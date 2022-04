“No entiendo lo que pretende”: Margarita Rosa de Francisco sobre Ingrid Betancourt

Recientemente, la candidata presidencial Ingrid Betancourt reveló acercamientos con el uribismo a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, puntualmente el próximo 29 de mayo.

A propósito, Ingrid Betancourt se refirió este viernes en Vicky en Semana a esos acercamientos con el uribismo, teniendo en cuenta que el expresidente Uribe le agradeció mediante un trino y sostuvo que es importante avanzar en el diálogo con ella y su equipo.

“Yo creo que él se refería a una declaración en la cual me preguntan un poquito, así a quema ropa, si yo estaría dispuesta a reunirme con él. Quiero aclarar que ni él ha formulado esa invitación, ni yo tampoco”, afirmó Ingrid Betancourt en Vicky en Semana.

Teniendo en cuenta lo anterior, la actriz Margarita Rosa de Francisco dijo este sábado a través de su cuenta en Twitter que siente respeto por la candidata presidencial Ingrid Betancourt, pero que no comprende lo que ella quiere en el campo político.

“Siento un profundo respeto por Ingrid Betancourt y todas las personas que pasaron y siguen pasando por la situación horrible que vivió. No entiendo lo que pretende a nivel político. Seguiré intentando hacerlo”, dijo la artista en la citada red social.

Vale destacar que los acercamientos entre Betancourt y el uribismo se dan en un momento en que la centroizquierda, el espectro ideológico en el que ella se ha movido, le ha insistido para que se una al candidato presidencial Sergio Fajardo, consoliden el centro y atajen la carrera que lleva por delante Federico Gutiérrez, el candidato de la centroderecha.

Betancourt le dijo “no” a una posible unión con Fajardo, al menos por ahora. Al contrario, después de tomar café con el matemático en su apartamento en Bogotá, le expresó que el derrotado en la consulta interpartidista era él. Y ella, mientras tanto, seguía avanzando como la única candidata presidencial mujer con un discurso fuerte contra Gustavo Petro, la corrupción y las maquinarias.

Este jueves, tras abrir la puerta para dialogar con el uribismo, algunas figuras de la Alianza Verde ―el partido que ella ayudó a unir en 2021― se convirtieron en sus principales atacantes.

“Yo al presidente Uribe le debo mi libertad y mi vida”

En Vicky en Semana, la candidata presidencial Ingrid Betancourt dijo este viernes que ella le debe “al presidente Uribe” su libertad y su vida.

“Yo lo que sí quiero decir y lo repito, es que yo al presidente Uribe le debo mi libertad y mi vida. Es decir, obviamente también lo podemos mirar desde otra perspectiva y decir: ‘Sí, pero se demoraron siete años’. La verdad, es que le debo la vida. Es decir, si la Operación Jaque no se hubiera efectuado, es posible que, primero, yo no estuviera con vida y es posible también que Colombia no hubiera alcanzado este espacio de paz que se dio con el acuerdo que obviamente podemos criticar, estar en desacuerdo, pero sí nos cambió el ecosistema colombiano”, dijo Ingrid Betancourt.

La Operación Jaque fue una operación militar en la que lograron la liberación de 15 secuestrados que estaban en poder de las Farc, que ocurrió en julio de 2008 en el departamento del Guaviare, al sur del país. Fue avalada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Defensa para la época, Juan Manuel Santos.

“Tenemos que tratar de no dejarnos maniobrar por esta polarización, porque uno no puede estar siempre buscando cómo atacar al otro por cualquier cosa y la verdad es que los colombianos tienen que reconocer que la Operación Jaque no solo salvó vidas de los secuestrados, sino que también de los que ejecutaron la operación, porque el riesgo era de todos, y adicionalmente no hubo ninguna muerte de un guerrillero, es decir, fue una operación perfecta y nos devolvió la oportunidad de reencontrarnos con nuestras familias, de volver a estar con nuestros hijos, de poder a volver una vida”, agregó.