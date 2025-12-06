“Se detectó el ingreso al sistema de una persona ajena a la institución”, fue la denuncia que hizo la Fiscalía en medio de una audiencia para pedir cárcel a Nicolás Petro. El ente acusador advirtió de una intromisión ilegal, una chuzada a las bases de datos reservadas que maneja la entidad y que condensan los expedientes, las actuaciones y, lo más grave, lo que va a ocurrir en la investigación.

SEMANA conoció los detalles de esta denuncia y de la investigación que abrió la Fiscalía para determinar lo que ocurrió y quiénes serían los responsables de ese hackeo al sistema del ente acusador. Dos policías aparecen en los informes de los investigadores como los encargados de meterse al sistema y esculcar en el proceso que vincula al hijo del presidente Gustavo Petro.

La denuncia fue de la fiscal Lucy Laborde, la encargada de buscar una condena en contra de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la misma que ha advertido intentos de interferir en sus investigaciones y que le abrió un nuevo proceso al hijo del presidente por hechos de corrupción.

El sistema de la Fiscalía fue chuzado por dos policías que no tenían autorización para revisar los expedientes relacionados con Nicolás Petro y hechos de corrupción. | Foto: ADOBE STOCK/ POLICIA NAC./ guillermo torres-semana/ SUMINISTRADA A SEMANA API

Laborde, de manera silenciosa, abrió una línea de investigación que no tenía nada que ver con el exdiputado, sino con personas de la Gobernación del Atlántico y otras relacionadas con los hechos de corrupción. De este caso, misteriosamente, tuvo conocimiento la defensa de Nicolás Petro, pese a la prudencia con la que se estaba abordando el naciente proceso.

“Se detectó el ingreso al sistema de una persona ajena a la institución, situación irregular que fue informada de inmediato a la señora fiscal general y a los superiores jerárquicos, toda vez que ningún particular puede acceder o conocer información reservada de los radicados internos”, señaló la fiscal Laborde.

Varias cartas firmadas por el abogado de Nicolás Petro llegaron a la Fiscalía buscando espacio en el proceso que abrió Laborde como parte de las investigaciones por los hechos de corrupción en la Gobernación del Atlántico.

En las solicitudes, la defensa del hijo del presidente insiste en que busca acceso y copia de los documentos que salgan de esa investigación. Lo que más llamó la atención de la Fiscalía es que los memoriales de la defensa de Nicolás Petro fueron remitidos a distintas autoridades, incluso una fiscal de apoyo, pero no a la titular de la investigación: la fiscal Lucy Laborde, que horas después de esa chuzada al sistema, recibió el poder de Nicolás Petro y su intención de conocer detalles de la investigación reservada.

Lucy Laborde, fiscal del caso. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Ese poder que fue allegado por el señor Nicolás Fernando Petro, el cual se encontraba dirigido a diferentes personas, excepto a la suscrita (...) Ese radicado se encontraba dirigido al Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, a la fiscal de apoyo y a diferentes personas, excepto a la suscrita”, denunció la fiscal mientras pedía cárcel para Nicolás Petro.

Que Nicolás Petro y su defensa se enteraran de la existencia de otro proceso, bajo reserva, despertó las sospechas de la Fiscalía, por eso ordenaron una inspección a los sistemas y bases de datos en el ente acusador. El resultado de esa inspección confirmó las sospechas: el sistema fue chuzado y los responsables serían dos policías.

Fuentes de la Fiscalía revelaron a SEMANA que era imposible que Nicolás Petro se enterara de esa investigación, básicamente porque no lo vincula, ni es indiciado. Se trata de un expediente que, si bien surge del proceso matriz por los hechos de corrupción del hijo del presidente en la Gobernación de Atlántico, él no es el protagonista.

Nicolás Petro. | Foto: REDES SOCIALES

El reporte de los investigadores advierte que el documento de la defensa de Nicolás Petro y los ingresos irregulares al sistema de la Fiscalía tienen la misma fecha: 10 de septiembre de 2025. Los dos policías, plenamente identificados y adscritos, uno a la Dijín y el otro al Departamento de Cundinamarca, ingresaron al sistema y consultaron el expediente sobre las 8:13 de la mañana.

“Este despacho solicitó una información a las TICS de la Fiscalía General de la Nación habiéndose verificado que ese mismo día, 10 de septiembre 2025, a las ocho de la mañana, a ese número de SPOA y a varios radicados correspondientes a ese radicado matriz ingresó una persona ajena a la institución Fiscalía General de la Nación”, denunció la fiscal Laborde.

El ingreso irregular de los dos policías, cuyos nombres SEMANA reserva para no afectar la investigación, no fue la única intromisión en el sistema de la Fiscalía. Ese mismo día, y antes de que la fiscal del caso fuera notificada sobre el poder que Nicolás Petro intentaba incluir en el expediente, se registraron al menos 20 consultas no autorizadas.

Estas fueron realizadas por usuarios distintos a los previamente autorizados, quienes accedieron al expediente relacionado con hechos de corrupción y a la investigación inicial contra Nicolás Petro; la cual, en teoría, estaba bajo reserva y control exclusivo de la Fiscalía.

La inspección que adelantó el ente acusador, a través de sus oficinas de tecnología, advierte que efectivamente el sistema, que se considera la caja fuerte de los expedientes judiciales del país, terminó chuzado con usuarios identificados, pero no autorizados. Ahí la gravedad de estos hechos: “Sacaron información sometida a reserva”, señalaron fuentes de la Fiscalía.

Nicolás Petro tiene dos procesos en la Fiscalía. Uno por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; el segundo, por corrupción en el Atlántico. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Esa es la necesidad de una investigación formal. Determinar por qué dos policías, sin autorización ni vínculo con los expedientes relacionados con Nicolás Petro en el capítulo de corrupción, accedieron al sistema de la Fiscalía, realizaron consultas, revisaron las actuaciones de la fiscal encargada del proceso y, posiblemente, extrajeron información confidencial.

Para algunos investigadores no es una simple casualidad que el mismo día que los policías de la Dijín se meten al sistema de la Fiscalía y escarban en el expediente relacionado con el hijo del presidente Gustavo Petro, la defensa del exdiputado presenta un documento, con la misma fecha, y advirtiendo que conocen la existencia de un proceso que se supone era de único conocimiento de la titular a cargo de la investigación: la fiscal Laborde. No fueron fáciles los últimos días para Nicolás Petro y su defensa.

La Fiscalía le imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que el hijo del presidente Petro es un peligro para la sociedad y, además, que en las extracciones que se hicieron al celular de Laura Ojeda, su actual compañera sentimental, los investigadores encontraron conversaciones que anticipaban una supuesta salida del país.

El juez de control de garantías avaló la imputación de cargos, luego de varios llamados de atención a Nicolás Petro y su defensa, incluso con la advertencia de investigaciones disciplinarias por reiteradas interrupciones en las audiencias y constancias que pasaron de largo. “Doctor, usted vuelve a interrumpir la intervención de la señora fiscal… Lo voy a entender como que está torpedeando a la Fiscalía”, dijo el juez.