Gustavo Petro contó cuál es su posición frente a la Iglesia

El precandidato presidencial Gustavo Petro habló de sus prácticas religiosas. Comentó que les permitió elegir a sus hijos la religión que deseasen sin ningún tipo de presión y además confesó que no es muy fan de los ritos religiosos.

En medio de una entrevista con la emisora W Radio, Petro aclaró que prefiere el diálogo personal con los curas o pastores antes que los tradicionales ritos religiosos y aclaró que va a misa de manera ocasional.

“Yo he ido a ritos religiosos; no es que yo sea muy fan del rito religioso. Prefiero hablar con un sacerdote o un pastor. Hay gente muy preparada en los ritos que hacen partes de tradiciones. Sí voy a misa de vez en cuando”, manifestó el candidato.

Tras su respuesta, el director del informativo de la emisora, Julio Sánchez Cristo, le preguntó al candidato si se ha confesado.

“Me confieso a mí mismo”, dijo Petro, respuesta con la que dio a entender que más allá de ir a misa o hablar con sacerdotes, él no cree necesitar curas para que lo absuelvan de sus pecados, sino que hace el proceso por sí solo.

Petro aprovechó el espacio para hablar de sus hijos y mencionar la libertad que les dio para que escogieran su religión. Aclaró también que ellos mismos decidieron bautizarse en la Iglesia católica.

“Yo siempre dejé que ellos decidieran, no impuse eso. No creo que un padre deba imponerle al hijo ni siquiera la religión. Ellos, de acuerdo a sus momentos, decidieron el bautismo, y yo lo he aceptado, en la Iglesia católica”, detalló el candidato.

Gustavo Petro Pacto Histórico Debate - Foto: Alexandra Ruiz

La propuesta que le tiene Petro a su vicepresidente, en caso de ganar

El martes, en medio del debate presidencial del Pacto Histórico adelantado por la alianza digital de SEMANA y El Tiempo, el precandidato presidencial de la Colombia Humana dio señales de las funciones que le encomendaría a su fórmula vicepresidencial en caso de llegar a la Presidencia de la República.

En primera medida, los precandidatos del Pacto Histórico fueron consultados por la posibilidad de que el segundo más votado de la coalición sea la fórmula vicepresidencial de quien resulte ganador, y aunque la posición de Francia Márquez y Alfredo Sade era la de optar por esta propuesta, el senador Gustavo Petro se distanció un poco de esta alternativa.

Según lo expresó el líder de la Colombia Humana, “yo no mediría completamente por votos, tú tantos votos tienes, tantos votos vales, no. Esa es la representación real de una fuerza social, los votos, según la democracia, pero también hay significados, hay unos valores en la discusión del poder que no son simplemente votos, que son acumulados, luchas y significados los cuales son importantes, yo estoy aquí porque significo lucha, cambio”.

En ese sentido, el senador Petro señaló que de irles bien en las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, le pedirá al Pacto Histórico dar otro paso y construir el frente amplio democrático de Colombia mucho más amplio de lo que es hoy “para ganar en primera vuelta presidencial y cambiar la historia del país”.

Y en esa nueva construcción, según lo indicó Petro, “los datos, la construcción colectiva y lo que dijimos nos dará el camino para resolver una fórmula (vicepresidencial)”.