron una pistola Prieto Bereta con su munición calibre 9 mm, tres pancartas alusivas al Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y equipos de comunicaciones.

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De acuerdo con inteligencia militar, alias Flavio era el tercer cabecilla de la estructura 44 y se encontraba bajo el mando directo de alias Willy Costeño, cabecilla principal de Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez.

Flavio desarrollaba actividades delictivas principalmente en el área general de la trocha ganadera, en las veredas Barrancolorado, Cumare, Charras, Caño Negro, El Boquerón, en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare.

Las autoridades explicaron que dentro de sus actividades criminales se destaca el cobro de extorsiones a la población, ganaderos y comerciantes, así como la ejecución de desplazamientos forzados.

Este sujeto tenía una trayectoria delictiva aproximadamente de ocho años en el Bloque Amazonas, aunque en sus inicios hizo parte de la estructura Carolina Ramírez, donde integró los anillos de seguridad de Danilo Alvizu y el Paisa Yerminson.

Siete integrantes de las disidencias de Iván Mordisco se entregaron en la última semana a las autoridades. Foto: Ministerio de Defensa

Meteoro, por su parte, se desempeñaba como mando medio de la estructura 44 y tenía con una trayectoria aproximada de cuatro años allí, a la cual ingresó inicialmente como guerrillero raso.

La información suministrada por las autoridades da cuenta que este sujeto fue designado como mando medio, asumiendo funciones como cabecilla de escuadra y encargado de la seguridad del sujeto conocido como alias Flavio.

Ambos están señalados de adelantar varias acciones delictivas en contra de la población civil como extorsiones, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, narcotráfico y empleo de artefactos explosivos.