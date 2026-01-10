Alerta por supergripe: qué dicen los expertos tras el primer contagio en el país de influenza A(H3N2)

El martes 23 de diciembre de 2025, se reportó en Colombia el primer caso de influenza A(H3N2) subclado K (J.2.4.1), como se conoce a una variante del virus de la gripe que en las últimas semanas ha ganado protagonismo en los sistemas de vigilancia epidemiológica de distintos países. De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Europa, países como Reino Unido, Francia y Alemania encabezaron la lista de contagios con más de 150.000 casos confirmados entre noviembre y diciembre de 2025.

El virus ha llamado la atención de las autoridades europeas Foto: Getty Images

En Asia Oriental, Japón, Corea del Sur y China acumulan cerca de 200.000 contagios con brotes iniciales en colegios y zonas urbanas. En Estados Unidos y Canadá se estiman al menos 120.000 casos. En Latinoamérica, hasta el 31 de diciembre de 2025 solo se ha confirmado una decena de contagios en países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia.

El caso detectado en nuestro país corresponde a una persona con antecedente de viaje internacional a Estados Unidos, específicamente en un crucero con salida desde Miami, que presentó síntomas respiratorios leves como fiebre, rinorrea y tos. La identificación del caso se dio inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los equipos de virología y genómica del Instituto Nacional de Salud, mediante pruebas moleculares. Según el Ministerio de Salud, se trata de un caso importado, sin evidencia hasta el momento de transmisión comunitaria asociada a este subclado en el país.

AH3N2 en Colombia, un virus de escala mundial. ¿Cómo diferenciar entre gripa común, influenza y covid?

A propósito de la llegada de este tipo de influenza a Colombia y a las alertas sanitarias que se han generado en el mundo, SEMANA conversó con Eduardo Alejandro Iregui Cantor, médico internista especialista en infectología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, sobre los síntomas asociados, cuidados, signos de alarma, importancia de la vacuna y recomendaciones generales.

SEMANA: ¿Por qué ha sido llamada una supergripe?

Eduardo Iregui: En principio, ninguna infección por virus de influenza se considera una gripa normal o resfrío común. La infección por virus de influenza puede tener manifestaciones de extrema gravedad, especialmente en los niños y adultos mayores. Los datos recolectados de la temporada de influenza del hemisferio sur y en lo corrido de la temporada del hemisferio norte sugieren una mayor circulación de este virus específicamente en comparación con temporadas pasadas. El solo aumento del volumen puede ser la razón por la que se catalogue como supergripa. Sin embargo, no tenemos suficiente información para decir que es más agresiva o severa que otras variantes.

No podemos decir con la información disponible que sea más agresiva que otras variantes del mismo virus que han predominado en otras temporadas; lo que sí podemos afirmar es que el virus H3N2 subclade K tiene mutaciones en proteínas esenciales para la infección de las células humanas (hexoaminidasa, neuroaminidasa) que hacen más fácil su transmisión y evasión del sistema inmune.

SEMANA: ¿Por qué hay tantas alarmas en el mundo sobre esta cepa, especialmente en Europa y Asia?

E.I.: Por el mayor volumen de casos A(H3N2) y que el aumento ocurriera muy temprano en la temporada, hacen prender las alarmas.

SEMANA: ¿Qué significa para Colombia que haya llegado esta cepa de influenza?

E.I.: Era solo cuestión de tiempo. En un mundo globalizado con viajes internacionales e intercontinentales frecuentes y masivos, es casi inevitable. Para Colombia significa tener las alarmas prendidas en redes hospitalarias para un posible aumento de casos respiratorios.

A(H3N2) Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuáles son los síntomas principales de esta cepa y cómo se manifiestan de forma diferente en adultos, niños y ancianos?

E.I.: Los síntomas de A(H3N2) no son distintos de otras variantes del virus. Los síntomas típicos de una infección por influenza son inicialmente lo que llamamos síntomas respiratorios altos; es decir, dolor de garganta, nariz tapada, malestar general, fiebre y tos que puede progresar a síntomas más severos como dificultad para respirar y ahogo. Aunque los síntomas son similares en niños y adultos, el riesgo de progresión a enfermedad severa como neumonía que requiera cuidados intensivos es mayor en niños y adultos mayores.

Los datos recolectados hasta el momento sugieren que los adultos mayores son los que más riesgo tienen. Tiene que ver con la calidad del sistema inmune y otras enfermedades concomitantes de esta población. Son los que mayor carga de enfermedades crónicas pulmonares y cardiovasculares llevan; por lo tanto, mayor susceptibilidad de complicaciones.

¿Nueva pandemia? Aumentan contagios en Europa y Estados Unidos; en Reino Unido se cierran algunos colegios

SEMANA: ¿Cuánto tiempo suelen durar los síntomas y qué los hace más intensos en comparación con otras gripes?

E.I.: La duración es variable dependiendo de la edad, estado inmune, estado de vacunación y presencia de enfermedad severa. En principio, los síntomas de una infección no complicada son de siete a diez días. No sabemos que los síntomas de la cepa A(H3N2) sean más intensos en comparación con otras infecciones por influenza.

SEMANA: ¿Cuáles son los síntomas de alarma que indican la necesidad de atención médica inmediata?

E.I.: Dificultad para respirar severa, alteración del estado de alertamiento, dolor torácico, tos con sangre.

Las autoridades piden estar alerta a los síntomas de la A(H3N2) Foto: ISTOCK

SEMANA: ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para prevenir el contagio?

E.I.: Los infectólogos no nos cansaremos de insistir: la vacunación es la mejor y única manera de evitar hospitalización y complicaciones. Definitivamente, la vacunación de todos es la mejor y única manera de evitar complicaciones por una infección por influenza.

Adicionalmente, se recomienda el uso de tapabocas en lugares públicos, no salir cuando se registren síntomas respiratorios y el lavado de manos. El contagio se puede disminuir con lavado de manos, evitar contacto con personas con síntomas respiratorios y uso de tapabocas en sitios de aglomeración, transporte público, aviones, etcétera. En caso de tener aumento de dificultad para respirar, y en adultos mayores, ante hechos como la somnolencia o cambios en el estado de alerta, se debe acudir a un servicio de urgencias.

Los datos recolectados de la efectividad de la vacuna de esta temporada contra el virus A(H3N2) para infección sintomática son del 30 al 45 por ciento, lo que no es muy bueno; sin embargo, para prevención de enfermedad severa parece estar entre el 50 y el 65 por ciento, lo que es bueno. El mayor beneficio se ve en población de extremos de edad, como niños y adultos mayores, seguidos de mujeres embarazadas y personas con alguna condición de inmunosupresión.

Sistema Nacional de Salud de Reino Unido prende alarmas por ‘super gripe’ H3N2 y advierte crisis sanitaria

SEMANA: ¿Algún mensaje final para los colombianos?

E.I.: Por favor, vacunarse todos y ya, absolutamente todos en casa a vacunarse. Esto no solo los protege a ustedes en algún grado, sobre todo protege a sus seres queridos, niños y adultos mayores. Como segunda medida, procuren no caer en la trampa de la desinformación sobre este virus; no tenemos ningún grado de evidencia que sugiera que este virus tenga o vaya a tener comportamientos parecidos al covid-19 u otras variantes como H1N1, que causó la última pandemia de influenza de 2009. Eviten caer y diseminar desinformación.