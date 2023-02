John Poulos presentó en Twitter a Valentina Trespalacios en 2022: este fue el mensaje que publicó

El crimen de Valentina Trespalacios, la DJ colombiana que fue asesinada y abandonada en una maleta en un contenedor de la basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, conmocionó al país entero.

John Poulos, un estadounidense originario de Texas y novio de la artista colombiana, es el único sospechoso del feminicidio y por ello el juez del caso indicó recientemente que es un peligro para la sociedad y que existía el riesgo de fuga, como ya lo intentó, y finalmente decidió enviarlo a la cárcel La Picota, en Bogotá.

John Poulos, al parecer en la escena del crimen. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Transcurrido pocos días de este escabroso caso, SEMANA constató en Twitter que Poulos presentó a Valentina Trespalacios a través de su cuenta en esa red social, el pasado 17 diciembre en horas de la mañana.

El estadounidense lo hizo tras contestarle a una usuaria en Twitter, quien consultó, a modo general en esa plataforma: “¿Cuál fue tu primera cita más loca?

Ante esa pregunta, Poulos le contestó a la usuaria (@Helloimmorgan) que, su “primera cita más loca”, fue invitar a una mujer colombiana a unas vacaciones sin conocerla y, que de hecho, se iban a casar.

“Invité a una mujer colombiana de vacaciones sin conocerla primero, ahora nos casamos”, dijo puntualmente Poulos, junto a una foto en la que apareció al lado de Valentina Trespalacios, al parecer durante unas vacaciones en México.

A continuación, la publicación del estadounidense presentado a Valentina Trespalacios el 17 de diciembre de 2022 a las 10:56 a. m.

La publicación de Poulos en Twitter el pasado 17 de diciembre en horas de la mañana. - Foto: Cuenta en Twitter: @ptrain67

Por otra parte, como dato curioso, en la cuenta en Twitter de John Poulos (@ptrain67) se pudo apreciar que era seguido por muchas mujeres colombianas.

En cuanto a su foto de perfil en Twitter, este apareció en un yate, descalzo y con una bebida en su mano. Su número de seguidores es bastante bajo (328), al igual que las cuentas que él seguía (256).

Maquilladora de Valentina Trespalacios revela las tóxicas peticiones de John Poulos a la DJ

Con el paso de los días, y luego de que el sospechoso fuera presentado ante la justicia colombiana, se han venido conociendo más detalles de cómo ocurrió el hecho, la frialdad con la que este sujeto habría asfixiado y golpeado a Trespalacios y cómo Poulos, presuntamente, había planeado todo motivado por los celos.

SEMANA recientemente dialogó con Victoria Jiménez Escobar, estilista y maquilladora personal de Valentina, quien con el paso de los meses se convirtió en una de sus grandes amigas y confidentes, pues a razón de su oficio pudo congeniar con la DJ al punto de conocer detalles de la relación que llevaba con quien finalmente, según la Fiscalía, se convertiría en su victimario.

Valentina Trespalacios fue asesinada el pasado 22 de enero. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Las fechas de sus cumpleaños, ambos en diciembre, marcaron el comienzo de lo que sería una corta pero sincera amistad. La maquilladora explicó que prestó sus servicios a Valentina Trespalacios en varias ocasiones y la describió como una mujer alegre, ambiciosa y sumamente preocupada por el bienestar de su madre y su hermano.

La primera vez que se vieron fue en noviembre de 2021, cuando Jiménez la maquilló; allí, según contó, Valentina se emocionó al saber su fecha de cumpleaños, pues resultó que la estilista cumplía el 15 de diciembre y la DJ el 16.

“¡Somos sagitario! Las sagitario no somos envidiosas, somos chéveres, somos bacanas”, fue la reacción de Trespalacios, según Jiménez. “Creo que ahí comenzó la relación”, aclaró.

El recuerdo más reciente que tiene con su amiga fue precisamente en la celebración del último cumpleaños, el 16 de diciembre de 2022. Contó que fueron a un lujoso restaurante y que sus amigas le llevaron mariachis para festejar sus 23 años.

Con John Poulos solo hablaban por chat

Sobre Poulos, Jiménez aseguró que, en una de las visitas frecuentes de Valentina a su estudio, ella [Valentina] le confesó que lo había conocido por Tinder, una aplicación de citas; esto sucedió en enero de 2022, cuando, aparentemente, ya habían entablado una relación.

