Mediante engaños, ladrones citaron a conductor para robarlo y luego lo lanzaron a un abismo, en Bogotá

En la madrugada de este miércoles 24 de agosto, las autoridades recibieron un denuncio sobre el robo de un carro en Bogotá en el sur de Bogotá.

En este sentido, y de acuerdo con la información extraoficial, se conoció que la víctima del robo trabajaba con el automotor en una plataforma de transporte y que allí fue notificado de un servicio, el cual tomó. No obstante, y sin saber que se trataba de un engaño, esta persona se dirigió a la dirección que registraba la aplicación, lugar donde dos personas estaban esperando el vehículo.

En este punto, estas personas abordaron el carro y allí intimidaron al conductor con armas de fuego, golpeándolo, amenazándolo y ubicándolo en la silla de atrás.

Luego, los delincuentes se dirigieron a un barrio de la localidad de Bosa, donde un tercer personaje abordó el carro y allí, entre los tres, robaron el dinero del producido del día de su víctima.

Como si fuera poco, estos delincuentes pasearon por varios sectores del sur de la capital y, al llegar a la localidad de Ciudad Bolívar, los asaltantes arrojaron por una pendiente a la víctima del robo.

Bogotá, insegura

En la mañana de este miércoles Bogotá nuevamente fue epicentro de un hecho de inseguridad, esta vez por cuenta de una balacera en la calle 134 con avenida 19, en la localidad de Usaquén.

Los disparos se habrían generado en el barrio Nuevo Country, en inmediaciones al Club Country ubicado en esta zona de la ciudad.

No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a SEMANA que si bien un ciudadano llamó y reportó los tiros, uniformados llegaron rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones; hasta el momento, no se ha logrado comprobar el hecho.

“Se han estado analizando detenidamente las cámaras de seguridad del sector, pero hasta el momento no se ha logrado comprobar si efectivamente se presentaron tiros en la zona”, le dijeron a SEMANA.

Lo cierto es que, en las últimas horas, Bogotá ha estado marcada por hechos con armas de fuego. En la mañana del pasado martes, un verdadero momento de pánico se vivió en inmediaciones al Concejo de Bogotá cuando se escucharon algunos disparos.

En un principio se pensó que se trataría de un sicariato, pero después hubo versiones sobre un posible hecho de intolerancia tras un accidente de tránsito. Todo es materia de investigación.

Minutos después de lo ocurrido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que no se trató de ninguna balacera, como en un principio se pensó, pero sí confirmó que hubo un disparo en el lugar de los hechos.

“Policía de Bogotá me confirma que no hubo ninguna balacera cerca del Concejo, como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada, lo persiguieron”, dijo la mandataria.

A su vez, agregó: “Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse”.

Por lo sucedido, la alcaldesa López ordenó investigar de inmediato a las personas que estarían detrás de los hechos. “He ordenado que se investigue el hecho, al que huyó y al que disparó. Nunca estuvo en riesgo la vida del protegido. Ni siquiera estaba en el vehículo estrellado”, precisó.

A renglón seguido, López dejó claro que “no se dispara, así sea al aire, para detener un vehículo por una estrellada. No tiene ninguna proporción con los protocolos de protección y, en cambio, sí genera una zozobra enorme en los vecinos de la zona, a quienes les ofrecemos esta explicación y excusas por la intranquilidad”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, señaló que quien disparó al aire fue un patrullero de la Policía y pidió a la institución investigar los hechos.

“Rechazamos los hechos que generaron zozobra cerca del Concejo de Bogotá, luego de que un patrullero, integrante de un esquema de seguridad, disparara al aire con el fin de detener un carro involucrado en un accidente vial. Pedimos a la Policía investigar lo sucedido”, dijo el funcionario.