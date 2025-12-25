AH3N2 en Colombia, un virus de escala mundial. ¿Cómo diferenciar entre gripa común, influenza y covid?

El pasado 23 de diciembre el Instituto Nacional de Salud (INS) registró en Medellín, Colombia el primer caso del brote de influenza (AH3N2). El sujeto portador del virus se trataría de un niño de dos años, que presentó síntomas luego de un viaje a Estados Unidos.

Debido a esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció señalado que el menor se encuentra completamente recuperado y no fue necesaria la hospitalización.

“No hay evidencia de mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni en Colombia ni en otros países donde ha circulado recientemente”, aseguró el alcalde por medio de su cuenta de X.

El Instituto Nacional de Salud confirmó el día de hoy el primer caso de influenza A(H3N2) del país. El caso fue reportado oportunamente por la Secretaría de Salud del Distrito siguiendo todos los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional.



Además, Gutiérrez aseguró que la ciudad está preparada para enfrentar este tipo de casos e hizo un llamado a vacunarse contra la influenza: “la vacunación contra la influenza salva vidas”.

Un virus de escala global

La influenza (AH3N2) ha sido la gripa predominante en el año 2025. En América del Norte, tanto Estados Unidos como Canadá han reportado que es el subtipo que más circula actualmente, con un aumento sostenido en la detección del subclado K.

Una situación similar se vive en Europa, donde países como España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia registran un repunte de casos durante la temporada invernal, lo que ha llevado a que la actividad gripal supere el umbral epidémico en varias de sus regiones.

En algunos países, la influenza AH3N2 llegó a superar a otros subtipos en número de contagios, especialmente en zonas del Asia-Pacífico y el Sudeste Asiático, donde este virus concentró una parte significativa de los casos positivos de influenza registrados durante el año.

La presencia activa de la influenza A H3N2, incluido el subclado K, ha sido confirmada en todas las regiones del mundo, luego de que organismos internacionales reportaran la detección de casos en más de 30 países durante el último semestre.

¿Cómo diferenciar entre una gripa común, la influenza y la covid-19?

La diferencia entre una gripa común, la influenza y la covid-19 está en la intensidad, la velocidad con la que aparecen los síntomas y el riesgo de complicaciones:

Gripa común: La gripa común suele ser leve y de inicio gradual, con congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar general. La fiebre es poco frecuente y, por lo general, permite que las personas continúen con sus actividades habituales si se toma reposo.

Influenza: Suele manifestarse de forma más brusca y severa. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor muscular intenso, dolor de cabeza, cansancio extremo y tos seca. A diferencia de la gripa, la influenza puede “tumbar” al paciente durante varios días y representa un mayor riesgo para niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Covid-19: Inicia de manera gradual o repentina e incluye fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga y congestión nasal; en algunos casos, se presenta dificultad para respirar o pérdida del olfato y el gusto.