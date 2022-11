Hija de Gustavo Petro revela que fue víctima de violencia de género

Sofia Petro, estudiante de Ciencias Políticas, quien es la hija del presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió este viernes en su cuenta de Twitter a la violencia de género y a la normalización de esta problemática.

“Durante mucho tiempo me costó identificar la violencia de género por lo normalizada que está. Habría actuado de manera muy diferente si me lo hubieran enseñado. Para que la sepamos identificar, para que no se reproduzca más, se debe enseñar en los colegios y U. Ni una más”, dijo Petro Alcocer.

Y continuó: “Un abrazo sonoro para todas las mujeres que han sufrido violencias de género. Siempre son muchas más de las que creemos”.

Vale la pena recordar que este viernes 25 de noviembre, varios grupos de mujeres feministas se volcaron nuevamente a las calles en Bogotá para protestar en contra de la violencia de género a raíz de los diferentes casos de violencia contra la mujer que se han presentado en la capital del país.

La movilización se lleva a cabo en reclamo a las pocas estrategias de seguridad que se han tomado ante los constantes casos de abuso a mujeres en espacios públicos en la capital. Así lo dio a conocer el grupo Jacarandas en su cuenta oficial de Twitter.

“Estamos hartas de ir a la casa con miedo. Hartas de no saber si la persona que acaba de subirse al bus nos va a hacer daño. Hartas de que la historia se repita y nadie haga nada”, manifestó el grupo feminista a través de su cuenta de Twitter.

Como lo habían anunciado en las últimas horas, son varios los puntos de concentración a lo largo y ancho de la ciudad. Algunos de ellos son: la Autopista Norte con calle 80 en el antiguo monumento a Los Héroes, la Universidad Nacional, la Galería Transfeminista en la calle 26 con carrera 30, entre otros.

Aquí se puede llamar y reportar casos de violencia contra la mujer

En lo corrido de este año, según reportes de Medicina Legal, se han presentado 140 casos de mujeres víctimas de feminicidio a nivel nacional.

El instituto también ha contabilizado 659 alertas de feminicidio, registrándose mayores reportes en Bogotá con 202 alertas (Soacha recibió 68 reportes), 76 en Ibagué, 59 en Medellín, 39 en Arauca y 30 en Pereira.

No obstante, las estadísticas reveladas por la Defensoría del Pueblo dan cuenta que entre enero y octubre de 2022 fueron atendidos 69 casos de feminicidios.

Según reporta la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, entre 2019 y octubre de 2022 se atendieron 478 casos de tentativa de feminicidio y 346 de feminicidio. Los departamentos donde se concentra el mayor número de atenciones son Córdoba (49 casos), Cundinamarca (38), Putumayo (38),; Magdalena (24), Meta (19), Atlántico (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14).

Las rutas para ayudar a las víctimas inician en la corresponsabilidad de todos y todas de denunciar la violencia contra las mujeres y en el deber del Estado, a través de sus instituciones, de prevenir estas manifestaciones de vinolencia.

Así las cosas, para activar los protocolos pertinentes es necesario tener cuenta los siguientes pasos:

1. Identificar en qué estado de salud se encuentra la persona violentada.

Siempre que se trate de una violencia sexual u otro tipo de violencia y existan afectaciones graves a la salud o que pongan en riesgo la vida, la ruta debe comenzar en el sector salud (Hospitales, EPS o IPS) y radicar la denuncia en Fiscalía. Si esta no es la situación, se pasará a identificar los demás factores.

2. Identificar el vínculo de la mujer violentada con la persona que la violentó.

• Violencia intrafamiliar: se refiere a la desarrollada en el contexto de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal de pareja que haya estado unida por matrimonio o unión marital de hecho, o tenga descendientes en común, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, quien cuide a un miembro de la familia en su domicilio o tenga o haya tenido una relación extramatrimonial estable. En este caso, se puede acudir a la Fiscalía o al ICBF.

• Violencia interpersonal: también conocida como violencia en el ámbito comunitario, se refiere a un vínculo subsidiario, es decir, que se supone ante la inexistencia de violencia intrafamiliar y violencia institucional. A diferencia de la violencia en el ámbito familiar, que es ejercida principalmente por una persona conocida, la que se presenta en la comunidad es ejercida mayoritariamente por personas desconocidas o por personas del entorno comunitario de la mujer. También se puede acudir a la Fiscalía o al ICBF.

• Violencia institucional: se refiere a todas aquellas barreras con que se encuentran las mujeres para la atención integral y garantía de sus otros derechos, derivada de una acción u omisión de las instituciones encargadas de dicha atención o de sus agentes. La Personería, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación deberán activar la ruta pertinente.