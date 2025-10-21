Suscribirse

Indignación por padres que agredieron con un cuchillo a estudiante en colegio de Tolima; se equivocaron de objetivo

Los agresores llegaron buscando a otro menor que, presuntamente, había tenido una disputa con la hija de uno de ellos.

Danna Valeria Figueroa Rueda

21 de octubre de 2025, 11:42 p. m.
Habrían sido tres los padres de familia ingresaron al colegio.
Un video difundido en redes sociales muestra la mañana del lunes 20 de octubre en la Institución educativa San Isidoro en Espinal, Tolima, cuando tres adultos ingresaron al plantel portando un cuchillo y agredieron a un estudiante frente a decenas de compañeros. El hecho generó pánico dentro del colegio y luego fue reportado por cientos de usuarios.

Según el relato de los testigos y las imágenes, los agresores llegaron buscando a otro menor que, presuntamente, había tenido una disputa con la hija de uno de ellos. En medio de la confusión atacaron, inicialmente, a un estudiante equivocado y, después de identificar al hombre que buscan, lo golpearon y lo amenazaron con el arma blanca. Docentes y otros acudientes habrían intervenido para evitar una tragedia mayor.

La Policía llegó al sitio y, de acuerdo con los testigos, logró detener a dos de las personas implicadas tras el incidente. El menor agredido habría sido atendido y trasladado a un centro de salud.

Pese a la captura inicial, la Fiscalía, según la información que circuló en redes, no formuló imputación de cargos contra los señalados con el argumentos de que “no hubo lesiones graves ni heridas con el arma blanca”. Esa decisión generó indignación entre los miembros de la comunidad educativa y familiares, que cuestionaron la gestión de las autoridades.

Representantes del colegio —rectoría y directivas— han emitido declaraciones en las horas posteriores al incidente, pero hasta el momento no se registran anuncios de medidas concretas nuevas sobre seguridad o modificaciones sobre protocolos internos. La comunidad reclama explicaciones sobre cómo tres adultos pudieron entrar al plantel armados y por qué no se actuó tras la primera amenaza registrada en la jornada.

El caso ha reavivado en redes el debate sobre la seguridad en entornos escolares: padres, estudiantes y docentes preguntan por los controles de acceso, la comunicación con las autoridades y la activación de protocolos cuando se reciben amenazas dentro de una institución educativa. También se ha dicho que no había constancia de denuncias formales de acoso entre los estudiantes antes del episodio.

Entre las reacciones en las redes por el hecho, los comentarios variaron y los puntos de vista fueron diferentes. Un usuario escribió: “Claro, cómo van a desgastar el aparato administrativo por unas lesiones personales, mejor hagan la denuncia cuando sea por homicidio”. Para otros, no es inusual ver ese tipo de situaciones, por lo que alguien afirmó: “Al escuchar al padre de familia, se nota que es algo racial. Me gustaría saber el contexto de esta situación”.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de los padres implicados en este caso de violencia. El video no se replica por respeto a los menores implicados en el episodio y sus familias.

