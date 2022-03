La frase del Che Guevara que usó Fico Gutiérrez para atacar a grupos al margen de la ley

Fico Gutiérrez, que ganó la consulta presidencial por el Equipo Colombia y rival directo de Gustavo Petro en las elecciones, está mucho más activo en redes sociales haciendo campaña de cara a los comicios del próximo mes de mayo.

El candidato paisa, que es catalogado como el del uribismo, se refirió a los continuos ataques que han ejecutado los grupos ilegales alzados en armas en el país en los últimos días y que han afectado tanto a la fuerza pública como a la población civil colombiana. Fico, al dar su opinión con la frase que publicó en redes sociales, recordó al líder revolucionario Ernesto ‘Che’ Guevara.

“Si intensificaron los ataques es por que ya saben que vamos a ganar la Presidencia de Colombia. Ni un paso atrás, siempre hacia adelante hasta la victoria. Seguiré en las calles con la gente”, se lee en el trino del exalcalde de Medellín.

Cabe recordar que la mítica frase del Che Guevara “hasta la victoria siempre”, ha sido usada por varios dirigentes políticos del mundo. Lo curioso es que en esta ocasión sea referenciada por un candidato que representa a la derecha, ideales opuestos de Guevara.

Si intensificaron los ataques es por que ya saben que vamos a ganar la Presidencia de Colombia 🇨🇴.

Ni un paso atrás, siempre hacia adelante hasta la victoria.

Seguiré en las calles con la gente. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 17, 2022

Duro rifirrafe entre Fico y Fajardo en debate presidencial

Sergio Fajardo tiene claro que su competencia, al menos en la primera vuelta de esta contienda electoral, es Federico Gutiérrez, el candidato de la coalición Equipo por Colombia que este domingo se alzó con más de 2.000.000 de votos en la consulta interpartidista.

Este jueves 17 de marzo, en el debate de las regiones organizado por Red Más Noticias y los diarios El Colombiano, El Heraldo, El Universal, entre otros, Fajardo le ‘peló los dientes’ a Fico Gutiérrez.

Lo llamó el candidato de Álvaro Uribe, de Iván Duque y le aseguró que él es el aspirante del continuismo del que está cansado el país. “No va a ganar, lo que más le sirve a Petro es que Federico Gutiérrez sea su contrincante porque nunca, nunca, le ganaría a Petro”, afirmó Fajardo.

“Federico puede tapar, maquillar por un lado, por el otro, pero ese modelo se agotó en Colombia. Este es un pésimo gobierno que no tendrá continuidad”, agregó el exgobernador de Antioquia.

La primera parte del debate se centró en una discusión de Fajardo en contra de Federico Gutiérrez, ambos paisas que le hablaban especialmente a un público antioqueño que los conoce y les ha votado.

“Me sorprende escuchar a Sergio, me parece mezquino, arrogante, mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fue alcalde fui yo, no me arrepiento de eso. Yo nunca me he elegido en un cargo público con el apoyo de Uribe u otros sectores. Cuando tú fuiste alcalde, sí te apoyaron, cuando elegiste a Alonso, sí te apoyaron y ahí si no les importaba marcarse de uribistas, pero hoy se hacen los locos”, dijo Fico Gutiérrez.

Mientras Fajardo se dirigía con rabia contra su contrincante del Equipo por Colombia, el candidato presidencial de la centroderecha permanecía sereno, calmado y, además, sorprendido por las afirmaciones del exgobernador de Antioquia.