Algo que le llamó la atención a la maquilladora es que ni él sabía hablar español ni ella dominaba el inglés, razón por la cual siempre que la pareja interactuaba lo hacía a través de WhatsApp.

En ese sentido, Jiménez señaló que en alguna oportunidad vio a Poulos por videollamada, pero como estaba concentrada en su trabajo, lo único que intercambiaron fue un “hello” y un “bye”, por lo que cuando se conoció su imagen en los medios tras ser señalado como el principal sospechoso del homicidio, no podía recordarlo muy bien.

“Cuando la estaba maquillando me dijo: ‘conocí a este hombre por Tinder’. Me habrá mostrado una foto, pero yo no lo recordaba bien, seguramente estaba enfocada en el trabajo en ese momento. (…) Después de que avanzó un poco más la relación [la de ellas] y que venía a maquillarse, me lo habrá mostrado en videollamada. El man me hizo ‘hello’ y ‘bye’; habrá sido muy breve la comunicación mía con este hombre y más que todo se comunicaban era por texto”, dijo Jiménez.

La estilista también afirmó que su historia era similar a la de Valentina, pues su pareja también es un ciudadano estadounidense; sin embargo, le parecía bastante curioso que Poulos no viniera con frecuencia al país a visitar a Valentina, cómo sí lo hace su novio.

Victoria Jiménez Escobar y Valentina Trespalacios fueron muy buenas amigas desde que se conocieron gracias a su trabajo. - Foto: Foto Semana / Foto suministrada por Victoria Jiménez Escobar / Montaje Semana

También le extrañó que el norteamericano no se hubiese preocupado por aprender español; según ella, no era un detalle menor, ya que quedaba en entredicho el interés de él por poder comunicarse claramente con Valentina.

“El amor o la necesidad de ver a la otra persona hace que uno se preocupe por aprender el idioma o por venir a visitarla. (…) Hace poco me enteré de que él vino la última vez en mayo del año pasado. Yo pensé que él venía cada rato porque ella me hablaba solo del gringo y del gringo. (…) Tengo entendido que ese señor no vino sino a hasta enero a hacer lo que hizo”, agregó.

Era una relación tóxica

Según le contó Jiménez a SEMANA, hubo varios episodios que la llevaron a pensar que Trespalacios y Poulos sostenían una relación complicada, pues fue testigo de dos discusiones en las que el hombre le hizo, vía chat, reclamos fuertes y hasta la obligó a hacerle una videollamada para mostrar que efectivamente estaba en su estudio.

“En dos ocasiones, el año pasado, finalizando el año, como octubre, cuando la maquillé para Halloween, este hombre estaba reclamándole con mucha insistencia, por texto, sobre por qué no lo subía a un estado de Instagram o que posteara una foto con él en Instagram, que él quería tener la seguridad y quería que mostrara que la relación con él era oficial”, fue lo que vio ella y lo que Valentina le mostró que pasaba en su celular mientras la maquillaba.

Según la estilista, su amiga le insistía a Poulos en que sus redes sociales tenían un fin laboral y no eran para que sus seguidores vieran a su pareja o su familia.

Victoria Jiménez Escobar describió a Valentina como una mujer soñadora que se preocupaba, demasiado, por el futuro de su madre y de su hijo. - Foto: Foto suministrada a Semana por Victoria Jiménez Escobar, maquilladora de la DJ Valentina Trespalacios.

“Le estoy diciendo que esto no es una cuenta para mostrar mi vida privada, que es una cuenta para mostrar mi vida profesional y que a la gente le interesa es verme a mí y mi trabajo, no a mi pareja, no están interesados en ver a mi familia”, fue la respuesta que, según Jiménez, Valentina le dio en esa oportunidad a su novio.

“De eso me enteré en dos ocasiones. Cuando volvió en noviembre a maquillarse, volvió a pasar algo relacionado con que lo posteara, que mostrara que estaba con él”, agregó la maquilladora, dando a entender que seguramente episodios como este eran recurrentes entre ellos dos.

Al indagarla sobre si creía que se trataba de una relación tóxica, no dudó en señalar que era muy probable que sí, pues le llamaba la atención que justo cuando iba a maquillarse a su taller sucedían estas escenas.

“Pienso que sí, porque si las dos veces que la maquillé lo hizo aquí, pues no me imagino qué ‘shows’ le hacía afuera. En una de esas le hizo videollamada para mostrarle que estaba conmigo y que estaba aquí”, enfatizó la amiga de Valentina.