Salud

La supergripe que alerta a Colombia: ¿puede volver el tapabocas?

Ante el aumento de casos de la influenza A (H3N2) en el mundo y la confirmación del primer contagio en el país, se encienden las alarmas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 4:35 a. m.
En Colombia ya se registran casos de la influenza H3N2.
En Colombia ya se registran casos de la influenza H3N2. Foto: ISTOCK

No es covid-19, pero prende las alertas en el mundo por su rápida propagación. La influenza H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A que circula desde hace décadas y forma parte de la gripe estacional que aparece cada año en distintos países del mundo.

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

No se trata de un virus nuevo ni desconocido, pero en los últimos meses ha llamado la atención por su rápida propagación y por el aumento de casos en varias regiones, especialmente en el hemisferio norte.

Casos de la H3N2 en el mundo.
Casos de la H3N2 en el mundo.

A nivel global, países de Europa, Asia y Norteamérica han reportado incrementos importantes de casos gripales, con picos tempranos en la temporada respiratoria y mayor presión sobre los servicios de salud. En algunos territorios europeos, las hospitalizaciones por influenza han crecido de forma marcada frente a años previos.

¿Nueva pandemia? Aumentan contagios en Europa y Estados Unidos; en Reino Unido se cierran algunos colegios

En América Latina, incluidos Colombia y otros países de la región, se han confirmado casos, aunque en cifras menores y bajo vigilancia epidemiológica permanente. Los expertos coinciden en que el principal factor de alerta no es una mayor letalidad del virus, sino el volumen de contagios en corto tiempo y el colapso de los sistemas de salud.

Cúcuta

Nuevo ataque del ELN con drones cargados de explosivos deja un soldado muerto y cuatro militares heridos en Tibú, Norte de Santander

Medellín

Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

Bogotá

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

Medellín

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

Bogotá

¿Qué delitos le podrían imputar al conductor, tras persecución que terminó en un choque y tres muertos en Bogotá?

Bogotá

Se hizo pasar por vigilante, atacó brutalmente a su expareja hasta casi matarla y la robó: juez lo envió a la cárcel

Medellín

“He cometido desaciertos”: esta es la carta con la que renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda

Mundo

AH3N2 en Colombia, un virus de escala mundial. ¿Cómo diferenciar entre gripa común, influenza y covid?

Salud

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Noticias Estados Unidos

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

El contagio de la H3N2 puede traer varias complicaciones de salud.
El contagio de la H3N2 puede traer varias complicaciones de salud. Foto: GETTY IMAGES

Los síntomas de la influenza H3N2 son similares a los de la gripe común: fiebre alta, tos persistente, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolor muscular y corporal, dolor de cabeza, escalofríos y una fatiga intensa que puede durar varios días. En menores de 5 años y en algunos adultos mayores de 65 también pueden presentarse náuseas, vómito o diarrea.

Estos son los síntomas de la H3N2.
Estos son los síntomas de la H3N2.

En la mayoría de los casos, los síntomas se resuelven entre siete y diez días, pero en personas vulnerables pueden aparecer complicaciones, como bronquitis o neumonía.

Es esencial consultar un servicio médico si hay signos de alarma, como dificultad para respirar, dolor persistente en el pecho, confusión, somnolencia extrema, empeoramiento rápido del estado general o tos con sangre. Estos síntomas pueden indicar una complicación grave que requiere atención urgente.

Expertos dan varias sugerencias para evitar el contagio.
Expertos dan varias sugerencias para evitar el contagio.

Más de Nación

En Colombia ya se registran casos de la influenza H3N2.

La supergripe que alerta a Colombia: ¿puede volver el tapabocas?

Recorrido en por el Catatumbo, Tibú

Nuevo ataque del ELN con drones cargados de explosivos deja un soldado muerto y cuatro militares heridos en Tibú, Norte de Santander

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro.

Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

El conductor iba con su esposa e hijo.

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

Túnel de Oriente.

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

¿Qué delitos le podrían imputar al conductor, tras persecución que terminó en un choque y tres muertos en Bogotá?

La víctima habría sido sometida a un ciclo de violencia reiterada durante los meses de relación.

Se hizo pasar por vigilante, atacó brutalmente a su expareja hasta casi matarla y la robó: juez lo envió a la cárcel

John Jairo Arboleda C.Rector de la Universidad de Antioquia

“He cometido desaciertos”: esta es la carta con la que renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda

No

Colombia podría terminar sancionada por posibles demoras con el nuevo modelo de pasaportes: Contraloría

Explosivos hallados por el Ejército en Valdivia, Antioquia.

Ejército destruyó explosivos que el ELN instaló en la Troncal de Occidente, en Valdivia, Antioquia

Noticias Destacadas