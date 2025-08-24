Suscribirse

Nación

Embarcación de la Armada Nacional fue atacada con un dron en Putumayo: esto es lo que se sabe

La institución le confirmó a SEMANA que el atentado se dio con una aeronave no tripulada.

Redacción Nación
24 de agosto de 2025, 1:00 p. m.
El hecho se presentó en las últimas horas.
El hecho se presentó en las últimas horas | Foto: Suministrada

Momentos de pánico se vivieron en las últimas horas en medio de un ataque que se perpetró en contra de la Armada Nacional. Todo ocurrió en el departamento de Putumayo, entre los municipios de Santa Bárbara y Puerto Leguízamo.

Según las primeras informaciones, una embarcación de la institución fue impactada por un dron cuando se encontraba navegando. Al parecer, la afectación fue a la Compañía Berlín de la Armada.

Afortunadamente, el hecho no dejó a ninguna persona herida.
Afortunadamente, el hecho no dejó a ninguna persona herida. | Foto: Suministrada

Incluso, se han dado a conocer algunos videos que muestran lo que sería el momento del ataque durante la noche de este sábado, 23 de agosto,

En uno de los audiovisuales, que habría sido grabado por una cámara de la embarcación, se ve como comenzaron a salir chispas en medio de los disparos que se hacían desde la aeronave no tripulada.

Contexto: A la cárcel alias Mono Luis, hermano del jefe principal de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco

En otro, uno de los tripulantes mostró cómo terminó dañada parte de la embarcación tras lo que fue el crimen. De hecho, se ve un hueco grande que quedó abierto encima del techo de una de las habitaciones.

Además, se afectó uno de los colchones y algunas de las pertenencias de los uniformados, como, por ejemplo, una chaqueta y unos zapatos.

Pese a esto, la Armada Nacional le confirmó a SEMANA que, afortunadamente, solo fueron daños materiales, pues todo el personal salió ileso y se encuentra en buen estado de salud.

Hasta el momento, se desconoce por completo qué organización podría estar detrás de este nuevo atentado en contra de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que en esta zona del país hay presencia de varios grupos armados ilegales y bandas locales.

Contexto: Estos fueron los delitos que imputó la Fiscalía a presuntos responsables del atentado en Cali

Por lo pronto, el hecho está en materia de investigación y las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido en este punto del departamento del Putumayo.

Este ataque se suma a la escalada terrorista que se vivió esta semana en Antioquia y Valle del Cauca, donde fue derribado un helicóptero de la Policía y se activó un carro bomba, respectivamente.

Estos hechos han dejado, hasta la fecha, 19 personas muertas y, al parecer, detrás de todo estarían las disidencias de las Farc que son comandadas por alias Calarcá.

Ante lo sucedido, diferentes sectores políticos y sociales le han hecho un llamado al Gobierno nacional y la Fuerza Pública para que se extremen medidas de seguridad y se evite que esto se vuelva a presentar, y más teniendo en cuenta que falta menos de un año para las elecciones presidenciales del 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado pone a temblar a Maduro en medio de tensión por buques de guerra y lanza advertencia: “Esto se acabó”

2. Prensa inglesa muestra inconformidad con Jhon Arias en Wolverhampton: así reaccionan

3. Venezuela liberó a 13 presos políticos, según información de opositores: estos son los nombres

4. Vicky Hernández tuvo que ser hospitalizada por tema de salud; Carlos Giraldo soltó detalle en pleno programa

5. Germán Vargas Lleras reaparece con su columna dominical: “Llegó la hora de actuar, de enfrentarlos con firmeza y sin vacilaciones”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armada NacionalPutumayoataque

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.