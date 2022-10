“No es correcto decir que la lucha antidrogas fracasó, no todo se ha hecho mal”: embajador de España en Colombia

SEMANA: ¿Cómo están las relaciones entre Colombia y España?

Joaquín de Arístegui: Pasan por un muy buen momento. Siempre han sido muy estrechas, amplias y fructíferas. Independientemente de las coyunturas políticas y los ciclos que en cada país se den, lo que subyace es un puerto principal de relaciones sociales, empresariales, culturales y de inversión. Ahora hay gran esperanza, dinamismo, con dos Gobiernos en una clara sintonía.

SEMANA: ¿Qué opinión tiene de los primeros días del Gobierno de Gustavo Petro?

J.A.: Ha sido un periodo corto, pero muy intenso. El pueblo colombiano ha dado un ejemplo democrático en las elecciones legislativas y presidenciales. El país, por supuesto, está dividido, como en general es la norma en estos tiempos tan polarizados. Pero le está dando una oportunidad, como debe ser, a este Gobierno, que tiene una serie de prioridades claras, reformas históricas, y lo que queda es esperar y darle una oportunidad, y contribuir incluso desde la discrepancia con respeto a que se pueda desarrollar ese proyecto.

SEMANA: ¿Cómo ve España la reactivación de los diálogos con el ELN?

J.A.: Con esperanza. Creemos que la propuesta de paz total y la reactivación del proceso de paz es otra demostración de valentía de los colombianos a través de su Gobierno. No es fácil, nosotros en España admiramos muchísimo lo que ya ha hecho Colombia en materia de paz. Estoy seguro de que los resultados quizás no despertarán la aprobación unánime de todos, pero tengo que decir que el trabajo que ha hecho el sistema integral para la paz en Colombia con sus tres grandes pilares, la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y, por supuesto, la Comisión de la Verdad, ha sido histórico.

Lo que ha hecho Colombia hasta el momento en materia de paz, de verdad, de reconciliación, es un ejemplo para el mundo, y muchos países europeos que hemos pasado por procesos internos, conflictos armados y flagelos terroristas tenemos mucho que aprender de Colombia. El proceso de paz, que estoy seguro va a llegar a un buen puerto, es una noticia muy buena, que en un contexto tan volátil y oscuro en muchos sentidos es una de las pocas muy buenas noticias que el mundo puede visibilizar.

SEMANA: ¿Pero cómo llegar a un buen puerto si la guerrilla del ELN no deja a un lado sus actividades criminales?

J.A.: Para que un proceso de paz llegue a buen término, se necesita que se abandone la violencia. ¿Cómo y quiénes lo tienen que hacer?, ¿en qué plazos y condiciones? Eso forma parte de la negociación del Gobierno con las guerrillas, los grupos armados ilegales y eventualmente en otros procesos con las plataformas multicrimen.

SEMANA: España se ofreció a ser garante o sede de este proceso de paz. ¿El Gobierno de Colombia le ha hecho alguna solicitud formal?

J.A.: No. El presidente del gobierno español dijo que aceptaremos el papel o el protagonismo que el Gobierno colombiano considere que España pueda aportar. Percibimos que hay una serie de movimientos y de momento estamos a la espera de que se nos diga cuál puede ser esa contribución de España como país amigo de Colombia y miembro de la Unión Europea, porque España va a abogar siempre para que la Unión Europea se mueva a favor del proceso de paz.

SEMANA: ¿Cómo analiza la reactivación de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela?

J.A.: Es algo muy favorable. He estado en Cúcuta y en Arauca y creo que la normalización de relaciones entre Venezuela y Colombia es lo que debería ser. Son dos países hermanos, vecinos, fundamentales en la comunidad iberoamericana, y pensando en las poblaciones que comparten frontera, desde La Guajira hasta el sur, que las relaciones se normalicen y puedan ser más fructíferas y positivas para la gente en el día a día es una buena noticia.

SEMANA: ¿Y qué opinión le merece que Venezuela, con Nicolás Maduro, donde se han denunciado grandes violaciones a los derechos humanos, sea garante del proceso de paz?

J.A.: Una cosa es la situación política interna en Venezuela, a lo que no voy a entrar, y otra cosa distinta es lo que pueda aportar Venezuela al proceso de paz. Y si el Gobierno colombiano considera que Venezuela es un factor importante en el relanzamiento del proceso, España no tiene nada que decir al respecto.

