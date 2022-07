El plan para asesinar al presidente Duque: estos han sido los intentos por acabar con su vida

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el presidente Iván Duque habló de las amenazas contra su vida que tuvo que sufrir durante sus cuatro años de gobierno y confirmó que hay un plan criminal para acabar con su vida una vez termine su mandato.

“Siempre he tratado de no abordar las amenazas porque no me gusta invocar esas situaciones. Pero hay información corroborada de inteligencia sobre miembros del GAOr 33 que están tratando de movilizar alrededor de 8.000 millones de pesos para la contratación de hombres armados que puedan atentar contra el ministro (Diego) Molano, la cúpula militar y contra mí”, reconoció el mandatario, aunque aclaró que confía en la protección que le brinda la Fuerza Pública.

Sobre quién estaría detrás de esos intentos de asesinato, aseguró que se trata de alias John Mechas, quien comanda esa estructura criminal, que es una de las disidencias de las Farc. En medio de su gobierno, el presidente Duque combatió estas estructuras, y en el caso del GAOr 33, bajo su mandato, el pasado 17 de julio el Ejército logró neutralizar a alias Roque, otro cabecilla de ese grupo armado.

El mandatario contó momentos en medio de su gobierno en los que ese grupo criminal, comandado por John Mechas, intentó asesinarlo. “Estuvo detrás del atentado de Cúcuta (...) La extinta Marquetalia le pagó para que atentara contra el avión presidencial en una aproximación a la sabana de Bogotá. Ese grupo tiene esa obsesión y lo seguiremos enfrentando hasta el último día de nuestro gobierno”, afirmó el presidente Duque.

El mandatario relató que estos no han sido los únicos intentos, sino que han hallado información de otros momentos en los que ese grupo ha intentado asesinarlo. “Han intentado muchas cosas: explosivos, trataron de conseguir misiles de corto alcance para que pudieran estar en los conos de aproximación en la sabana de Bogotá, en las entradas del avión presidencial”, comentó.

Sobre lo que sucedió en Cúcuta, Duque contó que había una información que se entregó en la que detallaban que criminales del GAOr 33 sabían la ruta del helicóptero y tenían las coordenadas del aterrizaje. Aclaró que, a pesar de todos esos hechos, nada lo amedrentará.

“Nuestro gobierno ha enfrentado con toda la determinación a todos los grupos terroristas. A Los Pelusos, Los Caparros, Los Puntilleros, al Clan del Golfo, al GAOr 33 y la Narcotalia dejó de existir también en nuestro gobierno”, comentó el mandatario.

Duque recordó que cuando arrancó su gobierno vivió en su casa familiar los primeros 18 meses, pero en ese momento se dieron cuenta del primer plan criminal para acabar con su vida. “El coronel Torres, del equipo de seguridad presidencial, descubrió un intento de Los Comba por comprar el apartamento de abajo para tratar de perpetrar un atentado. Después nos tocaron dos francotiradores en el Cauca. La información me la dio el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Por audios, nos enteramos de que estaban listos para hacer el atentado”, dijo el presidente Duque.

Otra oportunidad en la que intentaron atentar contra su vida fue en medio del paro del año pasado, cuando uno de los puntos más álgidos se presentó en la ciudad de Cali. Según relató el mandatario, en ese momento quisieron atentar contra su vida y por eso se tuvo que presentar en la madrugada.

“La situación fue muy compleja. En medio de los bloqueos, hubo una información de que, a la llegada de la caravana presidencial, querían bloquearla y ponerle una bomba lapa al carro en el que me transportaba. Desarticulamos el plan, cambiamos los horarios y llegamos a Cali a la madrugada. Volvimos a los dos días. Después vino el atentado en Cúcuta. La verdad siempre mantengo mi fe y mi coraje intactos”, comentó el mandatario.