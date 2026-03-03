ELN se solidariza con Irán y arremete contra EE. UU. e Israel por matar a Alí Jamenei: “Locura guerrerista emprendida por Trump”

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado, rechazó los más recientes ataques a Irán, en los que fue asesinado el líder Ali Jemenei, y arremetió fuertemente contra Estados Unidos e Israel.

“El ELN condena los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de las negociaciones que adelantaban; es una señal inconfundible de la locura guerrerista emprendida por Trump y la entidad sionista”, señaló.

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: AP

La guerrilla calificó de vil el asesinato del líder máximo del régimen y sostuvo que siente el dolor como si fuera propio. Asimismo, rechazó las otras muertes de integrantes del alto mando militar iraní.

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

En el comunicado, el grupo ilegal se solidarizó con el pueblo iraní y aseguró que se trata de un demencial ataque, que tiene como único objetivo asegurar que los diferentes países del mundo se “arrodillen al imperialismo occidental”.

“También nos unimos al espíritu de los pueblos por construir un mundo multipolar donde impere el derecho internacional creado y respetado por todas las naciones”, señaló el ELN.

Por último, aseveró: “La causa justa del pueblo iraní triunfará”.

Este mensaje llega en medio del anuncio que hizo la guerrilla en las últimas horas sobre un supuesto cese al fuego para las elecciones que se adelantarán el próximo 8 de marzo en Colombia, en las cuales se votará por el Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial.

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

De hecho, una vez se conoció esta decisión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió a desmentir que esto fuera cierto y sostuvo que el ELN en verdad está planeando acciones terroristas en el marco de estos comicios.

Para argumentar su idea, el jefe de la cartera recordó que el grupo armado en el pasado ha hecho anuncios similares, pero, por lo general, no los cumple y, de alguna manera u otra, afecta que el proceso se desarrolle con normalidad.

Por el momento, resta esperar si por parte del Gobierno Petro se tendrá alguna respuesta con relación a este apoyo que el ELN expresó a Irán.