SEMANA: ¿Cómo están las relaciones entre España y Venezuela?

J.A.: Como pasa con Colombia, tenemos unas relaciones que tienen un trasfondo muy fuerte de afecto social, humano, comercial y cultural.

SEMANA: ¿Qué piensa de la postura del Gobierno Petro frente la lucha antidroga? Y, en especial, ¿qué decir del discurso de Petro en la ONU?

J.A.: El presidente Petro dio un discurso muy potente en la Asamblea de la ONU, que dejó muchos mensajes. Yo como embajador ya conocía los planteamientos del presidente Petro porque han formado parte de su recorrido en sus últimos años políticos y también de su campaña electoral con el Pacto Histórico. Coincidimos plenamente en que uno de los grandes desafíos y urgencias de la sociedad internacional es conseguir algún tipo de solución, medidas efectivas, para frenar el ataque a la naturaleza. Y esa no es una posición solamente española, es europea.

Ahora, el llamado que hizo el presidente Petro para defender la Amazonía como un activo, no hay nada que discutir. Colombia es una reserva de todo tipo de tesoros y activos naturales, ahí él tiene la razón de pedir proteger algo, que aunque está en Colombia, es un activo imprescindible para todo el mundo. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, creo que es uno de los grandes flagelos de la sociedad contemporánea. Unos lo sufren como países productores, otros, como receptores, y le puedo decir que a España este tipo de cosas no le sorprenden. Colombia y España llevan muchos años trabajando, y lo seguirán haciendo con el presidente Petro en la lucha contra el narcotráfico.

SEMANA: Es decir que España está de acuerdo con que la política antidroga en el mundo fracasó…

J.A.: Esa es una posición muy radical. Creo que ha habido grandes éxitos y es absolutamente de justicia recordar a toda la gente que ha dejado la vida y su trabajo luchando contra el narcotráfico. Por lo tanto, decir que ha fracasado la política contra el narcotráfico absolutamente, pues no puedo estar de acuerdo.

Entiendo que el mensaje es que quizás hay que revisar esa política y revisar una manera de desactivarla de una manera más eficaz. Y para eso tiene que haber mucho diálogo y un acercamiento de posiciones entre muchas cosas de países productores y los países receptores, ahí sí estoy de acuerdo. Pero plantearlo en términos de que todo se ha hecho mal y que ahora tenemos que hacerlo distinto, no.

SEMANA: ¿Qué piensa de la transición energética de la que ha hablado el presidente Petro y que Colombia deje de ser una economía extractivista?

J.A.: Estamos a la espera de ver cómo la desarrolla y la aterriza. Pero creo que ese es el sentido en el que todos debemos trabajar, que podamos disfrutar de más energías limpias, sostenibles y que además tengan un impacto cada vez menor sobre el medioambiente. Ese es el camino al que Colombia debe ir.

SEMANA: ¿Cómo está la confianza inversionista desde España hacia Colombia?

J.A.: Colombia es muy atractivo para los inversionistas españoles porque este país tiene una clase empresarial de primer nivel en todos los estratos, en el estrato del trabajador, del gestor, del directivo. También porque somos mercados muy complementarios en muchos sectores, las empresas españolas se sienten cómodas invirtiendo y trabajando aquí. Asimismo, Colombia, a pesar de estos momentos de incertidumbre, muestra unos indicadores muy positivos de crecimiento y estabilidad, así que son motivos suficientes para que sea uno de los principales destinos de nuestros intereses.

SEMANA: Claudia López recientemente le jaló las orejas a un contratista español por demoras en una obra en Bogotá y le hizo un llamado especial a usted como embajador. ¿Qué decirle?

J.A.: En la colaboración entre Colombia y España, ante cualquier incumplimiento de una empresa española, tenemos un marco de diálogo y de solución de controversia. Está ahí para eso, para la alcaldesa o para cualquier ente que considere que hay incumplimientos. Lo que tienen que hacer es comunicarlos y las empresas españolas responderán.

SEMANA: Quiere decir que no ha hablado con la alcaldesa…

J.A.: En este caso en concreto, no. Tengo una buena relación con ella, pero sobre el tema no me ha llamado.

SEMANA: ¿Y qué opina del trabajo de Claudia López en Bogotá?

J.A.: Se están haciendo cosas muy importantes en materia de garantizar los servicios a grupos de población vulnerable, me gusta muchísimo el trabajo que se hace en materia de inclusión.