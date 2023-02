Los ocho aeropuertos que recibirán millonaria inversión del Gobierno por su gran afluencia turística

El Ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes González, anunció una inversión significativa del Gobierno en ocho aeropuertos con vocación turística, así como en vías 4G, 5G y terciarias para incentivar el turismo en el país. El anuncio se realizó durante el cierre de la 42 Vitrina Turística de Anato, que se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de febrero.

El Ministro señaló que el turismo es fundamental para la transición hacia una economía descarbonizada en Colombia y que se deben enfocar todas las acciones para mostrar al mundo la biodiversidad del país. Para lograrlo, es esencial tener aeropuertos en excelentes condiciones y vías de comunicación en buen estado.

“El sector no puede ir a vender un gran turismo si no tiene aeropuertos, si no tiene terminales y no tiene vías en condiciones adecuadas para que se pueda llegar y tener la posibilidad de que los extranjeros que visitan a Colombia conozcan toda esa riqueza que tenemos”, aseguró Reyes.

En este sentido, dijo el ministro de Transporte, el Gobierno tiene una agenda clara en materia de turismo e infraestructura para apoyar el sector. El Plan Nacional de Desarrollo incluye una serie de iniciativas para mejorar la infraestructura turística del país. El ministro Reyes destacó que este año se invertirán $230.000 millones en aeropuertos pequeños en las zonas rurales y remotas del país.

“Este año tendremos $230.000 millones destinados a esos aeropuertos pequeños, de esa Colombia olvidada, la Colombia profunda que requería esta inversión que estamos haciendo”, resaltó.

Pese a que el aeropuerto El Dorado de Bogotá está a la vanguardia, el Ministerio de Transporte anunció que también recibirá recursos para seguirse modernizando - Foto: DIANA REY MELO

Además, el Gobierno nacional tiene planes para modernizar los grandes aeropuertos que “se han quedado pequeños en los últimos años”. Entre ellos están:

Aeropuerto José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia. Aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, en Bogotá. Aeropuerto Simón Bolívar, en Santa Marta. Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés Aeropuerto Almirante Padilla, en Riohacha. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. Aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano. Aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí.

El ministro subrayó que el Gobierno está trabajando en un turismo sostenible e inclusivo en el Pacífico colombiano, por lo que las dos terminales chocoanas ya están recibiendo recursos y podrían recepcionar más.

Para el aeropuerto de San Andrés, ya se tienen los diseños para abrir la licitación con el fin de construir una nueva terminal aérea. También se espera inaugurar en breve El Embrujo, en Providencia.

El anuncio del Ministerio de Transporte de una inversión de $774.000 millones en aeropuertos y vías terrestres para el turismo en Colombia “representa una apuesta importante del Gobierno en el sector turístico del país. La mejora de la infraestructura turística es esencial para atraer a más turistas y para mostrar al mundo la biodiversidad de Colombia”.

El Ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes González, anunció una inversión significativa del Gobierno en ocho aeropuertos con vocación turística, así como en vías 4G, 5G y terciarias - Foto: GUILLERMO TORRES

¿En dónde comprar paquetes turísticos?

El turismo en Colombia es una de las industrias que mayores ingresos ha generado en el país en el último año. Datos de MinComercio destacan que dicho sector, en 2022, aportó al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia aproximadamente 45 billones de pesos.

En este crecimiento, las agencias de viaje tradicionales y las de venta online, también conocidas como “canales indirectos”, juegan un papel fundamental para atraer turistas. Al respecto, el más reciente estudio de la firma KPMG, titulado Análisis de variación de tarifas hoteleras y de aviación, revela que se han convertido en el canal preferido de los viajeros a la hora de buscar tiquetes aéreos, paquetes de viaje y reservaciones en hoteles a precios realmente atractivos.

De hecho, según el informe, se evidencia que en el 63 % de los casos el precio más barato para reservar una habitación es a través de canales indirectos, en comparación con los “canales directos” (en el hotel, a través del sitio web del hotel y call center propio y operado por terceros) que representan un 36 %.

El Plan Nacional de Desarrollo incluye una serie de iniciativas para mejorar la infraestructura turística del país. El ministro Reyes destacó que este año se invertirán $230.000 millones - Foto: Guillermo Torres

Al realizar un análisis segmentado en el canal indirecto (agencia), la tarifa más económica se consigue a través de agencias de viajes tradicionales en un 61 %, en comparación con las agencias de viaje online con un 34 % de los casos.

En el caso de los canales directos, el estudio muestra que los hoteles ofrecen sus habitaciones a los precios más económicos, en el 50 % de los casos, a quienes llaman directamente a la recepción, en comparación con un 31 % que lo hace por medio de la página web, seguido de un 13 % referente a call center o central de reservas correspondiente a grandes cadenas hoteleras, donde manejan una tarifa competitiva.

Lo mismo sucede en el caso de la compra de tiquetes aéreos, el canal indirecto (agencias) es ideal para encontrar tarifas económicas con un 53 % de participación, con respecto al año anterior. Esta tendencia es marcada al incluir rutas internacionales de las compañías aéreas low cost. En el caso de compañías tradicionales, la tendencia corresponde a encontrar un mejor precio en canales indirectos, con un 83 %.

En la búsqueda de pasajes más económicos, es preciso resaltar que en el 72 % de los casos, en las agencias de viaje tradicional o digitales, es donde se encuentran las tarifas más económicas. Sin embargo, el estudio demuestra que las agencias de viaje en línea cuentan con una mejor oferta para conseguir un tiquete económico.