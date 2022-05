Elecciones 2022 | Los errores que alejaron a Fico Gutiérrez de la segunda vuelta

Luego del preconteo realizado por la Registraduría Nacional de Estado Civil, los resultados confirman que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se verá la cara con Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial que se desarrollará el próximo 19 de junio.

Este escenario, que era uno de los que se pronosticaban desde hace algunas semanas, se hizo realidad este 29 de mayo. De esta manera, tal como ocurrió en las pasadas tres elecciones presidenciales, los colombianos deberán elegir entre dos opciones en busca de saber quién será el reemplazo de Iván Duque.

El antipetrismo no fue suficiente

Sin embargo, y aunque el sentimiento que irradiaba Federico Gutiérrez desde el principio de su campaña era ser diferente a Petro, esto no le alcanzó para superar a Rodolfo Hernández. Incluso antes de ser elegido como el candidato único del Equipo por Colombia, el exalcalde de Medellín se había mostrado como el hombre que evitaría que el petrismo llegue a la Presidencia de Colombia.

El candidato de la derecha siempre había dicho que era “todo lo contrario a Petro”, pero su sentimiento anti-Petro no funcionó tan bien como se esperaba, pues se quedó sin opciones de pelear la segunda vuelta presidencial con el líder de la izquierda colombiana.

¿El peso del continuismo?

Este resultado también demostró que lo que muchos consideraban como un beneficio, terminó pasándole factura a Federico Gutiérrez. Así como muchos veían el antipetrismo de Fico como su mayor virtud, otros vieron esa actitud como una clara muestra del supuesto continuismo que defendería Gutiérrez en el país.

Para los petristas, Gutiérrez era el bastión; la ficha clave de Iván Duque para mantener su legado en el Gobierno, por lo que es ese gran peso el que posiblemente afectó negativamente la candidatura de Fico. Las cargas negativas del actual presidente causaron inconvenientes en la imagen del candidato paisa, que en reiteradas oportunidades intentó desligarse de dichas acusaciones.

Rodolfo Hernández le ganó el ‘tiro’ a Fico

Desde el comienzo de la jornada electoral, la mayoría de expertos e incluso la misma ciudadanía tenían claro que Gustavo Petro tendría uno de los dos lugares en la segunda vuelta presidencial, teniendo en cuenta que durante todas las encuestas él siempre ocupó el primer lugar en la intención de voto. De hecho, en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, el candidato del Pacto Histórico ocupaba la primera plaza con el 35,8 %, un valor que no lo colocaba como ganador en primera vuelta (como finalmente ocurrió), pero que sí lo dejaba con una clara ventaja sobre sus contrincantes.

Ahora bien, con esta encuesta como reflejo, se puede decir que Federico Gutiérrez hoy vivió una de sus grandes pesadillas, pues en las últimas semanas no solo tuvo que luchar contra la idea de que Petro ganaría este 29 de mayo, sino que además luchó en su mente por lo que finalmente ocurrió: perder su cupo en la segunda vuelta contra el exalcalde de Bucaramanga.

El ingeniero escaló de modo sorprendente en las últimas encuestas que se realizaron, llegando incluso a pisarle los talones a Gutiérrez. El 20,8 % que tenía Fico no generaba ninguna clase de favoritismo sobre Hernández, que con el 19,1 % empezó a generar una sensación de remontada en la opinión pública.

Sin embargo, según lo dicho por Federico Gutiérrez días antes de las elecciones de este 29 de mayo en entrevista con SEMANA, esta situación nunca le generó mayor temor, pues, según él, lo visto en las calles le daba a entender que ya tenía un cupo fijo en la segunda vuelta presidencial.

“Hoy estamos con un pie en segunda vuelta. Inclusive, si nos uniéramos, como vamos, podemos ganar en primera vuelta. Es normal que haya un movimiento en estos días. Por ejemplo, veo que Rodolfo se le tragó unos puntos a Fajardo, pero yo veo nuestro crecimiento en la calle, que es la mejor encuesta. Voy es pa´ delante y vamos a ganar”, indicó Fico.

Además, Rodolfo Hernández ayudó a que este miedo fuera aún menor cuando decidió, justo en el tramo final de la campaña, dejar de asistir a los debates presidenciales acusando que estos eran un choque de egos sin sentido entre los candidatos.

“Ese no debe ser el deber ser (...). Es la estrategia de él y lo ideal es que hablara y confrontara sus tesis con los colombianos”, dijo el pasado 24 de mayo el senador Rodrigo Lara Restrepo en Vicky en Semana. Aún así, la jugada no pareció salirle tan mal a Hernández, demostrando que Fico tenía que ser más prudente frente al avance de Hernández en las últimas semanas.

¿Miedo en el petrismo?

Sin embargo, aunque positiva, esta situación no era la preferida por los petristas en el país, quienes consideran que la segunda vuelta presidencial podría colocar en riesgo la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Desde un inicio, el Pacto Histórico quería que su candidato ganara en primera vuelta, sabiendo que, ahora con Hernández, los votos dejados por Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo, así como los pocos obtenidos por Enrique Gómez y John Milton Rodríguez podrían volverse en contra suya.

Así lo mencionó días antes de las elecciones el senador Gustavo Bolívar, asegurando que el candidato que más miedo le provocaba para la segunda vuelta no era ninguno de los presentes en el tarjetón, sino el mismo sentimiento de rechazo que gran parte de la población tiene hacia Petro.

“Siento que no hemos dado en el clavo con el candidato que nos puede vencer. Ese candidato no es Fico, no es Fajardo, no es Rodolfo Hernández. Ese candidato es el miedo a Petro”, explicó Bolívar en un video difundido en redes sociales.

Piedad Córdoba, ¿el karma de Petro?

Entre varios de los detalles que pudieron haber afectado la votación de la izquierda, como el llamado ‘Pacto de La Picota’ o la conexión de personas de dudosa reputación en la campaña, hay un nombre que los expertos colocan como uno de los principales factores para el “no triunfo” de Petro en primera vuelta: Piedad Córdoba.

La senadora electa del Pacto Histórico ha tenido varios problemas durante toda la campaña, pero fue el escándalo en Honduras la cereza de este pastel. A mediados de esta semana, Córdoba fue retenida por las autoridades hondureñas después de intentar sacar más de 68.000 dólares sin declarar de ese país.

Por supuesto, la polémica no solo la tocó a ella, sino que al conocerse la noticia, todos los focos se centraron en Gustavo Petro y la forma en que este actuaría frente al tema. En entrevista con SEMANA, Petro se mostró bastante molesto por lo ocurrido, preguntándose “¿qué diablos se fue a hacer allá y cómo se le ocurrió hacer una cosa de esas?”.

“A mí me pareció algo absurdo. Ella debe asumir la defensa de los procesos que está enfrentando, mientras no salga de eso no estará en nuestra campaña”, añadió el candidato.