Gustavo Bolívar se postulará de nuevo para ocupar la segunda vicepresidencia del Senado

El 20 de julio del año pasado, el petrismo en el Senado denunció una “jugadita” de la Alianza Verde. Este movimiento terminó quitándole la acordada segunda vicepresidencia de la corporación a Gustavo Bolívar para otorgársela a Iván Name, senador Verde. Una sentencia del Consejo de Estado resolvió el pleito a favor del progresista y ahora, con el reinicio de la actividad legislativa, le apuesta a una nueva postulación.

Este miércoles, a las 3 de la tarde, se realizará la postulación, elección y posesión del segundo vicepresidente. De acuerdo con Bolívar, la elección de Name se gestó en “clara violación al estatuto de la oposición” y habría sido planeado por “la clase política tradicional”.

El pleito comenzó con el supuesto rompimiento de un acuerdo tácito para obtener el cargo. En contra del estatuto de la oposición, la bancada de Gobierno hizo nula la votación a favor de Bolívar con 66 votos en blanco y tan solo 32 a favor. Pidieron que se repitiera y luego la Alianza Verde postuló a un candidato propio.

Iván Name fue elegido y, según el petrismo, se trató de una alianza posterior entre el Verde y el uribismo para quitarle el puesto a Bolívar. Esto llegó hasta el Consejo de Estado, donde un fallo resolvió repetir la elección por incumplimiento al estatuto de la oposición.

Bolívar, a pesar de retirar a Name de su cargo y haber cultivado una relación hostil con los Verdes, espera contar con apoyos suficientes para lograr ser elegido. Según conoció SEMANA, Angélica Lozano, líder de la colectividad en el Senado, apoyará al escudero de Gustavo Petro. Recalcó, a su vez, que en la primera elección también lo apoyó.

Mientras Lozano asegura que la elección de Name para la candidatura fue acordada en un receso de 10 minutos y por postulación de la senadora Sandra Ortiz, Bolívar sostuvo en su momento que fue premeditado.

Con anterioridad, el senador sabía del voto en blanco de la bancada oficialista. “Les advertí a todos los de la oficina, a la oposición. Ya sabíamos que iban a votar en blanco, pero lo que no sabíamos era lo del Partido Verde. Ellos tenían lista la jugada maestra: Gustavo Bolívar pierde por voto en blanco y en seguida lanzamos a Iván Name, porque sabían que nosotros no postularíamos a nadie”, aseguró, en su momento, en conversación con SEMANA.

Vuelve el Congreso de la República

Este miércoles regresaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República para su último tramo. Sin embargo, la atención principal se centrará en el nuevo juego de poderes y en la elección presidencial del 29 de mayo.

La gran novedad del regreso a funciones del Congreso en medio de las bajas expectativas será el retorno de las sesiones completamente presenciales, luego de más de dos años en las que el Congreso estuvo primero en virtualidad y luego en una especie de alternancia, en la que algunos asistían presencialmente al Capitolio y otros atendían el llamado a lista desde sus casas.

Aunque las sesiones virtuales permitieron que el Congreso funcionara en medio de la pandemia, la presencialidad es un elemento vital del ejercicio parlamentario que se tardó en llegar.

De los eventos más importantes de esta recta final se destacan dos debates de control político. En primer lugar, se citará a María Paula Correa, jefe de Gabinete, por el caso de su exasesor, quien habría favorecido a su esposa con contratos.

El otro que se anunció por parte de la oposición es contra la ministra de Transporte, Ángela Orozco, por los costos de los peajes.