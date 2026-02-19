SEMANA conoció que el juzgado 55 administrativo de Bogotá admitió para su estudio una acción de tutela contra la reciente entrega de los restos del cura Camilo Torres Restrepo a la Universidad Nacional.

El juzgado vinculó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), a los Ministerios de Cultura y Salud y Protección Social, así como a la Secretaría de Salud de Bogotá.

Esto con el fin de que entreguen en los próximos días un completo informe, y según su conocimiento y participación, sobre la forma en cómo se realizó la identificación y entrega de restos que estuvieron desaparecidos por cerca de seis décadas.

“Se previene a los funcionarios que el informe se considerará rendido bajo la gravedad de juramento”, señala la decisión judicial que ya le fue notificada a las partes.

🟣Detrás del hallazgo del padre Camilo Torres hay un rigor técnico que sostiene la esperanza. 🧬 Tras la solicitud del padre Javier Giraldo en 2019, investigamos archivos para reconstruir una ruta de décadas que permitió su recuperación.. #LaBúsquedaNosUne pic.twitter.com/HfLgBq11LW — Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) February 18, 2026

“Se advierte que, en el caso de que el informe no se rinda, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por el accionante y se entrará a resolver de lleno la solicitud de amparo deprecada por la parte actora”, añade el juzgado.

El accionante insistió en la acción de tutela que se omitió la entrega de información clara y precisa sobre las acciones dirigidas a identificar plenamente los restos y la forma en cómo se realizó la respectiva entrega.

El pasado 17 de febrero, en una ceremonia privada, se realizó la entrega de los restos que, según certificaron varias entidades, correspondían al cura Camilo Torres, quien murió en su primer combate en 1966 tras unirse a la guerrilla del ELN.

Esto después de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) concluyera que, tras varios exámenes científicos, los restos de Camilo Torres habían sido plenamente identificados y entregados al sacerdote Javier Giraldo.