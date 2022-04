Medellín: 53 mil hogares estarán sin agua esta semana

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que esta semana habrá cortes de agua en varios sectores de la ciudad para cumplir con el mantenimiento de la red de distribución del acueducto.

En total, 53 mil usuarios se verán afectados durante la jornada de limpieza que contempla el lavado de los tanques que, de acuerdo con la normativa, se debe realizar dos veces al año.

La primera interrupción del servicio arrancará este lunes, 25 de abril, a las 8:00 P. M. y terminará a las 3:00 A. M. del martes, 26 de abril, en cinco barrios: Betania, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio. Distribuidos en los siguientes circuitos:

De calle 33A hasta calle 34B entre carrera 93 y carrera 110A.

De calle 34B hasta calle 36 entre carrera 96 y carrera 112B.

De calle 34DD hasta calle 39BC entre carrera 112B y carrera 116.

El segundo corte comenzará el martes, 26 de abril, a las 9:00 P. M. y finalizará a las 3:00 A. M. del miércoles, 27 de abril, en 11 sectores de Medellín: Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima y Blanquizal. En las siguientes vías:

De carrera 85E hasta carrera 94 entre calle 56A y calle 62.

De calle 62 hasta calle 65 entre carrera 98 y carrera 87.

De calle 65 hasta calle 77 entre carrera 88 y carrera 91.

De calle 77 hasta calle 83 entre carrera 82 y carrera 88.

En el mismo horario, pero hasta las 5:00 A. M., 4 mil clientes no tendrán agua en sus hogares localizados en los barrios Batallón Girardot, El Raizal, Versalles No.1, Manrique Oriental y Villa Hermosa distribuidos en estos tramos:

De carrera 36 hasta carrera 37 entre calle 66D hasta calle 66G.

De carrera 33 hasta carrera 38 entre calle 66G hasta calle 72.

De carrera 34 hasta carrera 40 entre calle 72 hasta calle 78.

Finalmente, entre las 8:00 p.m. del miércoles 27 de abril y las 6:00 a.m. del jueves 28 de abril, no contarán con el servicio de agua más de 7 mil clientes de EPM de los barrios Antonio Nariño, Belencito, Campo Alegre, El Socorro, La Pradera, Los Alcázares, Metropolitano, San Javier No. 1, San Javier No.2, Santa Rosa de Lima y Veinte de Julio.

Ante el escenario, las Empresas Públicas de Medellín concluyó: “EPM presenta excusas a la ciudadanía por las incomodidades que puedan ocasionar estas interrupciones del servicio de acueducto y agradece su comprensión”.

Medellín no le dirá adiós al tapabocas: debe sumar dosis de refuerzo

Tras el anuncio de eliminar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados a partir del primero de mayo, Medellín no cumple con los requisitos para despedirse del cubrebocas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los municipios que tendrán luz verde para quitar la norma son los que tengan al 70 % de la población con el esquema completo de vacunación contra la covid-19. La ciudad cumple con esa exigencia, pues la cifra de inmunizados con las dos primeras dosis es del 78 %.

El problema surge con el segundo trámite que se debe cumplir: tener, como mínimo, al 40 % de las personas con el biológico de refuerzo y Medellín está por debajo de la exigencia dado que el 37 % de los ciudadanos se han inyectado la tercera ronda anticovid.

Es decir, para que la ciudad pueda eliminar el uso del tapabocas en espacios cerrados, es necesario que 66.348 personas se vacunen. Según los cálculos de la alcaldía de Medellín, antes del primero de mayo se podría alcanzar la cifra requerida por las autoridades de salud. En ese sentido, se deberán aplicar diariamente 10.000 dosis.

“Medellín ya ha pasado el 70 % hace mucho tiempo en cuanto a los esquemas completos y se acerca al 40 % en dosis de refuerzo. Aquí la invitación más importante a toda la ciudadanía para que lleguen a los 48 puntos que tenemos habilitados para que logremos ese 40 %”, informó la secretaria de Salud de la Ciudad, Andree Uribe.

Algunos de estos puntos son los centros comerciales de Florida, Oviedo, Premium Plaza, Santafé, Unicentro, San Diego, Gran Plaza de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., las unidades hospitalarias de Santa Cruz, San Javier, Castilla, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Nuevo Occidente, Castilla, Manrique y Doce de Octubre de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.