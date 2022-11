Más de 80 mil vehículos se movilizaron por las vías del Valle durante el puente festivo

Las autoridades indicaron que no se presentaron mayores novedades.

La Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca calificó como positivo el balance del plan retorno de 84.310 vehículos que se movilizaron por el departamento durante el fin de semana con puente festivo.

Se inmovilizaron 117 vehículos, se impusieron 311 comparendos, hubo nueve siniestros viales con nueve lesionados, y no hubo ningún fallecido.

“Es de anotar que hubo una disminución del 17.11 % de vehículos en las vías en comparación con el año pasado cuando transitaron aproximadamente 101.000 vehículos”, señaló Diego Adolfo Méndez, secretario de Movilidad y Transporte del departamento.

El funcionario recordó que el tramo Cali-Dagua-Loboguerrero en el kilómetro 59 de la vía a Buenaventura permanece cerrado mientras se adelantan obras de rehabilitación por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías). Se estima que estas tardarán de seis a ocho meses.

El flujo de pasajeros ha disminuido considerablemente y los costos de operación se incrementaron, pues los vehículos tienen que recorrer 50 kilómetros más para llegar al distrito portuario por la vía a Mediacanoa.

Esto implica dos horas más de recorrido, mayores gastos en gasolina y el pago adicional de un peaje. Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Transporte de Cali, aseguró que el costo del pasaje no ha aumentado. Sin embargo, no descarta que suceda en los próximos días si no se atienden las peticiones de este sector. “Le estamos pidiendo al Gobierno que nos ayude con la exención del pago de uno o dos peajes. De lo contrario, se hace insostenible cubrir la ruta hacia Buenaventura”, señaló.

Andrés Ruiz, un conductor de buses intermunicipales de Dagua, dijo: “El flujo de pasajeros e ingresos disminuyó en 70 por ciento. La gente no está usando el transporte, pero aquí estamos presentes, tratando de cubrir la ruta para suplir las necesidades que tenemos y cumplirles a los usuarios. Hacemos lo posible por no causar golpes económicos a las personas, por eso, solo hemos aumentado en 1.000 pesos la tarifa”.

Debido al gigantesco cráter, quienes deseen ir hacia Dagua por esta vía o hacia Buenaventura, deben llegar hasta el sitio del daño, pasar a pie por un costado de la carretera que no se ha hundido y hacer un trasbordo al otro lado. Los pasajeros peregrinan, con maleta en mano, los 200 metros de longitud colmados de grietas para continuar su travesía.

Para los habitantes de Loboguerrero, más allá de la ola invernal, el responsable del daño en el kilómetro 59 es la presunta negligencia del Instituto Nacional de Vías (Invías). Aseveran que meses atrás la carretera empezó a romperse cuando aparecieron pequeñas grietas. Dicen que esta novedad fue reportada a algunos trabajadores de esta entidad y que la única solución que brindaron fue asfaltar lo que se pensaban que eran pequeños daños y que en realidad eran el principio del fin.

SEMANA consultó a Invías sobre las afirmaciones de la comunidad y negaron haber recibido las quejas: “En el sistema de correspondencia no se evidencia radicado alguno”. Entre tanto, la entidad ha dicho que un equipo técnico evaluó los daños y determinó que debe construirse “un muro de contención con cimentación profunda y realizarse obras hidráulicas en los taludes superior e inferior” para poner a punto la carretera. Las obras tardarían entre seis y ocho meses, tiempo que empezaría a correr cuando estén listos los recursos para adelantar los trabajos.

Desde el sector camionero puntualizan que no se han visto afectados por el cierre de la vía porque están acostumbrados a usar la otra ruta, es decir, la de Medicanoa. No obstante, el comercio en Dagua y el turismo en Buenaventura ya empiezan a sentir los estragos del cierre vial.

“Los pasajeros son los que mueven la economía al comprar frutas y comer en los restaurantes, por ejemplo. Los comerciantes están muy molestos con las pérdidas y me han manifestado que el periodo de tiempo de las obras es demasiado extenso, por eso le piden a Invías que se tenga en cuenta la posibilidad de habilitar la berma derecha de la carretera y que los vehículos pasen de forma alternada”, precisó la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente.