Encapuchados de la Universidad Distrital quemaron una moto de la Policía en enfrentamientos en Bogotá

Este viernes 3 de marzo fue un día muy agitado en inmediaciones de varias sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, debido a que varios estudiantes estuvieron realizando protestas que afectaron el tráfico normal y que además tuvieron varios vandálicos por parte de encapuchados que se encontraban entre los manifestantes.

Uno de los casos más graves de las últimas horas sucedió en la avenida Circunvalación con calle 27 de la capital del país, cuando en medio de enfrentamientos entre encapuchados que hacían parte de la protesta de los estudiantes de la Distrital y miembros de la Policía Nacional, una moto de la institución resultó quemada.

Los enfrentamientos fueron tan fuertes entre estudiantes y policías, que incluso testigos afirman que los encapuchados intentaron retener por varios minutos a un uniformado. No obstante, el policía fue liberado tiempo después, al parecer, en perfectas condiciones a pesar del momento de alta tensión.

Los enfrentamientos entre los uniformados y los encapuchados se presentaron en la Avenida Circunvalación. - Foto: Nicolas Linares

Sin embargo, esto no fue lo único que sucedió en las últimas horas, ya que tan solo después de dos días de la entrega de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, uno de sus edificios fue vandalizado debido a las protestas de los estudiantes de la institución pública.

Según la información de los propios directivos de la facultad, una vez el presidente de la República, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hicieron la entrega de la nueva sede y abandonaron la universidad, varios jóvenes llegaron al edificio Techné con la única intención de vandalizar el lugar.

Sede de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la localidad de Ciudad Bolívar. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Además, mientras se rayaban paredes y se rompían algunos tubos del lugar, los jóvenes comenzaron a gritar consignas en contra de la Policía Nacional, que se encontraba en la Universidad por la visita del presidente. La mayoría de los grafitis hechos en la nueva sede tenían claros mensajes de rechazo a la Fuerza Pública.

Una inversión de $6.780 millones tuvo la nueva sede de la Facultad Tecnológica

El Distrito inauguró la nueva sede de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la que se invirtieron $67.800 millones, para beneficiar a 6.647 estudiantes de pregrado y a 184 de posgrado de la institución en carreras técnicas y profesionales en esta sede.

En el evento participaron el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; la ministra de Educación (designada), Aurora Vergara; la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López; la secretaria de Educación, Edna Bonilla; el rector de la Universidad Distrital, Giovanny Mauricio Tarazona; la vicerrectora Académica de la Universidad Distrital, Mirna Jirón; la alcaldesa local de Ciudad Bolívar, Tatiana Piñeros; miembros del consejo superior de la Universidad, y estudiantes beneficiarios del programa Jóvenes a la U.

En el acto de apertura, el presidente Petro aseguró: “Antes se propuso la privatización de la educación, y esta ciudad dijo que no. Por eso nos propusimos ampliarla (la universidad) en términos de cobertura y de calidad. Aquí no se creía que la universidad tenía que estar con los pobres, sino con la élite”.

Presidente Gustavo Petro compartiendo con estudiantes en la Universidad Distrital. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Petro propuso, aprovechando que se está discutiendo la reforma a la Universidad Distrital, que se cree la Facultad de Ciencias de la Salud en la localidad de Bosa. “Allí hay un lote que debería ser la Facultad de Medicina, para que los jóvenes del sur puedan estudiar, al máximo posible, todos los temas de la salud”, señaló el presidente.

El mandatario de los colombianos agregó: “Ahora, el Sena puede preparar a centenares de miles de hombres y mujeres en tecnología, en programación, de tal manera que no solo seamos imitadores, sino también ser creadores software libre, para que se pueda crear tecnología, en un tema que se vuelve crucial en el siglo XXI. Si no abordamos estos temas, no nos vamos a desarrollar como Nación”.