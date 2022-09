Ofertas de empleo en Bogotá: el IDU tiene vacantes disponibles, ¿cómo postularse?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó sobre nuevas vacantes para laborar en las obras de la avenida 68, por lo que las plazas solicitadas son para ayudantes de obra, brigadistas de orden y aseo, así como auxiliares de tráfico, entre otros.

Las vacantes serán a través del Consorcio Infraestructura Avenida 68, y están buscando a personas que vivan en Fontibón, Teusaquillo y Puente Aranda, localidades que quedan alrededor de la construcción.

Con respecto a los requisitos solicitados por la empresa contratadora, se indicó que los aspirantes deberán presentar certificaciones de residencia en alguna de las localidades mencionadas, las cuales deberán ser expedidas por las alcaldías locales, juntas de acción comunal o por las administraciones de los conjuntos residenciales.

Además de este, también deberán adjuntar certificados laborales que indiquen la experiencia previa, aunque no especificaron cuánto tiempo se requiere para poder formar parte de la selección. Como documento vital, la hoja de vida actualizada.

Estos documentos deberán ser entregados físicamente en la oficina ubicada en la calle 17 n.° 65B-74, aunque también pueden ser enviados a través del correo electrónico a la cuenta puntoiduave68tramo4@gmail.com. Sin embargo, si se requiere más información sobre la vacante, los detalles se podrán consultar en puntos de información del IDU.

#TrabajoSíHay👷‍♂



El contratista del grupo 4️⃣de la avenida 68, se encuentra buscando ayudantes de obra, brigadistas de orden y aseo y auxiliares de tránsito.



Si cumples con los requisitos y te gusta trabajar en el sector de la construcción, ¡postúlate! 🙂 pic.twitter.com/R27vBfOnh4 — IDU Bogotá (@idubogota) September 4, 2022

Jalón de orejas del IDU a contratistas de la Av. 68; no se descartan posibles sanciones

El lento avance de la construcción de la Troncal de TransMilenio por la avenida 68 ha generado todo tipo de indignación entre la ciudadanía que día tras día se ve afectada por el colapso de la movilidad en este sector de la ciudad y en vez de observarse una celeridad en las obras, los ciudadanos lo que han encontrado son varios frentes con muy pocos trabajadores.

La indignación ciudadana ha sido tal que la propia alcaldesa Claudia López no aguantó más y no le quedó más remedio que salir a exigir públicamente a los contratistas, en especial al constructor Mario Huertas, que cumplan con las obras y contraten más gente, pues según ella de seguir así “las obras no se van a acabar nunca”.

“No hay derecho a que uno pase por una obra y no haya gente trabajando”, dijo la alcaldesa, quien aseguró que los contratistas han tenido todas las garantías para establecer los planes de manejo tráfico, por lo que no tiene sentido “que vayan tan atrasados”.

La respuesta de Mario Huertas no se hizo esperar. El constructor señaló que a veces los planes de trabajo se ven afectados por el manejo y traslado de las redes de las empresas de servicios públicos. “Todas estas son redes activas, y nosotros no podemos desbaratar y colocar nuevas redes sin una planeación previa”, precisó.

Ante este cruce de comentarios entre Huertas y López, SEMANA contactó al director del IDU, Diego Sánchez, para conocer cuál es el estado real del proyecto y entender de primera mano cuál es la molestia de la administración distrital con los contratistas.

De acuerdo con el funcionario, el Distrito y en especial la Secretaría de Movilidad, les han dado todas las garantías a los contratistas para cerrar calzadas, andenes, vías y demás para que ellos puedan ejecutar sus obras, por lo que no hay excusa para que no tengan gente trabajando.

“Lo incómodo es que se les autoriza el plan de manejo (del) tráfico y lo que uno quisiera ver, esa es la molestia de la alcaldesa, es que en esos espacios que ya están cerrados, la empresa contratista inmediatamente implemente de manera contundente acciones de construcción, que se vean maquinarias, materiales y, sobre todo, personal, pero no está sucediendo así”, precisó Sánchez.

Y agregó: “El sacrificio que estamos haciendo todos es cerrar las vías, incomodar a la gente, pero ese sacrificio no se está viendo representado en un mayor esfuerzo por parte del contratista”.

Ahora, en cuanto al avance del proyecto, el director del IDU afirmó que todos los 9 tramos de la Troncal de la 68 tienen atrasos de hasta un 5 % y advirtió que de superarse ese porcentaje, podrían empezar a imponer sanciones.