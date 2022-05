Elecciones presidenciales Colombia 2022: tres grupos de personas no podrán votar este domingo

Así como lo estipula la Constitución Nacional de Colombia en el artículo 258: “el voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente”.

Pero existen tres grupos de personas que se encuentran impedidas para ejercer su derecho al voto, entre ellas, los miembros de la Fuerza Pública que como lo indica el artículo 219: “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Por otro lado se encuentran los colombianos que renunciaron a su nacionalidad. Y por último, las personas que se encuentran privadas de la libertad, que tiene como excepción, “los detenidos privados de la libertad -aún no condenados- pueden ejercer el derecho al sufragio siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas por la ley para tal efecto”, se lee en la sentencia No. T-324/94 en la página oficial de Corte Constitucional de Colombia.

Se recalca que quienes hayan cumplido 18 años y tengan consigo su Cédula de Ciudadanía también podrán ser parte de las próximas elecciones presidenciales de Colombia.

Más de 800 colegios en el país realizan el simulacro estudiantil de las elecciones presidenciales - Foto: Tomado de Twitter @moe

Cifras de la Registraduría Nacional de Colombia sobre los comicios

En un comunicado publicado en su página web, la Registraduría Nacional reveló que “de los 39.002.239 colombianos habilitados para votar en los comicios presidenciales del 2022″, solo 38.029.475 colombianos podrán votar en el territorio nacional, y otros 972.764 en el exterior.

Además señaló que instalará 12.263 puestos y 100.809 mesas de votación en Colombia. Y en el exterior, dispondrá 250 puestos y 1.343 mesas de votación.

Por otro lado, Bogotá contará con 901 puestos de votación y 14.932 mesas. En Antioquia habrá 1.159 puestos y 13.245 mesas, indica la Registraduría Nacional.

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres pueden votar?

El comunicado detalla que de los “39.002.239 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de 2022 (...) 20.111.908 son mujeres y 18.890.331 son hombres”, quienes podrán ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, también señaló que “en el exterior, 972.764 personas están habilitadas para sufragar en 1.343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países”. Cabe mencionar que la etapa de votación en el exterior comenzó el pasado lunes 23 de mayo y terminará el domingo 29 de mayo.

El próximo 29 de mayo son las elecciones presidenciales 2022 de Colombia. - Foto: Esteban Vega

¿Dónde se pueden consultar los puestos de votación?

Los colombianos que vayan a ejercer su derecho al voto pueden consultar la mesa de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el portal se encuentra un botón ‘Consultar’ donde se debe darle clic. Posteriormente indicar ‘Lugar de Votación’ y allí escribí la cédula de ciudadanía.

Además se puede consultar el nombre de las personas que son jurado de votación, junto con la lista de candidatos y observar las tarjetas electorales actuales.

También como lo señala la Registraduría, la aplicación móvil InfoVotantes, está habilitada y se podrá descargar gratuitamente en Google Play y App Store.