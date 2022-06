“Es algo increíble”: mamá de Egan Bernal afirma que las quimioterapias redujeron su “masita” a la mitad

Ya hace un mes que el país se enteró que la mamá de Egan Bernal, la señora Flor Marina Gómez, estaba batallando contra el cáncer de mama. Sin embargo, las buenas noticias se dieron esta semana cuando en medio de una entrevista en el programa radial Mañanas Blu, de Blu Radio, esta mujer afirmó que el tratamiento estaba dando resultados.

“Es un poquito difícil. Al principio la primera quimioterapia fue muy bien, la segunda más difícil, pero no es cosa que uno no pueda llevar. Es algo que se puede manejar con actitud, buena alimentación y ejercicio. Son cosas que ayudan mucho con este proceso”, expresó Flor Marina en medio de su intervención, recalcando las dificultades que ha venido pasando por el tratamiento.

Sin embargo, afirmó que en su última visita al oncólogo este le había dado muy buenas noticias, calificándolas como “increíbles”. Las quimioterapias que tuvo habrían hecho que el tumor que tiene en el seno se redujera a la mitad, y ni siquiera estaría en la mitad del tratamiento.

“Ayer tuve cita con el oncólogo, salí que no cabía de la felicidad porque me dijo que la masita, con dos quimios, se redujo muchísimo, casi que al 50 %. Es algo increíble (…) Son ocho quimioterapias, cuatro rojas y cuatro blancas. Sí o sí toca terminar el tratamiento”, contó al medio citado con emoción, explicando cuál es el proceso que espera continuar y así batallar contra la enfermedad.

Las alentadoras frases de la señora Flor Marina continuaron resaltando la valentía que había tenido Egan luego de su accidente durante el inicio de este año, afirmando que él había salido adelante con los huesos rotos, por lo que se convertía en su ejemplo a seguir.

“En esta vida hay tantos sube y bajas, piedras en el camino que lo hacen caer, lo que no se vale es quedarse ahí llorando, toca pararse y seguir, esa es la vida. Como lo que vivimos al principio de año con el accidente de Egan, fue algo traumático, pero a la vez una enseñanza porque él con 20 huesitos rotos y salió adelante, es un ejemplo”, afirmó a modo de reflexión en su entrevista.

Es de recordar que este jueves 9 de junio, la señora Flor Marina también compartió un video en donde se pueden notar los cambios que ha tenido durante su tratamiento. “Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil. Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: gracias”, indicó Marina.

Asimismo, dentro del clip se pueden ver diferentes momentos, de los cuales se destacan los siguientes: en primera instancia, se puede notar cómo maquillan a la señora Marina. Acto seguido viene uno de los momentos más emotivos del clip: cuando le quitan todo el cabello a la mujer. Las lágrimas de la mamá de Egan no cesaron, ya que contó que es un hecho difícil de entender. “Es duro, es el paso más duro de este proceso. Lo importante es tener vida, ¡y pa’ delante!”, indicó Marina.

Sin embargo, otro momento que fue muy emotivo fue cuando su hijo mayor, Ronald Bernal, realizó el mismo acto, es decir, raparse el cabello, como gesto de solidaridad ante el difícil momento que está atravesando su mamá.