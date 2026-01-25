“Me están investigando por ayudarle al ministro”: las interceptaciones de la Corte Suprema a los congresistas, en el caso de la UNGRD

SEMANA reveló las interceptaciones en contra de varios de los congresistas implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que están siendo investigados por este entramado de corrupción, especialmente los integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso, que supuestamente habrían hecho acuerdos con el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se encuentra actualmente detenido por esos hechos.

A través de la sala Zeus Oro de la Fiscalía se llevaron a cabo las interceptaciones, en las que se demuestra que los congresistas utilizaban otras alternativas, como aplicaciones, para evitar ser escuchados por estos hechos.

En una de las conversaciones es el senador Juan Pablo Gallo quien habla de estos hechos. “Me están investigando por ayudarle al ministro, o por lo que se puede denominar como que me compró el ministro. El señor así, literal, no me saluda nunca, no sé cuánto lleva de ministro, como año y pico; se para al lado mío, no me saluda, es odioso […]. Se ensañan con Alejandro, lo sacan como a un perro de un ente que está adscrito al ministerio, pero, además, lo sacan tres meses antes de los hechos por los que me están investigando; esa es la dádiva que me dieron”, afirma Gallo, dando a entender que lo quieren involucrar en estos hechos, a pesar de que ha hecho oposición al Gobierno.

En las líneas terminaron siendo escuchados Petro y Sarabia, por un celular que inicialmente era de Jaime Ramírez Cobo. Foto: SEMANA

En otra de las conversaciones interceptadas, la representante Katherine Manrique habla sobre estas investigaciones. “Ahí está en la Corte, pagando abogados y defendiéndome, porque siempre es difícil ese tema […], pero la Corte está politizada; lastimosamente, la justicia no es justa como debería ser, tiene mucho sesgo político”, afirmó la congresista.

La Corte Suprema interceptó líneas telefónicas de congresistas involucrados en el saqueo de la UNGRD. Hablaban por aplicaciones para no ser escuchados

La línea de Petro

Un hecho que llama la atención es que una línea del presidente Gustavo Petro habría terminado involucrada en la investigación. Dos líneas que estaban registradas a nombre de Jaime Ramírez Cobo, quien para entonces era asesor de Laura Sarabia en el Dapre, terminaron siendo usadas por la excanciller y posteriormente por el presidente Gustavo Petro; sin embargo, al llegar al mandatario ordenaron la cancelación “inmediata” de las interceptaciones.

A los congresistas Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, así como al exrepresentante Juan Diego Muñoz, les fueron interceptadas las líneas de teléfono celular. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“El día primero de noviembre de 2024, se evidencia en el sistema un audio de salida del 31 de octubre de 2024, con una duración de 6:06 minutos; la persona de sexo masculino que recibe la llamada, identificado como ingeniero Ballardo, se refiere a quien podría ser Gustavo Petro como ‘señor presidente’, ‘muchas gracias, señor presidente’”.

Aclaran que el contenido de la conversación no fue de relevancia para las investigaciones, por lo que se informó al despacho del magistrado que quien estaba utilizando ese celular era el presidente Petro, razón por la cual decidieron frenar la escucha.