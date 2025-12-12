Por el presunto uso excesivo de inteligencia artificial para la emisión de un fallo en un caso de abuso sexual, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias para que se investigue a la jueza 21 penal del circuito de Bogotá.

El presidente de la Comisión Nacional, magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, señaló que en la compulsa de copias, que se hizo ante la Comisión Seccional, se tuvo en cuenta la conclusión a la que llegó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que anuló la sentencia contra el procesado.

“Los hechos están relacionados con la nulidad que decretó el Tribunal de Bogotá por cuenta, al parecer, del uso inadecuado de la inteligencia artificial, lo cual trastocó y pudo afectar el trámite adecuado de un proceso penal”, precisó el magistrado.

En la decisión del Tribunal Superior se tumbó la sentencia de 198 meses de prisión emitida el pasado 23 de octubre al considerar que se había citado jurisprudencia inexistente o que no tenía relación alguna con los hechos que se habían analizado en el proceso penal. Así como referencias a textos de Derecho Penal que no existen.

En este sentido se indicó que el juzgado le había otorgado una responsabilidad de racionamiento jurídico a una inteligencia artificial con el fin que evaluara las pruebas recolectadas en la etapa de juicio y tomará una decisión de fondo, que en este caso terminó con una condena.

En un fuerte reclamo, se consideró que más allá de usar como puntos de referencia la información que otorgaba la IA, el juzgado optó por copiar y plasmar en un fallo.

Incluso, no se tomó la precaución de hacer una mínima revisión de lo allí citado para verificar si en realidad era lo que decía la ley. Esta acción vulneró de manera considerable los derechos fundamentales al debido proceso del procesado quien no pudo ejercer un derecho de contradicción.

Esto debido a que lo citado allí no tenía un soporte jurídico real. “Cuando el juez delega la construcción de las providencias a la IA sin ejercer un control riguroso sobre su contenido (...) compromete las garantías fundamentales de las partes e intervinientes”.

En este sentido se señala que la jueza “delegó” a las “herramientas de IA el análisis de los medios de comunicación que fueron practicados en el debate probatorio”.

Incluso fue más allá al determinar que se presentaron “alucinaciones” de esta herramienta automatizada que carece de mucho análisis jurídico.

“El deber de motivar las determinaciones judiciales no se cumple con la simple expresión de lo decidido, sino que es necesario que, con soporte en las pruebas y normas aplicadas en cada asunto, señale en forma clara, expresa e indudable la argumentación que lo llevó a proferir una decisión en un determinado sentido”, advirtió el Tribunal.

Frente a esta discusión, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le hizo un llamado a todos los jueces y funcionarios de la Rama Judicial a la hora de utilizar la inteligencia artificial.