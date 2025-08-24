Embarcación de la Armada Nacional fue atacada con un dron en Putumayo: esto es lo que se sabe

Momentos de pánico se vivieron en las últimas horas en medio de un ataque que se perpetró en contra de la Armada Nacional. Todo ocurrió en el departamento de Putumayo, entre los municipios de Santa Bárbara y Puerto Leguízamo.

Según las primeras informaciones, una embarcación de la institución fue impactada por un dron cuando se encontraba navegando. Al parecer, la afectación fue a la Compañía Berlín de la Armada.

Afortunadamente, el hecho no dejó a ninguna persona herida. | Foto: Suministrada

Incluso, se han dado a conocer algunos videos que muestran lo que sería el momento del ataque durante la noche de este sábado, 23 de agosto,

En uno de los audiovisuales, que habría sido grabado por una cámara de la embarcación, se ve como comenzaron a salir chispas en medio de los disparos que se hacían desde la aeronave no tripulada.

En otro, uno de los tripulantes mostró cómo terminó dañada parte de la embarcación tras lo que fue el crimen. De hecho, se ve un hueco grande que quedó abierto encima del techo de una de las habitaciones.

Además, se afectó uno de los colchones y algunas de las pertenencias de los uniformados, como, por ejemplo, una chaqueta y unos zapatos.

Una embarcación de la Armada Nacional fue atacada con un dron cuando navegaba por el departamento de Putumayo. La institución le confirmó a SEMANA que no hubo heridos y todo está siendo investigado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/t59GRAQVHF — Revista Semana (@RevistaSemana) August 24, 2025

Pese a esto, la Armada Nacional le confirmó a SEMANA que, afortunadamente, solo fueron daños materiales, pues todo el personal salió ileso y se encuentra en buen estado de salud.

Hasta el momento, se desconoce por completo qué organización podría estar detrás de este nuevo atentado en contra de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que en esta zona del país hay presencia de varios grupos armados ilegales y bandas locales.

Por lo pronto, el hecho está en materia de investigación y las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido en este punto del departamento del Putumayo.

Este ataque se suma a la escalada terrorista que se vivió esta semana en Antioquia y Valle del Cauca, donde fue derribado un helicóptero de la Policía y se activó un carro bomba, respectivamente.

Atención!! Ataque con aeronave no tripulada adecuada con A.E.I:

Sector Santa Barbara - Puerto Leguízamo (Putumayo).



La Compañía Berlin de la armada nacional fue atacada con un A.E.I. impactando en la cubierta numero dos del buque Hichamon, sin afectación al personal. pic.twitter.com/N2rRJ8CtDn — Coronel Hannibal Smith (@CoronelLeary) August 24, 2025

Estos hechos han dejado, hasta la fecha, 19 personas muertas y, al parecer, detrás de todo estarían las disidencias de las Farc que son comandadas por alias Calarcá.