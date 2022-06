“No es la solución a la inseguridad”: críticas desde el Concejo por restricción al parrillero en moto en Bogotá

La Alcaldía decidió ampliar la restricción al parrillero hombre hasta diciembre próximo. Motociclistas denuncian que la medida fue tomada unilateralmente por la administración y no descartan nuevas movilizaciones.

Luego de que la Alcaldía de Bogotá decidiera extender hasta diciembre la restricción al parrillero hombre en la capital del país, que inicialmente iba hasta el mes de junio, concejales cuestionaron la decisión advirtiendo que esta medida no es la solución a la inseguridad que vive la ciudad.

De acuerdo con el concejal del partido Cambio Radical, Rolando González, la ciudad necesita un paquete de medidas más contundentes que ayuden a contrarrestar los hurtos y demás delitos.

“Extender la prohibición del parrillero hasta el mes de diciembre no es la solución para la inseguridad en la ciudad. Si bien es cierto que la mayoría de hurtos se comete en motocicletas, esta no puede ser una solución viable y no podemos castigar a quienes usan la moto como medio de transporte y de trabajo”, aseguró González.

El cabildante indicó que “hoy la ciudad merece soluciones fuertes, golpes contundentes en contra de la inseguridad que la ha venido aquejando”.

Aunque la Alcaldía todavía no ha hecho oficial el decreto por medio del cual se extiende la restricción al parrillero hombre en moto, se espera que en horas de la tarde se haga el anuncio. La Administración Distrital tomó la decisión de extender la medida aduciendo mejoras en los indicadores de alto impacto, no obstante, desde el Concejo también cuestionaron estos argumentos.

“Las cifras y realidad que viven los bogotanos en las calles siguen desmintiendo anuncios de la Alcaldía sobre supuestas mejoras en los índices de inseguridad. Urge un ecosistema de seguridad que ataque la delincuencia”, afirmó la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas.

Según las cifras que compartió Bastidas, en el 2022 el homicidio en atraco sube 26 %; el hurto a personas, 14 %; los delitos sexuales, 13 %; y las lesiones personales, 9 %.

Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, aplaudió la extensión de la medida.

“Me parece acertada la medida, primero la medida que están implementando solo impacta de mil viajes, 3, o sea 0,3 %, algo mínimo; pero todo el conjunto puede que esté funcionando en Bogotá, me parece conveniente que prorroguen la medida y sigamos teniendo mejores resultados en la ciudad”, dijo el concejal.

La decisión de extender la medida se tomó luego de una reunión que tuvieron el subsecretario de Seguridad y de Gobierno, miembros de la Policía, el director de convivencia y líderes moteros.

Así, la medida irá hasta el 31 de diciembre y se mantendrá en los mismos horarios de siempre; los días jueves, viernes y sábado, desde las 7:00 p. m. y hasta las 4:00 a. m.

En la reunión, la Administración Distrital insistió en la disminución de los delitos, especialmente en las cifras de los hurtos, pero para los líderes moteros la medida es ineficiente y, para ellos, las cifras no reflejan la realidad porque desde que inició la aplicación del decreto hubo varios puentes festivos seguidos.

“Nosotros asistimos a la reunión, expusimos nuestras estadísticas y argumentos, pero no fueron tomados en cuenta. Esta medida de extensión en la restricción no fue acordada con los motociclistas, fue una decisión unilateral de la Alcaldía”, aseguró a SEMANA Gustavo Londoño, líder de la Red de apoyo moteros Bogotá.

De esta manera, tras esta medida, el gremio de los motociclistas ya está pensando en la posibilidad de realizar nuevas manifestaciones en Bogotá.

Cabe mencionar que la decisión de la Alcaldía se da a pesar de que la Veeduría Distrital advirtió en un informe que la medida de restricción al parrillero no ha sido efectiva.

Luego de analizar el comportamiento general de los delitos de alto impacto, hubo una disminución del 11 % de delitos cometidos en la ciudad entre el periodo enero-mayo de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021.

No obstante, la veeduría observó que, a pesar de que hubo una disminución general de los delitos entre esos meses, la participación de los móviles agresores (a pie, motocicleta, bus, bicicleta, vehículo, taxi) en la comisión de los delitos sigue estando acorde con la tendencia previa a la medida. Es decir, para la entidad no hay variaciones significativas de disminución del porcentaje de delitos cometidos en motocicleta.

El principal móvil agresor utilizado para cometer estos delitos es “a pie” con 82,3 % de participación, siguiendo una tendencia que se ha mantenido estable durante los últimos cuatro años. La “motocicleta” con una participación de 7,6 % representa el segundo móvil agresor más empleado y, aunque desde 2021 se presenta una tendencia a la baja en dicha participación, su comportamiento es lineal y constante.

Así, el delito de alto impacto que más se comete por agresores en motocicleta es el hurto a personas, seguido de hurto a motocicleta y de hurto a comercio.

El análisis de la veeduría reconoce que si bien se presentó una disminución del 10 % los delitos de alto impacto cometidos en motocicleta en los primeros cinco meses de 2022, con relación al mismo periodo del año anterior, en mayo de este año ―mes donde ya se había implementado el decreto―, el número de estos delitos fue superior en 9,5 % a los registrados en mes de abril del mismo año, mes con 12 días de restricción.

De igual manera, el organismo evidenció que más de la mitad de los delitos de alto impacto con móvil agresor “motocicleta” son cometidos por el conductor y no por el acompañante o parrillero.