Golpe a banda delincuencial Los Erizos dedicada al hurto de autopartes en Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, mediante sus actividades operativas e investigativas, lograron la captura de tres hombres de 18, 20 y 21 años de edad, en el momento exacto en el que hurtaban partes de un vehículo NPR, es decir, de un camión de carga liviana.

Los hechos se presentaron en la calle 78 con carrera 55A en la localidad de Barrios Unidos, sobre las 4:00 a. m. Los tres sujetos abordaron el vehículo tipo camión y con herramientas mecánicas hurtaron partes del mismo.

Este es el momento en el que los sujetos llegan al vehículo para hurtarles varias partes. - Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En medio del hurto, estas tres personas fueron sorprendidas por los uniformados de la Policía, quienes se encontraban en el sector realizando labores de vigilancia y control y de manera inmediata los capturan con las herramientas en las manos.

“Gracias a la reacción oportuna de nuestros policías del CAI Modelo, fueron sorprendidos tres sujetos con sus elementos que utilizaban para realizar el hurto de autopartes, fueron capturados y dejados a disposición de las autoridades competentes”, aseguró el mayor Andrés Angarita, subcomandante de la estación de Policía de Barrios Unidos.

Otro de los sujetos robando autopartes en la parte inferior del camión. - Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Esta banda, al parecer, se dedicaba al hurto de computadores, baterías y demás autopartes de diferentes vehículos que se encuentran en vía pública de esta localidad, afectando la seguridad del sector. La banda fue identificada como Los Erizos.

En el mes de enero, la Policía logró una reducción del 10 % (-30 casos) de hurto a vehículos comparado con el año inmediatamente anterior, llevando un parte de tranquilidad a propietarios de carros en la ciudad.

La encañonaron, la golpearon y la amordazaron: relato de una víctima de hurto en un supermercado en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en la capital del país, en donde una mujer que trabaja para una reconocida cadena de almacenes que funciona las 24 horas fue víctima de hurto.

La mujer relató a las autoridades que ella vio a varios hombres y una mujer vestidos de azul como si fueran empleados de la empresa de energía de la ciudad, por lo que no desconfió. “Luego llegaron tres personas, me pidieron una Coca-Cola y unos Doritos, cuando vi que uno de ellos estaba apuntándome con un arma y la muchacha estaba abriendo la puerta (del negocio), en ese momento quedé en shock”, relató la víctima del asalto.

Agregó que “cuando ella entró (la asaltante), me puso algo en la espalda, me imagino que era un arma, me llevó al fondo, al cuarto de basuras, me pegó en la cabeza, me dijo que me quitara la camiseta del uniforme, se la colocó ella, luego me empujó y un muchacho me puso amarraderas en los pies y en las manos y me tapó la boca”.

Así mismo, indicó que, “de un momento a otro, escuché a la Policía y comencé a pedir ayuda, nadie me escuchaba porque atrás no se escucha, empecé a pegarle con las manos a las canastillas. Fue cuando llegó el policía, me sacó alzada y me quitaron las amarraderas”.

En manos de la Fiscalía quedaron los presuntos ladrones que amordazaron a una empleada de un supermercado para robar licor y cigarrillos - Foto: Fiscalía

Por su parte, el comandante de la Policía de Teusaquillo, coronel Miller Rojas, explicó que cuatro de los presuntos asaltantes fueron capturados.

“Resaltamos la actuación policial en su oportuna reacción al llegar a un establecimiento comercial. Se logra dar con la captura de cuatro sujetos que pretendían hurtar ese establecimiento; lamentablemente se dan a la fuga otros tres”, señaló el oficial.

Agregó que “se logra evidenciar que al interior del establecimiento se encuentra una persona amordazada, la cual rápidamente es liberada y se le atiende y se le garantizan sus derechos, como es la atención médica, y es ella quien nos manifiesta todo lo que había ocurrido en el establecimiento”.