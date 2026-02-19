Judicial

La tutela que cuestiona el proceso de identificación y entrega de los restos del cura Camilo Torres

Un juzgado ordenó informes completos y bajo la gravedad de juramento para conocer cómo se realizaron los mencionados procesos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 9:08 a. m.
El cuerpo del sacerdote permaneció desaparecido desde 1966. El pasado 23 de enero de 2026 se informó que sus restos podrían haber sido localizados.
El cuerpo del sacerdote permaneció desaparecido desde 1966. El pasado 23 de enero de 2026 se informó que sus restos podrían haber sido localizados. Foto: AFP

SEMANA conoció que el juzgado 55 administrativo de Bogotá admitió para su estudio una acción de tutela contra la reciente entrega de los restos del cura Camilo Torres Restrepo a la Universidad Nacional.

El juzgado vinculó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), a los Ministerios de Cultura y Salud y Protección Social, así como a la Secretaría de Salud de Bogotá.

La complejidad de estudiar los restos del cura Camilo Torres: el genetista Juán José Yunis habló con SEMANA y pidió no repetir la historia del Palacio de Justicia

Esto con el fin de que entreguen en los próximos días un completo informe, y según su conocimiento y participación, sobre la forma en cómo se realizó la identificación y entrega de restos que estuvieron desaparecidos por cerca de seis décadas.

“Se previene a los funcionarios que el informe se considerará rendido bajo la gravedad de juramento”, señala la decisión judicial que ya le fue notificada a las partes.

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Nación

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Barranquilla

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Nación

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

Bogotá

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Nación

Restos del cura Camilo Torres: Medicina Legal confirma prueba clave para su identificación

Nación

La complejidad de estudiar los restos del cura Camilo Torres: el genetista Juán José Yunis habló con SEMANA y pidió no repetir la historia del Palacio de Justicia

“Se advierte que, en el caso de que el informe no se rinda, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por el accionante y se entrará a resolver de lleno la solicitud de amparo deprecada por la parte actora”, añade el juzgado.

El accionante insistió en la acción de tutela que se omitió la entrega de información clara y precisa sobre las acciones dirigidas a identificar plenamente los restos y la forma en cómo se realizó la respectiva entrega.

Delegación de Paz del ELN revela cómo supuestamente confirmaron que era el cuerpo de Camilo Torres: “Un lugar digno”

El pasado 17 de febrero, en una ceremonia privada, se realizó la entrega de los restos que, según certificaron varias entidades, correspondían al cura Camilo Torres, quien murió en su primer combate en 1966 tras unirse a la guerrilla del ELN.

Esto después de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) concluyera que, tras varios exámenes científicos, los restos de Camilo Torres habían sido plenamente identificados y entregados al sacerdote Javier Giraldo.

Más de Nación

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Sitio del ataque a bala.

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

De izquierda a derecha: Óscar Rosas y una calle del Bronx.

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

Transmilenio Avenida 68 presenta significativos avance en estaciones clave.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Eusebio Rangel Roa, funcionario del área financiera de la Universidad Distrital, es un reconocido activista del petrismo.

Procuraduría General formula pliego de cargos contra exdirectivo de la Universidad Distrital por presunto caso de acoso sexual

La funcionaria de Medicina Legal en el video expiicativo sobre las personas desaparecidas

Medicina Legal dice que es falso que se deba esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida

Noticias Destacadas