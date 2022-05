Empleados de la Subred Centro Oriente denuncian falta de pago tras la suspensión de la gerente Ardila

La funcionaria interpuso una acción de tutela para evitar ser suspendida. Hasta que no haya una decisión del juez, probablemente continuarán los incumplimientos en los pagos.

Luego de que la Procuraduría confirmó el fallo de primera instancia proferido por la Secretaría Jurídica Distrital y ratificó la suspensión de Claudia Ardila Torres, gerente de la Subred Centro Oriente de Bogotá, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la celebración de contratos, los contratistas y empleados han sido los más perjudicados.

El personal médico de la Subred ha denunciado el incumplimiento del pago de sus respectivos honorarios a raíz de la suspensión de la gerente. Así lo dio a conocer el concejal de Bogotá, por el partido Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos.

“Hay una denuncia hecha a nuestro despacho por cientos de contratistas y empleados de la subred, que nos dicen que no han recibido sus pagos a tiempo”, afirmó el cabildante.

De acuerdo con Ramírez, luego de la suspensión de Ardila, la subred debe adelantar un cambio de firma de representante legal ante los bancos. No obstante, Ardila interpuso una acción de tutela para evitar ser suspendida y hasta que no haya una decisión del juez ante el fallo de tutela, probablemente continúen los incumplimientos en los pagos.

La subred Centro Oriente atiende a cerca de 998.000 usuarios de las localidades de Rafael Uribe Uribe, La Candelaria, Mártires, San Cristóbal y Santa Fe, quienes, según el concejal Ramírez, estarían en riesgo latente de no recibir atención médica por la falta de pago a cientos de contratistas y empleados. “El personal médico no va tener su sueldo en el tiempo adecuado y esto afectaría la atención a los pacientes”, precisó.

“Hasta que no se solucione la situación administrativa de Ardila, contratistas y trabajadores quedarán en el limbo con sus pagos, situación que también se puede presentar en servicios de seguridad, aseo y demás, y que ponen seriamente en riesgo el funcionamiento de la subred”, complementó el cabildante.

La gerente Claudia Ardila ha estado en el centro de las críticas por varios escándalos en la actual administración. El primero se debió a una fiesta en el hospital Santa Clara en plena pandemia. En su momento, Ardila negó tener conocimiento de esa fiesta. No obstante, la administradora que estaba de turno el día en que se realizó la fiesta denunció persecución por parte de la gerente de la Subred por haber elevado la queja de esta situación.

La Personería de Bogotá suspendió a Ardila por un periodo de tres meses por presuntas irregularidades relacionadas con el suministro de información falsa al Concejo de Bogotá; por el aparente retraso en el deber de denunciar los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2020 en la sede administrativa del hospital (la fiesta); y por tomar supuestas retaliaciones contra la persona que informó sobre estos hechos.

Posteriormente, en agosto de 2021, la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital suspendió a Ardila Torres por la celebración de un contrato de prestación de servicios cuando la directora administrativa se encontraba inhabilitada. El contrato de prestación de servicios fue suscrito con Diana Jazmín Ortiz, hermana de la directora administrativa. Esa suspensión fue la que confirmó la Procuraduría en los últimos días.

De igual manera, en las últimas semanas, Claudia Ardila Torres ha sido cuestionada por los abusos sexuales que se presentaron en el Hospital La Victoria por parte de un enfermero contra por lo menos 11 pacientes psiquiátricas, situación que la tiene ad portas de un debate de control político en el Concejo y de una nueva posible investigación en su contra en la Procuraduría.

“Todavía no tenemos fecha del debate porque la gerente no ha respondido las preguntas del control político, pero voy a radicar un documento ante la Procuraduría advirtiendo que ella no está cumpliendo con su deber de contestarle al Concejo en los tiempos establecidos. Se trata de una falta gravísima al Código Disciplinario”, precisó el concejal Ramírez.

Para el cabildante del Centro Democrático, la situación de la gerente es insostenible: “Claudia Ardila Torres debe renunciar, no puede ejercer su cargo a cuentagotas, entre suspensión y suspensión”.