Nación

“Me están investigando por ayudarle al ministro”: las interceptaciones de la Corte Suprema a los congresistas, en el caso de la UNGRD

En medio de las investigaciones que se adelantaron se interceptó una línea utilizada por el presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 10:18 p. m.
La Corte Suprema de Justicia ordenó las interceptaciones por el escándalo de la UNGRD.
La Corte Suprema de Justicia ordenó las interceptaciones por el escándalo de la UNGRD. Foto: Getty Images

SEMANA reveló las interceptaciones en contra de varios de los congresistas implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que están siendo investigados por este entramado de corrupción, especialmente los integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso, que supuestamente habrían hecho acuerdos con el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se encuentra actualmente detenido por esos hechos.

A través de la sala Zeus Oro de la Fiscalía se llevaron a cabo las interceptaciones, en las que se demuestra que los congresistas utilizaban otras alternativas, como aplicaciones, para evitar ser escuchados por estos hechos.

En una de las conversaciones es el senador Juan Pablo Gallo quien habla de estos hechos. “Me están investigando por ayudarle al ministro, o por lo que se puede denominar como que me compró el ministro. El señor así, literal, no me saluda nunca, no sé cuánto lleva de ministro, como año y pico; se para al lado mío, no me saluda, es odioso […]. Se ensañan con Alejandro, lo sacan como a un perro de un ente que está adscrito al ministerio, pero, además, lo sacan tres meses antes de los hechos por los que me están investigando; esa es la dádiva que me dieron”, afirma Gallo, dando a entender que lo quieren involucrar en estos hechos, a pesar de que ha hecho oposición al Gobierno.

ED 2270
En las líneas terminaron siendo escuchados Petro y Sarabia, por un celular que inicialmente era de Jaime Ramírez Cobo. Foto: SEMANA

En otra de las conversaciones interceptadas, la representante Katherine Manrique habla sobre estas investigaciones. “Ahí está en la Corte, pagando abogados y defendiéndome, porque siempre es difícil ese tema […], pero la Corte está politizada; lastimosamente, la justicia no es justa como debería ser, tiene mucho sesgo político”, afirmó la congresista.

Arrendador dice que le cerraron “su Airbnb en Medellín por lo que está pasando”, tras escándalo de sobrecostos en concierto de Bad Bunny

“Zulma me llama cuando muere Alicia y trata de acercarse”: revelador testimonio de Juan de Bedout en proceso por muerte de su hija

La “tragedia” de ser defensor público en Colombia: maltratos, desigualdad, amenazas y falta de pagos

Prensa española reporta que Nicolás Alcocer, hijo de Gustavo Petro, fue víctima de robo en Madrid: le quitaron una cadena de $25 millones

La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

Audios, testimonios y procesos bajo reserva: lo que investigan las autoridades sobre Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico. ¿Sigue delinquiendo?

La paradoja del decreto que recorta la prima a congresistas: una demanda terminaría en manos de jueces afectados

Paula Bolívar habla de su nuevo proyecto: “Brava significa intrépida, arriesgada, valiente y valerosa”

‘El desastre de los decentes’: SEMANA publica fragmentos del libro de la periodista Paula Bolívar sobre el escándalo de corrupción de la UNGRD

La Corte Suprema interceptó líneas telefónicas de congresistas involucrados en el saqueo de la UNGRD. Hablaban por aplicaciones para no ser escuchados

La línea de Petro

Un hecho que llama la atención es que una línea del presidente Gustavo Petro habría terminado involucrada en la investigación. Dos líneas que estaban registradas a nombre de Jaime Ramírez Cobo, quien para entonces era asesor de Laura Sarabia en el Dapre, terminaron siendo usadas por la excanciller y posteriormente por el presidente Gustavo Petro; sin embargo, al llegar al mandatario ordenaron la cancelación “inmediata” de las interceptaciones.

A los congresistas Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, así como al exrepresentante Juan Diego Muñoz, les fueron interceptadas las líneas de teléfono celular.
A los congresistas Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, así como al exrepresentante Juan Diego Muñoz, les fueron interceptadas las líneas de teléfono celular. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“El día primero de noviembre de 2024, se evidencia en el sistema un audio de salida del 31 de octubre de 2024, con una duración de 6:06 minutos; la persona de sexo masculino que recibe la llamada, identificado como ingeniero Ballardo, se refiere a quien podría ser Gustavo Petro como ‘señor presidente’, ‘muchas gracias, señor presidente’”.

Aclaran que el contenido de la conversación no fue de relevancia para las investigaciones, por lo que se informó al despacho del magistrado que quien estaba utilizando ese celular era el presidente Petro, razón por la cual decidieron frenar la escucha.

Noticias Destacadas