Elecciones 2026: cerca de 6.400 funcionarios de la Rama Judicial conformarán la comisión escrutadora de los resultados electorales

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, aseveró que 6.400 servidores y trabajadores de la Rama Judicial fueron designados para que realicen las comisiones escrutadoras frente a la segunda vuelta presidencial que se celebra este domingo 21 de junio.

La magistrada indicó que todos los funcionarios designados para esta labor “hacen una labor trascendental en la custodia de los documentos electorales” durante toda la jornada.

“Las comisiones escrutadoras darán los resultados electorales el día de hoy, verifican resultados preliminares que elaboran jurados de votación en presencia de testigos electorales, de delegados de candidatos y de apoderados de diferentes partidos políticos”, manifestó.

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“Todos los ciudadanos de Colombia pueden tener tranquilidad y certeza de que los servidores judiciales y demás miembros de comisiones harán su labor con transparencia y han sido capacitados en alianza con la Registraduría. Hoy Colombia dará un paso más para cumplir los valores democráticos”, añadió.

Las palabras de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura tienen una fuerza mayor si se tienen en cuenta las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, en la instalación de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar, aseveró que solamente iba a reconocer los resultados de esta Comisión.

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura aseguro que 6.400 servidores judiciales estarán al frente de la comisión escrutadora para la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/z59srMLs4D — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

“A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces no como información, pero lo que vincula es el juez”, sentenció el presidente con una declaración que generó todo tipo de reacciones.

“La ciudadanía hoy ejerce autónoma y libremente ese voto; debe ser libre. La posibilidad de construir paz y no violencia. Hasta aquí hemos construido paz. Los hechos de la fuerza pública en el día de ayer, de todas sus armas, demuestran lo contrario de lo que se decía, que íbamos a estar bajo el miedo, las armas, la violencia, y es al contrario, hemos dado el golpe más grande, ministro de Defensa, al narcotráfico, que es lo que hoy causa la violencia de Colombia”, complementó Petro.

“He perdido elecciones”

El primero en reaccionar a las declaraciones del presidente Petro fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien señaló que los resultados deben acatarse.

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“Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado. El presidente Gustavo Petro ha perdido elecciones y ha acatado resultados. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados. Eso no puede ni debe cambiar hoy. Las instituciones democráticas son la garantía que tenemos, la herramienta que tenemos para que siempre prime el interés general sobre el particular”, aseveró el mandatario.