“Hacia dónde vamos”: César Augusto Londoño hizo un recuento de las polémicas del presidente Petro

Ya había dejado un mensaje a los petristas

No es la primera vez que César Augusto Londoño se refiere al jefe de Estado colombiano. Recientemente, a través de un video en YouTube, titulado Para los petristas que me insultan y amenazan, dejó un mensaje sobre su ejercicio periodístico y el derecho a opinar.

“Hoy quiero hablarles a los que me siguen porque comparten y a los que me siguen porque no comparten. Pero también a los que me insultan y me amenazan porque hablo de política, a los que se indignan porque opino, sobre todo a los oficialistas de hoy y a los que hacen parte del establecimiento. Le quiero hablar a la intolerancia, la indecencia y el radicalismo. A los que piensan que en la vida solo hay un camino, el de ellos”, expuso.