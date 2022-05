“La tregua no se da porque ellos quieran”: ministro de Defensa rechazó anuncio de cese al fuego del ELN

Luego del anuncio del ELN de establecer un cese al fuego unilateral de cara a las elecciones presidenciales, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la única que puede garantizar la seguridad de los colombianos es la fuerza pública.

“Escuché por ahí que van a decretar una tregua para buscar posicionarse para futuros diálogos, déjenme decirles la seguridad la da la fuerza pública. Frente a esos mensajes del ELN acá la seguridad la da la fuerza pública y es la que ha garantizado y garantizará la seguridad durante las elecciones”, dijo.

Colombia puede tener la certeza que la Fuerza Pública seguirá garantizando la seguridad en todo el país. Los resultados de nuestras Fuerzas están por encima de promesas de tregua de grupos ilegales. Al terrorismo lo seguimos combatiendo #ConTodasNuestrasFuerzas #PlanDemocracia pic.twitter.com/rpAN8TXYH0 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 16, 2022

Además, aseguró que no es el ELN el que está en capacidad de dar una tregua, sino la fuerza pública. “Frente a esa señal del ELN de que son ellos los que dan una tregua, no, la tregua no se da porque ellos quieran, se da particularmente por la seguridad que da la fuerza pública, que garantizó las elecciones en marzo pasado y las garantizará en mayo y en junio”, mencionó.

“Que no crean ellos que porque pretendan generar miedo, violencia o narcoterrorismo, lo van a poder hacer con los colombianos”, agregó.

En un comunicado de prensa, el ELN aseguró que está dispuesto a cesar sus acciones criminales entre el 25 de mayo y el 3 de junio, a propósito de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo 29.

El grupo armado informó que sin conocer quién pueda ser el candidato que gane, y pensando en un nuevo momento político que tenga un “mejor ambiente”, se decretó el cese al fuego unilateral “a partir de las cero horas del 25 de mayo hasta las 24 horas del 3 de junio, para que quienes deseen votar lo hagan con tranquilidad”.

En el comunicado, que se encuentra disponible en el portal ELN Voces, aseguraron que el cese al fuego cubre a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, pero que “se reservan el derecho a defenderse en caso de ser atacados”.

Igualmente, reiteraron su voluntad de reiniciar diálogos de paz con el presidente que resulte electo en los comicios del próximo 29 de mayo o después de la segunda vuelta.

“Para trabajar por la paz debemos hablar sin rodeos de la existencia de un conflicto armado de naturaleza política, que supera las siete décadas”, dice el documento.

“Un Proceso de Paz con el ELN es la mejor oportunidad de abordar asuntos prioritarios para el país, como lo son: la corrupción, los asesinatos de dirigentes sociales y el narcotráfico, el ejercicio de gobernar no puede ser entendido como la oportunidad de robar, sino de servir; la lucha política no puede ser confundida con la práctica recurrente del exterminio de los luchadores sociales y políticos”, añaden.

Gobierno insiste en que garantizará seguridad en comicios nacionales

Se llevó a cabo una nueva reunión previa a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, en la que participó el Gobierno nacional, la cúpula de la fuerza pública y autoridades electorales con el objetivo de evaluar las medidas de seguridad para esa jornada.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, que lideró el encuentro, por medio de su cuenta de Twitter insistió que el Gobierno nacional garantizará la plena seguridad del país en la primera vuelta presidencial.

Lideramos Subcomisión de Orden Público para elecciones presidenciales, junto a @mindefensa @PoliciaColombia @Registraduria @UNPColombia



Garantizamos unas elecciones seguras coordinando todos los esfuerzos interinstitucionales. pic.twitter.com/oeh4g4Kz8S — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 16, 2022

“Lideramos Subcomisión de Orden Público para elecciones presidenciales, junto al Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Registraduría y Unidad Nacional de Protección. Garantizamos unas elecciones seguras coordinando todos los esfuerzos interinstitucionales”, publicó Palacios.

El Gobierno nacional reveló que serán mas de 300.000 integrantes de la fuerza pública que garantizarán la seguridad en el marco del Plan Democracia, uniformados que estarán ubicados a lo largo y ancho del país.

No obstante, hace varios días se llevó a cabo un Comité Distrital de Garantías Electorales, liderado por la alcaldesa Claudia López, la mandataria hizo un llamado a todos los candidatos y partidos políticos en la contienda presidencial: “No solo de sus propuestas, sino de su ponderación, depende el buen curso de este proceso electoral”.

En ese momento, la mandataria subrayó que Bogotá y el país asistirán a un certamen electoral, y no a una confrontación civil: “No es más que una competencia democrática, y no tiene por qué trascender a ningún tipo o forma de confrontación civil”.