Nación

ELN se solidariza con Irán y arremete contra EE. UU. e Israel por matar a Alí Jamenei: “Locura guerrerista emprendida por Trump”

La guerrilla apoyó la respuesta que se ha tenido ante lo que calificó como un “demencial ataque”.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
3 de marzo de 2026, 6:49 a. m.
ELN y Alí Jamenei.
ELN y Alí Jamenei. Foto: AFP

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado, rechazó los más recientes ataques a Irán, en los que fue asesinado el líder Ali Jemenei, y arremetió fuertemente contra Estados Unidos e Israel.

“El ELN condena los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de las negociaciones que adelantaban; es una señal inconfundible de la locura guerrerista emprendida por Trump y la entidad sionista”, señaló.

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán.
El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: AP

La guerrilla calificó de vil el asesinato del líder máximo del régimen y sostuvo que siente el dolor como si fuera propio. Asimismo, rechazó las otras muertes de integrantes del alto mando militar iraní.

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

En el comunicado, el grupo ilegal se solidarizó con el pueblo iraní y aseguró que se trata de un demencial ataque, que tiene como único objetivo asegurar que los diferentes países del mundo se “arrodillen al imperialismo occidental”.

Cali

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

Nación

Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

Nación

Tembló en Colombia esta mañana de martes, 3 de marzo: esto reportan

Nación

Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

Medellín

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

Confidenciales

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Nación

Clan del Golfo asegura que no interferirá en los procesos electorales: “De manera directa o indirecta”

Cartagena

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Bogotá

Dos hombres sorprendidos en una fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Nación

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

También nos unimos al espíritu de los pueblos por construir un mundo multipolar donde impere el derecho internacional creado y respetado por todas las naciones”, señaló el ELN.

Por último, aseveró: “La causa justa del pueblo iraní triunfará”.

Este mensaje llega en medio del anuncio que hizo la guerrilla en las últimas horas sobre un supuesto cese al fuego para las elecciones que se adelantarán el próximo 8 de marzo en Colombia, en las cuales se votará por el Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial.

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

De hecho, una vez se conoció esta decisión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió a desmentir que esto fuera cierto y sostuvo que el ELN en verdad está planeando acciones terroristas en el marco de estos comicios.

Para argumentar su idea, el jefe de la cartera recordó que el grupo armado en el pasado ha hecho anuncios similares, pero, por lo general, no los cumple y, de alguna manera u otra, afecta que el proceso se desarrolle con normalidad.

Por el momento, resta esperar si por parte del Gobierno Petro se tendrá alguna respuesta con relación a este apoyo que el ELN expresó a Irán.

Más de Nación

El 1 de agosto marca una fecha importante para los adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia Mayor, quienes podrán consultar sus pagos a través del enlace proporcionado por la entidad responsable.

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

Temblor en Cauca

Tembló en Colombia esta mañana de martes, 3 de marzo: esto reportan

Ingrid Paola Hernández Sierra, la funcionaria del Gobierno que falleció en las últimas horas.

Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

Maquinaria de Instituto Nacional de Vías (Invías) trabaja en la remoción de miles de metros cúbicos de material tras el derrumbe que obligó al cierre total de la vía Medellín–Bogotá en el sector de San Luis, Antioquia, debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

Alejandro Char Jr. acompañado de varios aspirantes al Congreso por Cambio Radical.

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.

Clan del Golfo asegura que no interferirá en los procesos electorales: “De manera directa o indirecta”

El Carmen de Bolívar

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

En la imagen el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el presidente Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo.

Exclusivo: estalla crisis en el sector Defensa. Indumil hizo fuerte reclamo al ministro Sánchez por la caída en más de $90.000 millones en venta de armas

Cielo parcialmente nublado en la mañana, lluvias ligeras por la tarde en el norte y occidente, con temperatura máxima de 20 °C y mínima de 12 °C.

Bogotá hoy: sol, nubes y algunas lloviznas en la tarde

Noticias Destacadas