Ministro de Defensa anuncia 169 nuevas cámaras en el Atlántico para junio: este es el plan de seguridad

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez, lideró este viernes 17 de abril un Consejo de Seguridad en el municipio de Baranoa, Atlántico.

Gobierno activa inteligencia militar por amenazas contra Iván Cepeda: hay cooperación con EE. UU.

En compañía de la Cúpula Militar y Policial, el jefe de la cartera nacional coordinó acciones con las autoridades locales para responder a la reciente escalada de violencia en la región.

Durante el encuentro, se priorizó el combate a la extorsión, factor identificado como el principal detonante del aumento en los índices de homicidio y la alteración del orden público en el departamento.

El Ministerio de Defensa informó que la Fuerza Pública trabaja de manera articulada para restablecer la tranquilidad de los habitantes y procesar judicialmente a los responsables de los actos delictivos.

El ministro de Defensa Nacional, @PedroSanchezCol, en compañía de la Cúpula Militar y Policial, lidera un Consejo de Seguridad en Baranoa, Atlántico, con el objetivo de articular acciones contundentes, junto a las autoridades locales, como respuesta a la reciente escalada de… pic.twitter.com/T2JTNZ0AHP — Mindefensa (@mindefensa) April 17, 2026

Sánchez explicó la naturaleza de la problemática regional: “La violencia que hoy afecta al Atlántico está ligada al microtráfico, la extorsión y el contrabando; aquí no hay cultivos de coca, pero sí tránsito de droga que genera disputas criminales”, puntualizó el funcionario.

Fortalecimiento técnico y judicial

Como respuesta inmediata, se anunció el fortalecimiento de la inteligencia mediante una cápsula operacional enfocada en el esclarecimiento de los crímenes más recientes. Para este fin, se integrarán dos unidades adicionales de Policía Judicial que trabajarán en conjunto con la Dijin, Inteligencia y el Gaula.

En el ámbito tecnológico, se confirmó la expansión del sistema de vigilancia. El ministro Sánchez destacó que el Atlántico pasará de 411 cámaras de seguridad a 580 dispositivos en 18 municipios, con fecha límite de entrega al 30 de junio.

Por su parte, el secretario del Interior, José Antonio Luque, señaló que el proyecto SIES ya superó la fase de socialización con alcaldes y diputados, por lo que la instalación de los nuevos equipos comenzará en las próximas semanas para mejorar la capacidad de reacción policial.

Control penitenciario y cabecillas

Un punto crítico del Consejo de Seguridad fue la actividad delictiva que se coordina desde los centros carcelarios. El jefe de la cartera de Defensa anunció medidas rigurosas contra cabecillas de grupos criminales que, a pesar de estar recluidos, continúan ejerciendo control territorial y ordenando acciones violentas.

Entre los objetivos priorizados se encuentran alias ‘El Negro Ober’ y alias ‘Gomelo’. El ministro de Defensa advirtió que se tomarán medidas drásticas contra estos cabecillas, señalando que las investigaciones indican que estarían ordenando asesinatos desde prisión.

El Gobierno Nacional reiteró que no tolerará la interferencia de estos individuos en la seguridad ciudadana y que se mantendrá el despliegue operativo en las zonas más afectadas del departamento.