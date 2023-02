SEMANA destapa las pruebas y audios del escandaloso robo al Soat; así opera la mafia

SEMANA tiene en su poder horas de interceptaciones realizadas por las autoridades a integrantes de una de las principales redes de defraudación al Soat, que habría golpeado al sistema en cerca de 3.000 millones de pesos.

El modo de delinquir de la organización, de la que formarían parte un médico, representantes legales de empresas de ambulancias, conductores, civiles y policías, consistía en hacer pasar accidentes caseros como de tránsito.

¿Cuál era la ganancia de los integrantes de la red con la defraudación? Las empresas de ambulancias cobraban entre 300.000 y 400.000 pesos por cada paciente. El médico, por su parte, le cobraba al Soat exámenes y procedimientos, y el rol de los policías era conseguir clientes por 30.000 pesos cada caso.

En uno de los audios se escucha a integrantes de la organización hablando sobre cómo hacer pasar una mordedura de un perro como accidente de tránsito.

El modo de delinquir de la organización consistía en hacer pasar accidentes caseros como de tránsito. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Cómplice 1: “Tengo un inconveniente, a un muchacho lo mordió un perro”.

Cómplice 2: “Por allá en Cerrito”.

C1: “Sí, pero lo vamos a meter como accidente de la moto, ¿se puede?”.

C2: “Pues, mijo, si los dientes no están marcados, marcados, sí”.

C2: “Los dientes marcados, no, está como si se hubiera caído, como golpes”.

C1: “Es como si la moto encima, como si lo hubiera machacado la cadena”.

C2: “Sí, sí, ¿lo puede meter?”.

C1: “Sí, hágale, ya le mando la ambulancia”.

En otra conversación se escucha a Óscar, un conductor de ambulancia, hablando con una mujer con quien ya en el pasado habían defraudado al Soat. La mujer dice que necesita un examen de rodilla y que una amiga necesita otros exámenes en la espalda, que ella tiene moto y pueden utilizar el Soat para que les practiquen los procedimientos médicos: “No hay problema, traigan los documentos de la moto, licencia de conducción, tarjeta de propiedad, Soat (...) nos ponemos de acuerdo”.

En otro audio vuelve a hablar Óscar, pero esta vez con uno de los policías, que fue capturado y quien supuestamente le conseguía clientes a la red ilegal.

La Dijín, que lideró la investigación contra esta red, señala que es, hasta ahora, la más grande descubierta en 2023 por defraudación al Soat. - Foto: ÁLVARO TAVERA

Policía: “Don Óscar, ¿cómo me le va? Hablé con don Francisco y me dijo que usted me liquidaba de hoy a mañana”.

Óscar: “Sí, mijo, es verdad, esta mañana estaba en una reunión para entablar esa cuestión de ubicar las ambulancias en puntos fijos (...). Le comento, estaba con el encargado de pagar una de las líneas (servicios ilegales), me acaba de pagar 400.000 en líneas y que en horas de la tarde me cuadraba. Yo mismo me encargo de darles la platica”.

En otro audio obtenido en exclusiva por SEMANA, hablan alias el Doctor, representante legal de la clínica donde llevaban a los falsos pacientes, y uno de los responsables de las ambulancias, quien le pide que haga un reajuste.

Cómplice: “Doc, una consultica, no sé si con usted o con la doctora, porque toca mirar las tarifas de los trasladitos, hay un inconveniente. El traslado uno lo hace, el problema es que reciban el paciente en las clínicas”.

El cómplice dice, además: “Hicimos un traslado, y esa camilla lleva allá tres horas, en ese tiempo me puedo hacer dos Soat más”.

El arsenal de pruebas y audios compromete a 11 personas, que ya fueron capturadas y venían defraudando desde 2019. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El Doc, como lo llaman, responde que va a agilizar el tiempo de respuesta para recibirle los pacientes. Sobre las tarifas, le menciona que le pase una propuesta: “Hagamos una cosa, usted páseme una propuesta a mi WhatsApp, yo la analizó, me hace una rebajita, pero usted sabe, no hay problema”.

La Dijín, que lideró la investigación contra esta red, señala que es, hasta ahora, la más grande descubierta en 2023 por defraudación al Soat. El arsenal de pruebas y audios compromete a 11 personas, que ya fueron capturadas y venían defraudando desde 2019. Se indaga si este modelo se está repitiendo en todo el país. En semana.com pueden encontrar los audios completos.