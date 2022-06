Paola Ochoa encendió las redes sociales al hacer una comparación entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ¿cuál fue?

La periodista Paola Ochoa desató la polémica este lunes por cuenta de los comentarios que hizo frente a la vida familiar de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos candidatos que están en una reñida disputa por llegar a la Casa de Nariño.

Los comentarios de Ochoa se dieron a raíz de las críticas que se le han hecho al candidato Hernández sobre su presunto machismo y misoginia, polémica causada a partir de un video que se hizo viral en el que el ingeniero sienta su postura frente a la mujer en cuanto a las labores directivas o de gobierno.

Frente a estas críticas al exalcalde de Bucaramanga, la periodista aseguró en la emisora: “No me parece que Rodolfo Hernández sea machista porque lleva toda la vida con su mujer, en cambio, Gustavo Petro lleva tres divorcios, eso me dice mucho”.

Tras este comentario, fueron muchos los sectores que salieron a criticarla, al considerar que no se debería hacer mención a cuestiones familiares o personales de los candidatos en medio de la contienda.

Hasta el momento, Ochoa no se ha pronunciado al respecto.

Hace tres meses, cuando los candidatos presidenciales recién iniciaban sus campañas, el ingeniero le ofreció ser su fórmula vicepresidencial a la periodista Ochoa.

No obstante, la comunicadora rechazó el ofrecimiento argumentando motivos personales. “Ahora, más que nunca, necesito tiempo y concentración para atender un asunto familiar, que me cayó encima en el momento que menos esperaba. Es mi deber estar con los niños en este preciso instante de sus vidas y ello me impide concentrarme plena y totalmente en la campaña”, dijo en su momento Ochoa en un comunicado.

Durante un análisis sobre la campaña electoral y ante el éxito que tuvo Hernández en las urnas en la primera vuelta, le preguntaron a Ochoa por la vez que rechazó ser la fórmula vicepresidencial del ingeniero, pues ―de no haberlo hecho― hoy podría estar preparándose para la segunda vuelta del 19 de junio.

“Yo le dije desde el día uno: ‘Yo le quito es votos’. Gracias a esa señora que dio un paso al lado es que (Rodolfo Hernández) se está metiendo en la recta final”, dijo la comunicadora.

La actual fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bucaramanga es la docente e investigadora Marelen Castillo.

Machismo

Justamente este fin de semana, en una entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Hernández contó de manera más humana lo que él considera sobre su postura frente al trabajo y la labor de las mujeres.

Como parte de la estrategia que se ve en la carrera por gobernar desde la Casa de Nariño, varios de los contradictores del exalcalde de Bucaramanga, para afectar su imagen, usaron unas declaraciones en las que el ingeniero dice que las mujeres no deben trabajar y que deben estar en el hogar, comentario que, según dijo, “fue descontextualizado”.

“Les quiero decir: no paren bolas, miren lo que hice en la Alcaldía de Bucaramanga. De tres cargos directivos, dos eran mujeres. Eso es contundente, es un hecho real. Las mujeres son más trabajadoras, más concentradas, tienen más reservas morales, más de todo, eficientes y eficaces. Eso es lo que digo. Ahora me sacaron de contexto. Ese no es Petro. Son esos vergajos que tiene al lado que le dicen: ‘Dígale esto o aquello para desvirtuar su opinión’. Lo que pasa es que estos politiqueros quieren desprestigiarme con cosas que sacan de contexto”, dijo el candidato sobre a las mujeres.

Sin embargo, el candidato dijo que fue criado en un contexto machista y que es consciente de esta condición, pero que es algo con lo que está trabajando.

En el momento en que fue preguntado sobre si es machista o no, el ingeniero dijo: “De pronto, sí, porque me crié en un ambiente machista, pero lo he venido corrigiendo”.