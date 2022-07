“El tema de Ecopetrol es un desastre y el dólar es el mejor indicador del miedo”: María Fernanda Cabal sobre Gustavo Petro

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se encuentra en Bucarest, capital de Rumanía, donde fue invitada a dar un discurso sobre Colombia a parlamentarios de distintas naciones. El encuentro es liderado por el excongresista Robert Pittenger, de Estados Unidos, quien le extendió la invitación.

El tema central fue el conflicto entre Rusia y Ucrania y, en su discurso, Cabal habló de una supuesta injerencia del Kremlin en Colombia y otros países de América Latina, haciendo especial énfasis en las protestas violentas que se han presentado.

“Es un nuevo posicionamiento en el juego de poder y la guerra de Ucrania lo demuestra”, dijo Cabal. La senadora le detalló a SEMANA la importancia del encuentro. Dijo que ha compartido con congresistas de Ucrania, Rumanía, Moldavia, Chile y México.

Desde allí aprovechó para hablar de los anuncios del presidente electo Gustavo Petro. Expresó su preocupación con el nuevo Gobierno y sus propuestas. “Cada que anuncia el nombre de un nuevo ministro causa más caos y lo grave es que no corrige la tensión del mercado, por lo menos dando un mensaje de tranquilidad. El tema de Ecopetrol es un desastre y el dólar es el mejor indicador del miedo de la inversión. Si no hay confianza inversionista, no hay economía sana”, señaló Cabal.

Cuestionó a Petro por su propuesta de reforma tributaria. “¿Cómo pretende Petro cargar más impuestos sin dar tranquilidad a los empresarios? La verdad es que es absolutamente absurdo”, dijo.

Señaló que es “imposible” hacer una reforma tributaria con la que se puedan recaudar 75 billones de pesos. “Salvo que quiera generar unos desajustes tan grandes, lo que va a hacer es contraer la economía porque el inversionista no invertirá lo esperado o prefiere cerrar su negocio y no apostarle más a este país”, sostuvo Cabal.

Según ella, eso ya sucedió con Petro cuando fue alcalde de Bogotá con el sector de la construcción. La senadora uribista afirmó que, en ese entonces, empresarios de ese gremio prefirieron invertir en proyectos en otras ciudades como Barranquilla, Cali o afuera del país en Panamá o Estados Unidos.

Sobre la reforma agraria que propone el petrismo, afirmó: “La izquierda sigue obsesionada con el mito de la tierra como si no existiera la herencia”. “La izquierda y Petro especialmente vive contando la historia del latifundio como si viviéramos en la época de la Colonia y no es así”, agregó.

Dijo que los productores agrarios no cuentan con vías, créditos de fácil acceso, tienen un mercado inestable, hace falta de acceso a tecnología, entre otras dificultades.

Mencionó que la única forma en la que podría haber desarrollo rural es que el gran productor haga alianzas con el pequeño campesino, como ha sucedido en algunas partes del país, como la altillanura, María La Baja o César.

A pesar de eso, cree que los campesinos deben acceder a tierras tituladas, pero que la vía no es buscando generar daño e inseguridad jurídica.

Señaló que más allá de buscar tener el título de líder de la oposición, su aspiración es mantener la fidelidad a sus electores y defenderlos del miedo y la incertidumbre de este gobierno.

“Cuando gobernó fue pésimo, ni en su vida privada ha demostrado que ha hecho nada, no ha generado una empresa, no ha pagado una nómina, en fin, me parece que es una persona absolutamente incompetente salvo para repetir el populismo con el que usa a las clases necesitadas y las angustias de la pobreza”, sostuvo Cabal.

Aclaró que el Centro Democrático se mantendrá en oposición y que es probable que apoyen pocas iniciativas, a pesar de que el partido dijo que respaldará las que generen desarrollo para el país.